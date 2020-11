Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0694592-8ec0-422c-93f4-6df4c87393f6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Montenegró szerint becsmérelte az országot a szerb Vladimir Bozovic. A kiutasításra válaszul kellett elhagynia Tarzan Milosevic montenegrói nagykövetnek Szerbiát.","shortLead":"Montenegró szerint becsmérelte az országot a szerb Vladimir Bozovic. A kiutasításra válaszul kellett elhagynia Tarzan...","id":"20201129_montenegro_szerbia_kiutasitottak_egymas_nagykovetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0694592-8ec0-422c-93f4-6df4c87393f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4ae845-561d-4122-81a5-348ce8503fe9","keywords":null,"link":"/vilag/20201129_montenegro_szerbia_kiutasitottak_egymas_nagykovetet","timestamp":"2020. november. 29. 08:25","title":"Montenegró és Szerbia kölcsönösen kiutasította egymás nagykövetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti Jahn Ferenc és a hatvani Albert Schweitzer kórház dolgozói is kollégájukat gyászolják.\r

","shortLead":"A budapesti Jahn Ferenc és a hatvani Albert Schweitzer kórház dolgozói is kollégájukat gyászolják.\r

","id":"20201129_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozat_egeszsegugyi_dolgozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b8d6d7-c751-421c-b717-f4f5937a96a0","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozat_egeszsegugyi_dolgozo","timestamp":"2020. november. 29. 21:42","title":"Betegszállító és főorvos a járvány újabb áldozatai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0419a812-5bb2-4574-a18e-ac349e5f8819","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A párizsi demonstráción megsebesült egy szíriai újságíró is.","shortLead":"A párizsi demonstráción megsebesült egy szíriai újságíró is.","id":"20201130_Kozel_100_rendor_sebesult_meg_a_het_vegi_tunteteseken_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0419a812-5bb2-4574-a18e-ac349e5f8819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8f0700-2fd4-492a-89b5-b132dd366ecb","keywords":null,"link":"/vilag/20201130_Kozel_100_rendor_sebesult_meg_a_het_vegi_tunteteseken_Franciaorszagban","timestamp":"2020. november. 30. 05:55","title":"Közel 100 rendőr sebesült meg a hétvégi tüntetéseken Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9eab63a-1c2d-4cf9-98e6-56aa2b719eca","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton nyerte a Forma-1-es Bahreini Nagydíj szombati időmérő edzését.","shortLead":"A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton nyerte a Forma-1-es Bahreini Nagydíj szombati időmérő edzését.","id":"20201128_Hamilton_nyerte_a_bahreini_nagydij_idomerojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9eab63a-1c2d-4cf9-98e6-56aa2b719eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f381ea8d-f17b-4b56-82dc-26ffe6fd6201","keywords":null,"link":"/cegauto/20201128_Hamilton_nyerte_a_bahreini_nagydij_idomerojet","timestamp":"2020. november. 28. 18:20","title":"Pályacsúccsal nyerte az időmérőt Hamilton a Bahreini Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4621f37-347b-4545-b195-3f9211b64712","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201129_mariana_arok_koronavirus_hany_nap_gyakori_jelszavak_del_korea_szupervonat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4621f37-347b-4545-b195-3f9211b64712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f73ad6-3326-46c1-a5c7-68d1085a931b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201129_mariana_arok_koronavirus_hany_nap_gyakori_jelszavak_del_korea_szupervonat","timestamp":"2020. november. 29. 12:03","title":"Ez történt: rájöttek, mikor fertőz legjobban, aki koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb98941-4ca8-493c-9e55-f479a3d108d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Haas versenyzője Danyiil Kvjat előtt vágott át, majd az autója lassulás nélkül csapódott a pálya melletti korlátba. A franciának óriási szerencséje volt.","shortLead":"A Haas versenyzője Danyiil Kvjat előtt vágott át, majd az autója lassulás nélkül csapódott a pálya melletti korlátba...","id":"20201129_bahreini_nagydij_romain_grosjean","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bb98941-4ca8-493c-9e55-f479a3d108d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b4535c-d4ae-456f-86d5-b997ad6cb8e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_bahreini_nagydij_romain_grosjean","timestamp":"2020. november. 29. 15:47","title":"Tűzgömbbé vált Grosjean autója a Bahreini Nagydíj rajtja után – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3732af0f-d999-41c5-8591-2f9480146cb7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Optimistán nyilatkozott a fejlesztés alatt álló koronavírus-vakcinákról és a járvány terjedéséről is Szlávik János főorvos az M1-en.","shortLead":"Optimistán nyilatkozott a fejlesztés alatt álló koronavírus-vakcinákról és a járvány terjedéséről is Szlávik János...","id":"20201128_Szlavik_Janos_koronavirus_tetozes_vakcina_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3732af0f-d999-41c5-8591-2f9480146cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba12b8d-07b8-4365-84b4-9b1e3e81248f","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_Szlavik_Janos_koronavirus_tetozes_vakcina_oltas","timestamp":"2020. november. 28. 14:40","title":"Szlávik János arra tippel, még karácsony előtt tetőzhet a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház igazgatóját dühíti, hogy a Me Too kapcsán a szakmája pellengérre van állítva, valami „sunyi kispolgári attitűdből”. A Színház és Filmművészeti Egyetem átalakításában pedig szerinte az a legnagyobb baj, hogy amikor megmerevednek a frontvonalak, pont az árnyalt beszélgetések szűnnek meg.","shortLead":"A Vígszínház igazgatóját dühíti, hogy a Me Too kapcsán a szakmája pellengérre van állítva, valami „sunyi kispolgári...","id":"20201130_Rudolf_Peter_sz_SZFErol_A_megosztottsag_egyszerusit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b5b9be-a840-46b4-a3e7-30bb653b912c","keywords":null,"link":"/kultura/20201130_Rudolf_Peter_sz_SZFErol_A_megosztottsag_egyszerusit","timestamp":"2020. november. 30. 10:13","title":"Rudolf Péter az SZFE-ről: A megosztottság egyszerűsít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]