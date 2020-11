A Queen a The Game című lemezével turnézott Argentínában 1981-ben, és olyan dalokkal vették le a rajongókat a lábukról, mint a Crazy Little Thing Called Love vagy az Another One Bites the Dust. A Buenos Aires-i stadionban 300 ezer ember volt kíváncsi rájuk.

Freddie Mercury viszont kíváncsi lett az ország futballhősére, az akkor 21 éves Diego Maradonára, akivel egy partin találkozott először, és bár sokakkal ellentétben ő nem igazán értett a focihoz, nagyon jól kijöttek egymással. Mercury pedig meghívta Maradonát, hogy lépjen színpadra velük.

Ez meg is történt, őrületbe kergették a közönséget, a nagy pillanatot pedig egy mezcserével koronázták meg. Ennek az eredményét láthatjuk azon a képen, amelyet most Maradonára emlékezve Brian May közzé tett a Facebook-oldalán.

R.I.P. DIEGO MARADONA Set football alight - a legend gone too soon. Condolences to family, friends and fans. BBC... Posted by Brian May on Wednesday, 25 November 2020

A képek ugyanakkor nem kevés vihart is kavartak, Maradonát ugyanis bírálták amiatt, hogy a brit zászló színeit öltötte magára, lévén, hogy a két ország viszonya a falklandi háború miatt nem volt olyan barátságos. Maradona azzal védekezett, hogy a fotók legalább egy hónappal a konfliktus kirobbanása előtt készülték, és egy évvel a háború kitörése előtt.

Amikor Freddie Mercurynak vetették fel, hogy micsoda demagóg dolog volt mezt cserélni Argentína legnagyobb sportlegendájával, a Queen énekese annyit mondott: ez nevetséges.