[{"available":true,"c_guid":"58f849e1-571b-4714-8e87-7029322071a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának szakmai stábjából a pályaedző is hiányzik, ő már korábban elkapta a fertőzést.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának szakmai stábjából a pályaedző is hiányzik, ő már korábban elkapta...","id":"20201111_marco_rossi_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58f849e1-571b-4714-8e87-7029322071a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d521ca22-d920-496f-9fa4-6a14e5ed992a","keywords":null,"link":"/sport/20201111_marco_rossi_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. november. 11. 12:35","title":"Marco Rossi megfertőződött a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f2dac2-e5c2-4e54-80ce-0828fcd142db","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó legfrissebb modellje egy 80-as évek végi versenyautónak állít emléket. ","shortLead":"A négykarikás német gyártó legfrissebb modellje egy 80-as évek végi versenyautónak állít emléket. ","id":"20201112_oldalso_kipufogos_extrem_sportkombit_keszitett_az_audi_itt_az_rs6_gto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30f2dac2-e5c2-4e54-80ce-0828fcd142db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df9b3ca-8435-4a49-81a8-aaab69fbeaca","keywords":null,"link":"/cegauto/20201112_oldalso_kipufogos_extrem_sportkombit_keszitett_az_audi_itt_az_rs6_gto","timestamp":"2020. november. 12. 07:59","title":"Oldalsó kipufogós extrém sportkombit készített az Audi, itt az RS6 GTO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak részben fogadta el a bíróság Britney Spears kérését, megmaradt az apja gyámsága, de mellé egy céget is kijelöltek gyámnak.","shortLead":"Csak részben fogadta el a bíróság Britney Spears kérését, megmaradt az apja gyámsága, de mellé egy céget is kijelöltek...","id":"20201111_Britney_Spears_gyamsag_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1866cac-7fdf-4468-ae15-01e501c2ee6a","keywords":null,"link":"/elet/20201111_Britney_Spears_gyamsag_birosag","timestamp":"2020. november. 11. 08:58","title":"Nem engedte a bíróság, hogy Britney Spears megszabaduljon az apja gyámságától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2de7c64-4e31-4a77-b23e-de245cda8658","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint a második hullám keményebb lesz, mint az első, ahogy a spanyolnátha esetében is történt.","shortLead":"A német kancellár szerint a második hullám keményebb lesz, mint az első, ahogy a spanyolnátha esetében is történt.","id":"20201111_Merkel_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2de7c64-4e31-4a77-b23e-de245cda8658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9b1ca6-49da-47e0-bcad-44b496de6670","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_Merkel_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 11. 20:15","title":"Merkel: A járvány második hulláma a tél végéig ki fog tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447b168f-86f5-44d9-8ade-222ef458b669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden több mint 5190 ember került hatósági házi karanténba.","shortLead":"Kedden több mint 5190 ember került hatósági házi karanténba.","id":"20201111_Az_elhunytak_7_szazalekanak_semmilyen_alapbetegsege_nem_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=447b168f-86f5-44d9-8ade-222ef458b669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a119c58-b0a2-4f61-b60b-37476d35691f","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_Az_elhunytak_7_szazalekanak_semmilyen_alapbetegsege_nem_volt","timestamp":"2020. november. 11. 13:48","title":"Operatív törzs: Az elhunytak 7 százalékának semmilyen alapbetegsége nem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc9aa65-6b07-4454-b19c-0cf8c214ff14","c_author":"SAP","category":"brandcontent","description":"Egyre többen megtapasztaljuk, mennyivel kényelmesebb online, akár egy fotelben, laptoppal az ölünkben intézni a vásárlásainkat. Nincs ez másként a vállalatokkal sem, a beszerzés digitalizálása számukra is kézzelfogható előnyökkel járhat, a járványhelyzet pedig csak még jobban ráerősített ennek szükségességére.\r

","shortLead":"Egyre többen megtapasztaljuk, mennyivel kényelmesebb online, akár egy fotelben, laptoppal az ölünkben intézni...","id":"sap_20201015_koronavirus_kockazatkezeles_nagyvallalatok_mol_beszerzes_digitalizacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbc9aa65-6b07-4454-b19c-0cf8c214ff14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab36619-1110-4f96-880d-5132b2cd8883","keywords":null,"link":"/brandcontent/sap_20201015_koronavirus_kockazatkezeles_nagyvallalatok_mol_beszerzes_digitalizacio","timestamp":"2020. november. 10. 15:30","title":"A járvány miatt döbbentek rá, hogy változtatni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagy részén figyelmeztetés is érvényben van a ködös idő miatt.","shortLead":"Az ország nagy részén figyelmeztetés is érvényben van a ködös idő miatt.","id":"20201111_idojaras_elorejelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7208d94-69e7-47f2-bc4c-f7955264a53d","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. november. 11. 05:11","title":"Sűrű köddel indul a szerda is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása kapcsán megemelt, 15 000 forintos limitnek is. De hogyan lesz mindez biztonságos? Nemes Mátét, a Mastercard digitális fizetésekért felelős szakértőjét kérdeztük.","shortLead":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása...","id":"20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd7aefa-30ff-4f91-8a06-60e393a6823a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","timestamp":"2020. november. 12. 14:30","title":"Ez a legegyszerűbb, de vajon a legbiztonságosabb is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]