[{"available":true,"c_guid":"a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyház feje a szegények világnapja alkalmából kínálta fel a tesztelés lehetőségét a rászorulóknak.","shortLead":"A katolikus egyház feje a szegények világnapja alkalmából kínálta fel a tesztelés lehetőségét a rászorulóknak.","id":"20201112_ingyen_teszt_Ferenc_papa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ed811e-e786-4219-87af-394b927687c9","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_ingyen_teszt_Ferenc_papa","timestamp":"2020. november. 12. 15:41","title":"Ingyenes koronavírustesztet ajánlott fel Róma hajléktalanjainak Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7172f2-d9bb-41ae-8a06-3c52185f4024","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elkészült a HVG Top 500-as listája 2019 legnagyobb árbevételű magyar cégeiről. Ahogy a lista történetében egyetlen alkalmat kivéve mindig, ezúttal is a Mol lett az első, de a legnagyobb előrelépést a második helyen álló Audinál láthattuk.","shortLead":"Elkészült a HVG Top 500-as listája 2019 legnagyobb árbevételű magyar cégeiről. Ahogy a lista történetében egyetlen...","id":"20201111_top500_mol_audi_mvm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d7172f2-d9bb-41ae-8a06-3c52185f4024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0005c3-8c78-4674-ae72-01a33f33245a","keywords":null,"link":"/kkv/20201111_top500_mol_audi_mvm","timestamp":"2020. november. 11. 15:15","title":"A Mol vezet a legnagyobb árbevételű cégek Top 500-as listáján, de csökkent az előnye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"903ef7bc-202e-43d5-ba69-c103d62f6639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártok listakérdését lehet, hogy megoldotta a Fidesz, de így is jó pár megválaszolatlan kérdés van még.","shortLead":"A pártok listakérdését lehet, hogy megoldotta a Fidesz, de így is jó pár megválaszolatlan kérdés van még.","id":"20201112_ellenzek_elovalasztas_2022","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=903ef7bc-202e-43d5-ba69-c103d62f6639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc44dbbe-41f8-4a13-8ccd-9047bc33cef2","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_ellenzek_elovalasztas_2022","timestamp":"2020. november. 12. 12:38","title":"Nincs egyetértés az ellenzékben az előválasztás szervezéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef7cb2bc-bced-4607-a0d6-e5dcacc4e6ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy régóta pletykált eszköz válhat valóra 2021-ben: okosórával rukkolhat kis a OnePlus. Ez az eszköz azonban nem olyan lesz, mint a piacon lévők nagy többsége, legalábbis ami a rajta futó szoftvert illeti.","shortLead":"Egy régóta pletykált eszköz válhat valóra 2021-ben: okosórával rukkolhat kis a OnePlus. Ez az eszköz azonban nem olyan...","id":"20201112_oneplus_watch_okosora_2021_sajat_operacios_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef7cb2bc-bced-4607-a0d6-e5dcacc4e6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c68893-e2a8-485b-a2a3-1678316695df","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_oneplus_watch_okosora_2021_sajat_operacios_rendszer","timestamp":"2020. november. 12. 10:03","title":"Kaptunk egy kissé hihetetlen hírt a OnePlus közelgő okosórájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7d5f08-c6c4-4b02-919f-06807db9124d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utolsó lapszám és az elle.hu weboldal december 31-ig érhető el.","shortLead":"Az utolsó lapszám és az elle.hu weboldal december 31-ig érhető el.","id":"20201113_elle_magyarorszag_megszunik_noi_magazin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b7d5f08-c6c4-4b02-919f-06807db9124d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9ee442d-630b-4660-a927-9f0d21ed0c1c","keywords":null,"link":"/elet/20201113_elle_magyarorszag_megszunik_noi_magazin","timestamp":"2020. november. 13. 06:15","title":"Megszűnik az Elle Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2c34ea-c00c-4527-933a-3a18dcc44b57","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tombor András hozta létre négy évvel ezelőtt az Atmedia reklámügynökség megvásárlására, de most ő az, aki elhagyja a Visus Invest Kft.-t, éppen akkor, amikor egy hatalmas bankhitel szakadt a tulajdonosok nyakába.","shortLead":"Tombor András hozta létre négy évvel ezelőtt az Atmedia reklámügynökség megvásárlására, de most ő az, aki elhagyja...","id":"202046_visus_invest_megtette_kotelesseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc2c34ea-c00c-4527-933a-3a18dcc44b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd24a064-af1a-4fcf-b4f0-80563ac711f8","keywords":null,"link":"/360/202046_visus_invest_megtette_kotelesseget","timestamp":"2020. november. 12. 16:00","title":"Kiszállt a hirdetési piacról a bejáratott NER-vállalkozó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8a6b07-c2b3-4254-a0eb-6586d4f6974e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tetszik sok XII. kerületinek, hogy a Testnevelési Egyetem sportpályáit por- és zajvédő kerítések felhúzása és a helyiek megkérdezése nélkül, sok fát kivágva kezdte el építeni Mészáros Lőrinc cége. A polgármester és a kerület országgyűlési képviselője azt kénytelen magyarázni: a törvények nem teszik lehetővé, hogy a kerületnek legyen nagyobb beleszólása a folyamatba.","shortLead":"Nem tetszik sok XII. kerületinek, hogy a Testnevelési Egyetem sportpályáit por- és zajvédő kerítések felhúzása és...","id":"20201111_pokorni_gulyas_testnevelesi_egyetem_epitkezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f8a6b07-c2b3-4254-a0eb-6586d4f6974e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348a954c-1d18-47b6-8b63-ff77b0b13f76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_pokorni_gulyas_testnevelesi_egyetem_epitkezes","timestamp":"2020. november. 11. 15:25","title":"Saját kormánya ejtette csapdába Pokorni Zoltánt és Gulyás Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec50460e-71f6-49a0-bb08-2665804add61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Beatles Sárga tengeralattjárója elég adekvát asszociáció.","shortLead":"A Beatles Sárga tengeralattjárója elég adekvát asszociáció.","id":"20201111_Viz_alatt_hajtott_at_a_floridai_arvizen_Lamborghinijevel_egy_sofor__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec50460e-71f6-49a0-bb08-2665804add61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c1d324-0f59-44c9-bc20-4dda06032a5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_Viz_alatt_hajtott_at_a_floridai_arvizen_Lamborghinijevel_egy_sofor__video","timestamp":"2020. november. 11. 12:14","title":"Mintha a víz alatt hajtott volna át egy Lamborghini sofőrje Floridában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]