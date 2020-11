Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3be15516-7545-461b-a988-e2e5aea25f7e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mindkét Forma-1-es versenyhétvégét minimális nézőszámmal rendezik meg Bahreinben a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Mindkét Forma-1-es versenyhétvégét minimális nézőszámmal rendezik meg Bahreinben a koronavírus-járvány miatt.","id":"20201107_Jotekonysagi_esemenykent_mehetnek_nezok_a_a_Forma1es_Bahreini_futamra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3be15516-7545-461b-a988-e2e5aea25f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cbc9ed4-93fe-4baa-a460-ef12b15ebea2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201107_Jotekonysagi_esemenykent_mehetnek_nezok_a_a_Forma1es_Bahreini_futamra","timestamp":"2020. november. 07. 14:48","title":"Csak egészségügyi dolgozók és családtagjaik mehetnek ki az F1-es Bahreini Nagydíjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafea2f6-f9e4-4589-ad6c-44ebee8d1499","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nem akart feltalálni semmit, csak egy térbeli geometriai problémán gondolkodott – idézi fel új könyvében az alkotó a világhírű magyar bűvös kocka születését. ","shortLead":"Nem akart feltalálni semmit, csak egy térbeli geometriai problémán gondolkodott – idézi fel új könyvében az alkotó...","id":"202045__rubikkocka__akaratlan_targy__1974_ota__valamit_forgatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eafea2f6-f9e4-4589-ad6c-44ebee8d1499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39454c7f-b0a2-477c-8a01-43611b95a9cb","keywords":null,"link":"/360/202045__rubikkocka__akaratlan_targy__1974_ota__valamit_forgatott","timestamp":"2020. november. 08. 13:30","title":"15 milliárdos szabadulószobát épített a világnak Rubik Ernő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De előtte még bocsánatot kért a nézőktől és a stábtól is. ","shortLead":"De előtte még bocsánatot kért a nézőktől és a stábtól is. ","id":"20201108_Curtis_Sztarban_sztar_musor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcd4c46-19e8-4fb1-8fa8-07fa4c4ffff0","keywords":null,"link":"/elet/20201108_Curtis_Sztarban_sztar_musor","timestamp":"2020. november. 08. 21:49","title":"Curtis ismét fellépett a Sztárban sztár színpadán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a1f55a-4bd7-4710-9e1e-2c642ed668b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többen látszatintézkedésnek nevezték az éjféltől érvényes kijárási korlátozást. ","shortLead":"Többen látszatintézkedésnek nevezték az éjféltől érvényes kijárási korlátozást. ","id":"20201107_Igy_telt_az_elso_pentek_az_ures_pesti_ejszakaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04a1f55a-4bd7-4710-9e1e-2c642ed668b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c4f54d-2100-4d27-bb66-728b21c31c1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Igy_telt_az_elso_pentek_az_ures_pesti_ejszakaban","timestamp":"2020. november. 07. 20:48","title":"Így telt az első péntek az üres pesti éjszakában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51987662-667f-48d9-b1c5-1d88cf5c38ea","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Egy évvel a berlini falomlás után a magyaroknak köszönik, de a lengyel szomszédokkal még van egy kis intéznivaló. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Egy évvel a berlini falomlás után a magyaroknak köszönik, de a lengyel szomszédokkal még van egy kis intéznivaló...","id":"20201107_katonaszokevenyek_lengyelhatar_1990_november_9","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51987662-667f-48d9-b1c5-1d88cf5c38ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb404c15-224d-44b0-bd10-2548924cd9d6","keywords":null,"link":"/360/20201107_katonaszokevenyek_lengyelhatar_1990_november_9","timestamp":"2020. november. 07. 16:30","title":"Menedéket kérnek, fegyvereket adnak: szovjet katonák a német egyesítés után – 1990. november 9.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sokakat megbüntettek a hétvégén a kijárási korlátozás megsértése miatt, meghaladta a 10 milliót a fertőzöttek száma az USA-ban, sűrű ködre kell készülni ma. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Sokakat megbüntettek a hétvégén a kijárási korlátozás megsértése miatt, meghaladta a 10 milliót a fertőzöttek száma...","id":"20201109_Radar360_Szijjarto_husszor_helikopterezett_ujabb_korlatozas_az_SZFEn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ade0471-78c2-4dc7-9999-b462d9112763","keywords":null,"link":"/360/20201109_Radar360_Szijjarto_husszor_helikopterezett_ujabb_korlatozas_az_SZFEn","timestamp":"2020. november. 09. 08:00","title":"Radar360: Szijjártó hússzor helikopterezett, újabb korlátozás az SZFE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d3012df-9e68-45b5-9a86-9cdcd2f4056f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Maga Biden is szupersztárként emlegette, hamarosan fontos pozíció juthat neki Washingtonban – írja róla a brit, konzervatív The Times. ","shortLead":"Maga Biden is szupersztárként emlegette, hamarosan fontos pozíció juthat neki Washingtonban – írja róla a brit...","id":"20201109_O_lehet_a_kiraly_Biden_udvaraban__Timesportre_Tony_Blinkenrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d3012df-9e68-45b5-9a86-9cdcd2f4056f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de75461-54e9-4df6-86aa-3609eb0f45de","keywords":null,"link":"/360/20201109_O_lehet_a_kiraly_Biden_udvaraban__Timesportre_Tony_Blinkenrol","timestamp":"2020. november. 09. 08:30","title":"Ő lehet a király Biden udvarában -– Times-portré Tony Blinkenről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e9b113-d330-4155-8167-ba2c3c90be07","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A hazai közétkeztetés igen kevés pénzből gazdálkodik, ám a szakértők szerint ennek nem kellene megakadályoznia azt, hogy egészségesebb, akár bioélelmiszereket használjanak fel az ételek elkészítésénél. Ehhez elsősorban a beszerzési módokon kellene változtatni, de jó lenne átalakítani a fogyasztók ízlését is.","shortLead":"A hazai közétkeztetés igen kevés pénzből gazdálkodik, ám a szakértők szerint ennek nem kellene megakadályoznia azt...","id":"20201107_okomenza_kozetkeztetes_fenntarthatosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90e9b113-d330-4155-8167-ba2c3c90be07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c0c1d7-6d9a-4a85-8aec-1a59136da957","keywords":null,"link":"/zhvg/20201107_okomenza_kozetkeztetes_fenntarthatosag","timestamp":"2020. november. 07. 11:00","title":"Kőbe van vésve, hogy a menza csak egészségtelen lehet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]