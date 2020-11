Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8f54b61-f184-4b0f-81ef-1b2df0e9f429","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony legújabb konzolját csütörtöktől lehet megvásárolni az európai régióban, de többen valószínűleg így is lemaradnak róla. A szívfájdalmukat egy ingyenes játék igyekszik enyhíteni.","shortLead":"A Sony legújabb konzolját csütörtöktől lehet megvásárolni az európai régióban, de többen valószínűleg így is lemaradnak...","id":"20201116_sony_playstation_5_ps5_megjelenes_szimulator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8f54b61-f184-4b0f-81ef-1b2df0e9f429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5beffe-4694-42aa-9fc6-b477f7170443","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_sony_playstation_5_ps5_megjelenes_szimulator","timestamp":"2020. november. 16. 13:03","title":"Csináltak egy ingyenes játékot azoknak, akik lemaradtak a PlayStation 5-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hét elején még többfelé 10 Celsius-fok felett, a hétvégén viszont már mindenütt az alatt alakulnak a maximumok. A hét közepétől mínuszokra is készülni hajnalban. Szombaton a hegyekben hózápor is lehet - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzésében.","shortLead":"A hét elején még többfelé 10 Celsius-fok felett, a hétvégén viszont már mindenütt az alatt alakulnak a maximumok. A hét...","id":"20201115_OMSZ_lehules_jon_szombaton_mar_havazhat_a_hegyekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32c6af9-a25b-4115-bb31-9ccf8430495f","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_OMSZ_lehules_jon_szombaton_mar_havazhat_a_hegyekben","timestamp":"2020. november. 15. 17:07","title":"OMSZ: lehülés jön, szombaton már havazhat a hegyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d88503-a8cd-47fc-a0e8-eb6addf33f84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem ez a legerősebb és nem ez a leggyorsabb Porsche, azonban vezetési élmény tekintetében nincs sok riválisa. ","shortLead":"Nem ez a legerősebb és nem ez a leggyorsabb Porsche, azonban vezetési élmény tekintetében nincs sok riválisa. ","id":"20201116_fogyokuran_esett_at_a_porsche_egyik_legizgalmasabb_modellje_718_cayman_clubsport_manthey_racing","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38d88503-a8cd-47fc-a0e8-eb6addf33f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b7e2d4-1d7e-4ccb-8b4d-eb8324d866b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_fogyokuran_esett_at_a_porsche_egyik_legizgalmasabb_modellje_718_cayman_clubsport_manthey_racing","timestamp":"2020. november. 16. 11:21","title":"Fogyókúrán esett át a Porsche egyik legizgalmasabb modellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d529c6a0-1209-48fd-b894-06387cabeafe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Paolo a hős, Coelho a király, a hűtőmágnes szószamuráj” – énekli Bella Levente.



","shortLead":"„Paolo a hős, Coelho a király, a hűtőmágnes szószamuráj” – énekli Bella Levente.



","id":"20201116_Vegre_megenekeltek_Paolo_Coelho_bolcsessegeit__itt_az_uj_Audioshakeklip","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d529c6a0-1209-48fd-b894-06387cabeafe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85adabc1-c715-495b-abe3-087dfaad1b5a","keywords":null,"link":"/kultura/20201116_Vegre_megenekeltek_Paolo_Coelho_bolcsessegeit__itt_az_uj_Audioshakeklip","timestamp":"2020. november. 16. 11:27","title":"Végre megénekelték Paolo Coelho bölcsességeit – itt az új Audioshake-klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3293e045-ae02-4ef0-bfee-b97734c367b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tavalyi évhez képest 46 százalékkal magasabb forgalmat generált Magyarországon az akció.","shortLead":"A tavalyi évhez képest 46 százalékkal magasabb forgalmat generált Magyarországon az akció.","id":"20201116_edigital_black_friday","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3293e045-ae02-4ef0-bfee-b97734c367b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a6b4c5-2a7f-4a51-b079-32d79d82c84f","keywords":null,"link":"/kkv/20201116_edigital_black_friday","timestamp":"2020. november. 16. 11:09","title":"Fúrógép és kávéfőző mellett a maszk volt a sláger az Extreme Digital fekete péntekén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19034707-0947-4a23-a179-40a30833dde6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Régóta működik, éveken át viselte a \"megbízható bolt\" plecsnit, most viszont elérhetetlenné vált a Turbado nevű webáruház. Amelyről kevesen tudták, de valójában nem is webáruház volt: az eszközök eladása helyett – egy saját megfogalmazása szerint \"forradalmian új\" modellt alkalmazva – sokszor csak bérbe adta a készülékeket. Emiatt aztán sokan kerülhetnek most bajba azok közül is, akiknek már hónapok óta a zsebükben van a megrendelt telefon, asztalukon a laptop, szobájukban a tévé.","shortLead":"Régóta működik, éveken át viselte a \"megbízható bolt\" plecsnit, most viszont elérhetetlenné vált a Turbado nevű...","id":"20201116_turbado_csod_webaruhaz_bezaras_berles_mnb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19034707-0947-4a23-a179-40a30833dde6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835d974f-2a89-49da-9795-482a09668518","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_turbado_csod_webaruhaz_bezaras_berles_mnb","timestamp":"2020. november. 16. 08:03","title":"Bedőlhetett az egyik legnépszerűbb mobilbolt – igazából nem is adták el a termékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két rendőr megsebesült, fegyvereket is hoztak a trumpisták.","shortLead":"Két rendőr megsebesült, fegyvereket is hoztak a trumpisták.","id":"20201115_Zavargas_lett_a_Trumpparti_tuntetesbol_Washingtonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2014f339-0967-4cfd-a705-6aa41fd6277b","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Zavargas_lett_a_Trumpparti_tuntetesbol_Washingtonban","timestamp":"2020. november. 15. 11:10","title":"Zavargás lett a Trump-párti tüntetésből Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c56724-162b-42f0-83e0-6718b26584b8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A haditudósító-újságíró-író Jászberényi Sándor új könyve szívbemarkoló, megrázó novellagyűjtemény, a kötet címadó kisregénye pedig A varjúkirály.","shortLead":"A haditudósító-újságíró-író Jászberényi Sándor új könyve szívbemarkoló, megrázó novellagyűjtemény, a kötet címadó...","id":"202046_konyv__hatarsav_jaszberenyi_sandor_avarjukiraly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27c56724-162b-42f0-83e0-6718b26584b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c4336d-367e-4c7c-b7a7-c5e70db97986","keywords":null,"link":"/360/202046_konyv__hatarsav_jaszberenyi_sandor_avarjukiraly","timestamp":"2020. november. 15. 11:10","title":"Egy lebilincselő novelláskötet arról, hogy a kilátástalanság mindenhol ugyanolyan ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]