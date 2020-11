Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56248749-e084-4f4f-bf41-cb5bf6373aae","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem igazán volt sikere a diákjai körében, amíg a gyakorlatban is be nem mutatta a tápláléklánc olykor sajátos működését.","shortLead":"Nem igazán volt sikere a diákjai körében, amíg a gyakorlatban is be nem mutatta a tápláléklánc olykor sajátos működését.","id":"202044_kajaljak_ha_etetik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56248749-e084-4f4f-bf41-cb5bf6373aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebd01ca-c124-4879-bfce-2e662949c3d7","keywords":null,"link":"/360/202044_kajaljak_ha_etetik","timestamp":"2020. november. 01. 08:30","title":"Kajálják, ha etetik: húsevő növényekből csinált bizniszt a biológiatanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"749abc04-366f-4dbb-9068-96ecce708cdb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt Mercedesek mostantól saját fejlesztésű motort kapnak.","shortLead":"A kompakt Mercedesek mostantól saját fejlesztésű motort kapnak.","id":"20201101_Eltunnek_a_Daciamotoros_dizel_Mercedesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=749abc04-366f-4dbb-9068-96ecce708cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2252f9e-9a53-4881-82c7-c692aed98068","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_Eltunnek_a_Daciamotoros_dizel_Mercedesek","timestamp":"2020. november. 02. 07:34","title":"Eltűnnek a Dacia-motoros dízel Mercedesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc04922-7fd7-44c7-8d93-e8306f984872","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatezer éves selyemhernyószobrot találtak egy régészeti ásatáson az észak-kínai Sanhszi tartományban. A kulturális és turisztikai hatóság közlése szerint ez az országban talált legrégebbi ilyen lelet.","shortLead":"Hatezer éves selyemhernyószobrot találtak egy régészeti ásatáson az észak-kínai Sanhszi tartományban. A kulturális és...","id":"20201101_6000_eves_selyemhernyoszobor_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dc04922-7fd7-44c7-8d93-e8306f984872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2a7299-95cb-4986-a696-4a737f2eb411","keywords":null,"link":"/tudomany/20201101_6000_eves_selyemhernyoszobor_kina","timestamp":"2020. november. 01. 15:03","title":"6000 éves selyemhernyószobrot találtak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ccae82-8019-4f92-b9c8-03f83220288c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Március óta folyamatosak az utórengések az országban.","shortLead":"Március óta folyamatosak az utórengések az országban.","id":"20201101_Ujabb_foldrenges_volt_Horvatorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20ccae82-8019-4f92-b9c8-03f83220288c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0e2108-2015-4dc4-8690-c9ff1b9e5c3f","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_Ujabb_foldrenges_volt_Horvatorszagban","timestamp":"2020. november. 01. 15:50","title":"Újabb földrengés volt Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d150b974-12b8-41e7-849d-d76bb57280ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Electrolux új porszívójának műanyag borítása és egyes alkatrészei háztartási elektronikai eszközök használt elemeiből, így hajszárítók, porszívók, számítógépek tartozékaiból készültek. A vállalat szerint ez az első porszívó a világon, ami teljes egészében újrahasznosított anyagokból készült.","shortLead":"Az Electrolux új porszívójának műanyag borítása és egyes alkatrészei háztartási elektronikai eszközök használt...","id":"20201101_electrolux_porszivo_ujrahasznositott_anyagokbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d150b974-12b8-41e7-849d-d76bb57280ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0a4aad-2a1e-4919-ac91-5e877a93401f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201101_electrolux_porszivo_ujrahasznositott_anyagokbol","timestamp":"2020. november. 01. 08:03","title":"Használt hajszárítókból és számítógépekből gyártott porszívót az Electrolux","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a837566c-afee-4f00-97e2-b7ddb19018c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Méltatlan dolog azt firtatni, hogy levehető-e a maszk két korty között – mondta az országos tiszti főorvos hétfőn.","shortLead":"Méltatlan dolog azt firtatni, hogy levehető-e a maszk két korty között – mondta az országos tiszti főorvos hétfőn.","id":"20201102_operativ_torzs_hetfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a837566c-afee-4f00-97e2-b7ddb19018c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d1f209-ef48-4f7f-869b-f9008a65c129","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_operativ_torzs_hetfo","timestamp":"2020. november. 02. 13:09","title":"Müller Cecília: Veszélyes is lehet a szelepes orvosi maszkok viselése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22629e12-cd24-4030-9166-f44f300abbf6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rombolás új dimenzióit ismertük meg októberben, de a szorongást sok röhögéssel is tudtuk oldani. Ez itt egy visszatekintés 2020 tizedik hónapjára, azon belül az Élet + Stílus és a Kult rovat cikkeire. Mesék, dalok, polipok. Vidnyánszky, Benedek, Pintér.



","shortLead":"A rombolás új dimenzióit ismertük meg októberben, de a szorongást sok röhögéssel is tudtuk oldani. Ez itt...","id":"20201101_Mig_David_Attenborough_a_bolygot_mentene_addig_Duro_Dora_konyveket_pusztit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22629e12-cd24-4030-9166-f44f300abbf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147a3ced-cca4-446f-849f-fd62927befc5","keywords":null,"link":"/elet/20201101_Mig_David_Attenborough_a_bolygot_mentene_addig_Duro_Dora_konyveket_pusztit","timestamp":"2020. november. 01. 14:00","title":"Míg David Attenborough a bolygót mentené, addig Dúró Dóra könyveket pusztít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b13669d-d2d5-49ef-aaef-603911c786ba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2021-es U21-es futball Európa bajnokságra is kiterjeszti az idén a járvány miatt elmaradt Európa bajnokságnak biztosított adómentességet a kormány. Senkinek nem kell szja-t fizetni, aki közreműködik benne, legyen szó futball-bíróról vagy önkéntesekről.","shortLead":"A 2021-es U21-es futball Európa bajnokságra is kiterjeszti az idén a járvány miatt elmaradt Európa bajnokságnak...","id":"20201101_futball_adomentesseg_u21es_europa_bajnoksag_szja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b13669d-d2d5-49ef-aaef-603911c786ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7ce28a-f430-4194-8f1a-7551c80abedd","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_futball_adomentesseg_u21es_europa_bajnoksag_szja","timestamp":"2020. november. 01. 09:01","title":"Itt az újabb adókönnyítés: most az U21-es futball-Eb kapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]