Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"858c224d-85a2-451d-986a-b568d70c0f61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung megmutatta, melyik két telefonnal kezdi majd a jövő évet a megfizethető kategóriában.","shortLead":"A Samsung megmutatta, melyik két telefonnal kezdi majd a jövő évet a megfizethető kategóriában.","id":"20201126_samsung_galaxy_a12_a02s_olcso_androidos_telefon_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=858c224d-85a2-451d-986a-b568d70c0f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1d8c3e-26c6-48c8-a3ec-cab58e4b2c56","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_samsung_galaxy_a12_a02s_olcso_androidos_telefon_specifikacio","timestamp":"2020. november. 26. 10:33","title":"Két új olcsó telefont ad ki a Samsung: íme a Galaxy A12 és a Galaxy A02s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746da427-6709-4d4c-a786-aebee49811ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai szankciók ellenére is úgy tűnik, hogy a Huawei tartja magát szokásos menetrendjéhez, és a jövő év első negyedében bemutathatja P sorozatának 50-es számjelű tagjait.","shortLead":"Az amerikai szankciók ellenére is úgy tűnik, hogy a Huawei tartja magát szokásos menetrendjéhez, és a jövő év első...","id":"20201127_huawei_p50_2021_megjelenes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=746da427-6709-4d4c-a786-aebee49811ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b622b77-c456-4f47-9de4-0743ebcb77e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_huawei_p50_2021_megjelenes","timestamp":"2020. november. 27. 11:03","title":"Már csőben van a Huawei P50 – nagy kérdés, mi lesz rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc8b1-f4b8-4223-b309-e30ef1f0d5a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs sajtótájékoztatóján arra is figyelmeztettek, hogy csalók próbálnak koronavírus elleni csodaszereket eladni Zacher Gábor vagy Müller Cecília nevében.","shortLead":"Az operatív törzs sajtótájékoztatóján arra is figyelmeztettek, hogy csalók próbálnak koronavírus elleni csodaszereket...","id":"20201127_operativ_torzs_sajtotajekoztato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc8b1-f4b8-4223-b309-e30ef1f0d5a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f41b82f-847a-47da-a81a-37b1fd2faf08","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_operativ_torzs_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. november. 27. 13:45","title":"100 évnél idősebb magyar is kigyógyult a koronavírus-fertőzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3183a0-3dd5-47d3-a4db-de91a34728ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Elvenné a hulladékgazdálkodási jogokat az önkormányzatoktól a kormány, hogy majd koncesszióba adja. A nyertesnek sok kockázata nincs, a szemetet továbbra is az önkormányzatok szedetik. ","shortLead":"Elvenné a hulladékgazdálkodási jogokat az önkormányzatoktól a kormány, hogy majd koncesszióba adja. A nyertesnek sok...","id":"20201125_karacsony_gergely_orban_viktor_hulladekgazdalkodas_elektronikus_jegyertekesites_koncesszio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c3183a0-3dd5-47d3-a4db-de91a34728ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f0ff9c-6f6e-41ef-850d-0dfcaf22e2c0","keywords":null,"link":"/zhvg/20201125_karacsony_gergely_orban_viktor_hulladekgazdalkodas_elektronikus_jegyertekesites_koncesszio","timestamp":"2020. november. 25. 19:05","title":"A szemetet is kicsavarná a kormány az önkormányzatok kezéből, Karácsony szerint a kormány a vereségtől tartva privatizál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3e2872-c981-4e0b-831a-a9dc86f64ce8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan az energiahatékonysághoz hasonlóan fel kell majd tüntetni az elektronikai eszközökön, hogy várhatóan mikor kell majd először szervizbe vinni, és mennyire nehéz vagy könnyű javítani a készüléket.","shortLead":"Hamarosan az energiahatékonysághoz hasonlóan fel kell majd tüntetni az elektronikai eszközökön, hogy várhatóan mikor...","id":"20201126_javitas_joga_szervizeles_elavulas_javithatosag_ifixit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be3e2872-c981-4e0b-831a-a9dc86f64ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef99adf-9bfe-417f-8b40-2188d00874f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_javitas_joga_szervizeles_elavulas_javithatosag_ifixit","timestamp":"2020. november. 26. 08:33","title":"Döntött az EU: rá kell majd írni az elektronikai eszközökre, mekkora a várható élettartamuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ecc71df-00b7-4829-a814-1fc1760b6f3b","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kultura","description":"Ha nincs reakció a nézőtérről, az nagyban megnehezíti a színészek munkáját, de a streamelt színház is sokkal jobb, mint a semmilyen. Elindult a színházi streamingszolgáltató, megnéztük, hogy működik élesben egy előadás közvetítése.","shortLead":"Ha nincs reakció a nézőtérről, az nagyban megnehezíti a színészek munkáját, de a streamelt színház is sokkal jobb, mint...","id":"20201125_szinhaz_tv_covid_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ecc71df-00b7-4829-a814-1fc1760b6f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"156d91a1-2936-4976-b1d7-df6885b54622","keywords":null,"link":"/kultura/20201125_szinhaz_tv_covid_video","timestamp":"2020. november. 25. 20:00","title":"\"Az első próbán csengett a fülem\" – benéztünk a SzínházTV kulisszái mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9c5b95-000d-4430-96ac-0986dfe5f3b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világjárvány miatt változik a háztartásokban keletkező papírhulladék összetétele: egyre több a kartoncsomagolás és a pizzásdoboz. \r

","shortLead":"A világjárvány miatt változik a háztartásokban keletkező papírhulladék összetétele: egyre több a kartoncsomagolás és...","id":"20201126_papir_ujrahasznositast_koronavirus_egyesult_allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df9c5b95-000d-4430-96ac-0986dfe5f3b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15262fb9-eb9c-4f27-b89b-92d159a55346","keywords":null,"link":"/zhvg/20201126_papir_ujrahasznositast_koronavirus_egyesult_allamok","timestamp":"2020. november. 26. 16:09","title":"Pizzásdobozok pörgetik a papír-újrahasznosítást az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e5d06c-f0bb-44cf-a18b-3dabbc1dcfb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fiatal nem a hagyományos módon próbált pénzt felvenni az automatából.","shortLead":"Egy fiatal nem a hagyományos módon próbált pénzt felvenni az automatából.","id":"20201127_nyiregyhaza_penzkiado_automata_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5e5d06c-f0bb-44cf-a18b-3dabbc1dcfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e6a63a-a323-4a27-bd4c-eb2d63e45727","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_nyiregyhaza_penzkiado_automata_rendorseg","timestamp":"2020. november. 27. 15:36","title":"Vasrúddal próbáltak pénzt szerezni egy nyíregyházi ATM-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]