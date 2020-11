Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16ab121c-22fd-4cee-a245-8c142bc3ee86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka SUV-ja új motorokat és felfrissített infotainment rendszert kapott. ","shortLead":"A brit márka SUV-ja új motorokat és felfrissített infotainment rendszert kapott. ","id":"20201110_itt_a_megujult_land_rover_discovery","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16ab121c-22fd-4cee-a245-8c142bc3ee86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e060f962-699f-48cd-a4d7-6e5fa7990792","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_itt_a_megujult_land_rover_discovery","timestamp":"2020. november. 10. 09:24","title":"Itt a megújult Land Rover Discovery","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91d8cad-f9e9-4a20-9e46-0773bde2bf1e","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Egy választás politikai és jogi kimenetele nem azonos annak szociológiai-politológiai eredményével, írja szerzőnk. A Joe Biden–Kamala Harris-tandem győzelme valójában nem oldott meg semmit az Egyesült Államokban. A helyzet a liberális demokrácia híveinek szempontjából nem túl biztató. Vélemény.





","shortLead":"Egy választás politikai és jogi kimenetele nem azonos annak szociológiai-politológiai eredményével, írja szerzőnk...","id":"20201109_Revesz_Sandor_Nem_igaz_hogy_Amerika_Bident_valasztotta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b91d8cad-f9e9-4a20-9e46-0773bde2bf1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7379daf-928e-4338-bdf5-1d62d788bca2","keywords":null,"link":"/360/20201109_Revesz_Sandor_Nem_igaz_hogy_Amerika_Bident_valasztotta","timestamp":"2020. november. 09. 10:00","title":"Révész Sándor: Nem igaz, hogy „Amerika Bident választotta”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f947cdc7-cb29-41bf-9a3b-f73ab804ceec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legtöbbünk a közlekedésben is igyekszik általánosítani a helyzeteket, hogy megkönnyítse a saját dolgát. Így például arról is meg vagyunk győződve, hogy milyen autóktól kell leginkább óvakodni. ","shortLead":"A legtöbbünk a közlekedésben is igyekszik általánosítani a helyzeteket, hogy megkönnyítse a saját dolgát. Így például...","id":"20201110_Kik_a_legszornyubb_soforok_az_utakon_Egy_felmeres_szerint_mar_messzirol_kiszurjuk_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f947cdc7-cb29-41bf-9a3b-f73ab804ceec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78145f3b-c3ec-496e-9785-8c596c586162","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_Kik_a_legszornyubb_soforok_az_utakon_Egy_felmeres_szerint_mar_messzirol_kiszurjuk_oket","timestamp":"2020. november. 11. 07:45","title":"Kik a legszörnyűbb sofőrök az utakon? Egy felmérés szerint már messziről kiszúrjuk őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deff957a-6377-4300-8459-d4dc041e6e13","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Átlépte az 1,8 milliót a regisztrált fertőzöttek száma az országban.\r

","shortLead":"Átlépte az 1,8 milliót a regisztrált fertőzöttek száma az országban.\r

","id":"20201110_Oroszorszag_sportesemeny_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=deff957a-6377-4300-8459-d4dc041e6e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959265d2-29d1-42f7-beef-e55b6f08d49e","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_Oroszorszag_sportesemeny_koronavirus","timestamp":"2020. november. 10. 16:41","title":"Oroszországban engedéllyel, de lehetnek nézők a sporteseményeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8322ed0a-4b40-4afe-abbf-dbf9ab08ed2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"John Bell azután nyilatkozott, hogy a Pfizer bejelentette: új vakcinájuk 90 százalékban hatékony a koronavírus ellen.","shortLead":"John Bell azután nyilatkozott, hogy a Pfizer bejelentette: új vakcinájuk 90 százalékban hatékony a koronavírus ellen.","id":"20201110_oxfordi_professzor_koronavirus_vakcina_pfizer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8322ed0a-4b40-4afe-abbf-dbf9ab08ed2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e80d111-303e-4b54-bec1-82d491451ac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_oxfordi_professzor_koronavirus_vakcina_pfizer","timestamp":"2020. november. 10. 11:35","title":"Egy oxfordi professzor szerint jövő tavaszra visszatérhet az élet a normális kerékvágásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ab9711-d27a-406e-ac32-ca2a46a6e0e5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Fel lehet újítani a templomokat pályázati pénzből, attól még nem telnek meg\" – vezeti fel Lukácsi a külsőségeken túlmutató szellemi megújulás szükségességét. A KDNP-ből kiábrándult, majd kilépett hitoktató-politikus M. Kiss Csabának mesél arról, milyen szerepe volt Ferenc pápának, a Népszabadságnak és a CEU-nak abban, hogy leszámolt a \"hivatalos\" magyar kereszténydemokráciával. ","shortLead":"\"Fel lehet újítani a templomokat pályázati pénzből, attól még nem telnek meg\" – vezeti fel Lukácsi a külsőségeken...","id":"20201109_Lukacsi_Katalin_a_HVG_Teraszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02ab9711-d27a-406e-ac32-ca2a46a6e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b596093d-bdac-4f05-894a-4bb085b7fc33","keywords":null,"link":"/360/20201109_Lukacsi_Katalin_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. november. 09. 11:00","title":"\"Ez a fajta kereszténység az üres templomokhoz vezet\" -–Lukácsi Katalin a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d460b767-8733-4044-8cdd-31a2856bf9fa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A középkori budavári nagyzsinagógaként emlegetett épület Buda visszafoglalása óta vár erre a pillanatra. ","shortLead":"A középkori budavári nagyzsinagógaként emlegetett épület Buda visszafoglalása óta vár erre a pillanatra. ","id":"20201110_Elkezdik_feltarni_a_Matyaskori_zsinagogat_a_budai_varban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d460b767-8733-4044-8cdd-31a2856bf9fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf0ba47-b2f9-437e-83d8-2c9cbfb1c510","keywords":null,"link":"/kultura/20201110_Elkezdik_feltarni_a_Matyaskori_zsinagogat_a_budai_varban","timestamp":"2020. november. 10. 11:32","title":"Végre feltárhatják a Mátyás-kori zsinagógát a budai várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e91320c-05b1-4bca-8b7a-f1d330cca2b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjféltől jön egy új szabály, ezt az M1-nek adott interjúban jelentette be. Később kiderült, a 10 ezer főnél nagyobb települések egyes közterületein teszik azt kötelezővé, és a polgármesterekre bízzák a részletszabályokat.","shortLead":"Éjféltől jön egy új szabály, ezt az M1-nek adott interjúban jelentette be. Később kiderült, a 10 ezer főnél nagyobb...","id":"20201110_Orban_Kozteruleten_is_kell_maszkot_hordani_ejfeltol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e91320c-05b1-4bca-8b7a-f1d330cca2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7eae7c-ab92-44fa-b74a-6cde6f44c802","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Orban_Kozteruleten_is_kell_maszkot_hordani_ejfeltol","timestamp":"2020. november. 10. 20:11","title":"Orbán: Közterületen is kell maszkot hordani éjféltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]