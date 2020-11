Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dc5e19b-f6d8-4986-961a-182bd40e3611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb csak a koronavírus miatt veszélyeztetettnek számító oktatóknak tették lehetővé a távoktatást, most viszont az egész egyetem átáll.","shortLead":"Előbb csak a koronavírus miatt veszélyeztetettnek számító oktatóknak tették lehetővé a távoktatást, most viszont...","id":"20201104_Tavoktatasra_all_at_a_Miskolci_Egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dc5e19b-f6d8-4986-961a-182bd40e3611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6bcf242-c993-43a9-a1c5-9efed0a2086a","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Tavoktatasra_all_at_a_Miskolci_Egyetem","timestamp":"2020. november. 04. 14:18","title":"Távoktatásra áll át a Miskolci Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb315da-d891-4977-ba49-d6fffd7781e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tokió vízzel körülölelt részén helyezkedhetne el az a hatalmas új repülőtér, ahol űrrepülőgépek várnák az utasokat.","shortLead":"Tokió vízzel körülölelt részén helyezkedhetne el az a hatalmas új repülőtér, ahol űrrepülőgépek várnák az utasokat.","id":"20201104_spaceport_japan_urkikoto_urrepuloter_urutazas_urturizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fb315da-d891-4977-ba49-d6fffd7781e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcf4d18-6c18-45c0-bb70-0233b0ceca72","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_spaceport_japan_urkikoto_urrepuloter_urutazas_urturizmus","timestamp":"2020. november. 04. 12:03","title":"Japán megmutatta, milyen űrkikötőt építene, amikor az űrutazás már olyan lesz, mint ma a buszozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b02ad24-0fda-414a-b6ee-3497d92d9bd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két rövid videó jelent meg a neten arról az autóról, amely igen komoly tempónál kapott defektet egy mexikói autópályán.","shortLead":"Két rövid videó jelent meg a neten arról az autóról, amely igen komoly tempónál kapott defektet egy mexikói autópályán.","id":"20201103_300as_temponal_kapott_defektet_a_Porsche_az_autopalyan__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b02ad24-0fda-414a-b6ee-3497d92d9bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497f814d-4565-4938-8466-1f7924144703","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_300as_temponal_kapott_defektet_a_Porsche_az_autopalyan__video","timestamp":"2020. november. 04. 04:21","title":"300-as tempónál kapott defektet a Porsche az autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae82031-c2e4-4283-8183-873a3f45a0fe","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Nagy a felzúdulás, hiszen az interneten nincs korlátozás.","shortLead":"Nagy a felzúdulás, hiszen az interneten nincs korlátozás.","id":"20201105_A_szupermarketek_csak_a_legszuksegesebb_dolgokat_arusithatjak_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dae82031-c2e4-4283-8183-873a3f45a0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf39438f-aa2d-467d-bd82-6daf227dd402","keywords":null,"link":"/kkv/20201105_A_szupermarketek_csak_a_legszuksegesebb_dolgokat_arusithatjak_Franciaorszagban","timestamp":"2020. november. 05. 15:20","title":"A szupermarketek csak a legszükségesebb dolgokat árusíthatják Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b4db4e-d261-42f4-9cf3-b64029b81c4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország egyik vezető virológusa szerint hamarosan Magyarországra is eljuthat a koronavírus-vakcina, de óva inti az emberiséget attól, hogy megoldott kérdésként tekintsen a világjárványokra. Jakab Ferenc a Magyar Tudományos Akadémián tartott előadást.","shortLead":"Az ország egyik vezető virológusa szerint hamarosan Magyarországra is eljuthat a koronavírus-vakcina, de óva inti...","id":"20201105_Jakab_Ferenc_koronavirus_MTA_eloadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07b4db4e-d261-42f4-9cf3-b64029b81c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd73085-1116-4e09-8988-a6f93816ecf2","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_Jakab_Ferenc_koronavirus_MTA_eloadas","timestamp":"2020. november. 05. 18:48","title":"Jakab Ferenc: „A kész vakcinától nem kell félni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fa8506-39b7-4a99-b00c-d44357c2fc4d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Karl Nehammer belügyminiszter elismerte, hogy a szlovák titkosszolgálat korábban jelezte az osztrákoknak, hogy a későbbi támadó lőszert akart venni. De később kisiklott a kommunikáció.","shortLead":"Karl Nehammer belügyminiszter elismerte, hogy a szlovák titkosszolgálat korábban jelezte az osztrákoknak...","id":"20201104_becs_terror_ausztria_karl_nehammer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70fa8506-39b7-4a99-b00c-d44357c2fc4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750e0654-91c8-4953-a5cc-3daa1b8c6aef","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_becs_terror_ausztria_karl_nehammer","timestamp":"2020. november. 04. 18:08","title":"A videófelvételek is tanúsítják, hogy csak egy merénylő volt Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"700c9257-8311-4a5d-9b08-ce34c6ee868d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adóhatóság beszámolt egy zimbabwei ügyről is, amibe belebukott az ország egészségügyi minisztere.","shortLead":"Az adóhatóság beszámolt egy zimbabwei ügyről is, amibe belebukott az ország egészségügyi minisztere.","id":"20201104_penzmosaa_nav_zimbabwe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=700c9257-8311-4a5d-9b08-ce34c6ee868d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e777711-220b-4b89-a906-e8cdc07dc042","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201104_penzmosaa_nav_zimbabwe","timestamp":"2020. november. 04. 12:14","title":"Pénzmosodákra csapott le a NAV, több ügyben messzire vezetnek a szálak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ecf118-a0fe-40f3-9921-868e31530196","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben a magyar egészségiparnak támogatás helyett inkább megrendelésekre lenne szüksége, a kormányzat támogatási programja már a második körnél tart.","shortLead":"Miközben a magyar egészségiparnak támogatás helyett inkább megrendelésekre lenne szüksége, a kormányzat támogatási...","id":"20201104_egeszsegipari_tamogatas_30_milliard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2ecf118-a0fe-40f3-9921-868e31530196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d230306-a593-44d8-acf6-c44a5f1127e4","keywords":null,"link":"/kkv/20201104_egeszsegipari_tamogatas_30_milliard","timestamp":"2020. november. 04. 08:15","title":"Már 30 milliárdot odaítéltek a kormány egészségipari támogatási programjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]