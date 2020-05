Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7682aff2-27f4-4686-8da6-92fd8ba99efc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhárommal kevesebb aktív koronavírus-eset van az országban, mint egy nappal korábban.","shortLead":"Tizenhárommal kevesebb aktív koronavírus-eset van az országban, mint egy nappal korábban.","id":"20200507_koronavirus_jarvany_szamok_fertozottek_betegek_gyogyultak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7682aff2-27f4-4686-8da6-92fd8ba99efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f12e1b-ff6f-470b-bc83-1490c373c87f","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_koronavirus_jarvany_szamok_fertozottek_betegek_gyogyultak","timestamp":"2020. május. 07. 07:05","title":"39 új koronavírusos fertőzöttet találtak, tízzel nőtt az áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok hivatalos száma 269 584-re emelkedett péntek reggelre, a gyógyultaké pedig 1,286 millió. A fertőzés 187 országban van jelen.\r

\r

","shortLead":"A halálos áldozatok hivatalos száma 269 584-re emelkedett péntek reggelre, a gyógyultaké pedig 1,286 millió. A fertőzés...","id":"20200508_Tobb_mint_38_millio_a_fertozottek_szama_a_vilagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48707eb6-36de-4c90-b2ad-98e75d1524f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_Tobb_mint_38_millio_a_fertozottek_szama_a_vilagon","timestamp":"2020. május. 08. 08:22","title":"Több mint 3,8 millió a fertőzöttek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f885f0a-08e6-47fa-a1d0-784474ada11d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olaszország lazított a szigorításokon, az emberek pedig ismét autóba ültek, és célba vették a junk food állomásokat. ","shortLead":"Olaszország lazított a szigorításokon, az emberek pedig ismét autóba ültek, és célba vették a junk food állomásokat. ","id":"20200508_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_vilag_nem_lesz_jobb_hely_a_jarvany_utan_hosszu_tomott_sorok_az_olasz_McDriveoknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f885f0a-08e6-47fa-a1d0-784474ada11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f532e0e-705e-4ecd-a983-73efc4df4017","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_vilag_nem_lesz_jobb_hely_a_jarvany_utan_hosszu_tomott_sorok_az_olasz_McDriveoknal","timestamp":"2020. május. 08. 12:23","title":"Itt a bizonyíték, hogy a világ nem lesz jobb hely a járvány után: hosszú, tömött sorok az olasz McDrive-oknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e008222c-a152-4fce-b399-5aa4b1b466ba","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Behúzták a féket a textil- és ruházati cégek, és a magyar ruházati üzemek is bajban vannak, hiszen döntően bérmunkára termelnek. Az se feltétlenül jár jobban, aki maszkgyártással pótolná a kiesett bevételt.","shortLead":"Behúzták a féket a textil- és ruházati cégek, és a magyar ruházati üzemek is bajban vannak, hiszen döntően bérmunkára...","id":"20200507_Nem_megoldas_a_maszkgyartas_a_hazai_textil_es_ruhazati_cegek_es_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e008222c-a152-4fce-b399-5aa4b1b466ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d328d53-0255-4bb4-8f0e-b6df625a3d3e","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_Nem_megoldas_a_maszkgyartas_a_hazai_textil_es_ruhazati_cegek_es_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 20:00","title":"A maszkgyártás sem megoldás: megszűntek a hazai ruhagyártók bevételei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb48bef-c074-4a8e-a4f2-46c90313fdfa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonok kamerái egyre jobbak, no meg egyre több lencséből állnak. Ezek gyakran kidudorodnak a telefonból, ami sérülékenyebbé is teszi őket, és látványra sem mindig az igazi. Mi volna, ha laposak lennének ezek a lencsék?","shortLead":"Az okostelefonok kamerái egyre jobbak, no meg egyre több lencséből állnak. Ezek gyakran kidudorodnak a telefonból, ami...","id":"20200507_lapos_lencse_okostelefonok_kameraja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acb48bef-c074-4a8e-a4f2-46c90313fdfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959670de-27f5-49a2-82fc-dd913d191f40","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_lapos_lencse_okostelefonok_kameraja","timestamp":"2020. május. 07. 13:13","title":"Lapos lencsével tennék könnyebbé és vékonyabbá a telefonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f5bd83-3a9a-470f-940b-f2b59b0b6816","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A másfél hónapja munka nélküli művészek 150–300 ezer forintot kaphatnak egy alkalommal, ezért több, akár vidéki fellépést is vállalniuk kell, felvételt kell készíteniük, utóbbi jogdíjaitól pedig elbúcsúzhatnak.","shortLead":"A másfél hónapja munka nélküli művészek 150–300 ezer forintot kaphatnak egy alkalommal, ezért több, akár vidéki...","id":"202019__muveszeti_tamogatas__munkaalapuan__trianoni_forgatokonyv__kuncog_akrajcar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34f5bd83-3a9a-470f-940b-f2b59b0b6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c82372-d317-4cf7-97ae-675cf44e16c9","keywords":null,"link":"/360/202019__muveszeti_tamogatas__munkaalapuan__trianoni_forgatokonyv__kuncog_akrajcar","timestamp":"2020. május. 08. 10:30","title":"Úgy kapnak segítséget a művészek, hogy igazából a kormánynak jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ccec47-4e35-4cc0-8169-f42859329de8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány megyében hivatalosan ugyan újraindult az élet, de a többség továbbra is óvatos.","shortLead":"Néhány megyében hivatalosan ugyan újraindult az élet, de a többség továbbra is óvatos.","id":"20200506_strand_medence_szabadidokozpont_jarvany_parkok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8ccec47-4e35-4cc0-8169-f42859329de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1aed07-6888-4dde-912e-cd9bb5b14906","keywords":null,"link":"/elet/20200506_strand_medence_szabadidokozpont_jarvany_parkok","timestamp":"2020. május. 06. 19:25","title":"Vidéken nyitnak a parkok és a strandok is, de ésszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53aeef2c-22fc-47b7-b6a1-6d1d80f22447","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Kedden újra megnyílt a világhírű drezdai Sempergalerie. Az olasz, holland, flamand és német festők műveit bemutató galéria hétévnyi rekonstrukció után februárban nyitott meg, de a koronavírus-világjárvány miatt szinte egyből be kellett zárnia.","shortLead":"Kedden újra megnyílt a világhírű drezdai Sempergalerie. Az olasz, holland, flamand és német festők műveit bemutató...","id":"20200507_Maszkkal_a_muzeumban__Drezdaban_mar_megnyilt_egy_keptar_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53aeef2c-22fc-47b7-b6a1-6d1d80f22447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00dcbb92-de6c-4cc3-9d2a-cae1ef526903","keywords":null,"link":"/kultura/20200507_Maszkkal_a_muzeumban__Drezdaban_mar_megnyilt_egy_keptar_fotok","timestamp":"2020. május. 07. 08:35","title":"Maszkkal a múzeumban – Drezdában már megnyílt egy képtár (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]