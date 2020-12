Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aa0e084-a244-4547-91ce-917a1578ab98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"António Costa szerint már nem lehet újratárgyalni a jogállamisági mechanizmus kérdését, B-terv pedig nincs arra az esetre, ha a magyar, illetve a lengyel kormány megvétózná a költségvetést és a helyreállítási alapot.","shortLead":"António Costa szerint már nem lehet újratárgyalni a jogállamisági mechanizmus kérdését, B-terv pedig nincs arra...","id":"20201202_koltsegvetes_veto_eu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aa0e084-a244-4547-91ce-917a1578ab98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b486723-98b9-4cde-85c9-c9421ea9234a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_koltsegvetes_veto_eu","timestamp":"2020. december. 02. 16:52","title":"Portugál miniszterelnök: Ha nem lesz költségvetés, megbénul egész Európa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244431c9-00e2-455f-b10c-0809ac2d2fd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Petras Gražulis korábban a pedofilokhoz hasonlította a homoszexuálisokat. A YouTube-os incidens óta elérhetetlen.","shortLead":"Petras Gražulis korábban a pedofilokhoz hasonlította a homoszexuálisokat. A YouTube-os incidens óta elérhetetlen.","id":"20201203_Meztelen_ferfi_homofob_litvan_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=244431c9-00e2-455f-b10c-0809ac2d2fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd495b1-3c7e-453e-bb9b-73bf5aa016f5","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Meztelen_ferfi_homofob_litvan_parlament","timestamp":"2020. december. 03. 16:07","title":"Meztelen férfi tűnt fel a homofób litván képviselő mögött a bizottsági ülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3563e11-ce92-4d05-9bbe-5fe5391b198a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt országgyűlési képviselő szerint a kormánypárt gyűlöletre épülő belpolitikája egy időzített bomba.","shortLead":"A volt országgyűlési képviselő szerint a kormánypárt gyűlöletre épülő belpolitikája egy időzített bomba.","id":"20201203_Schiffer_Andras_Fidesz_Szajer_Jozsef","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3563e11-ce92-4d05-9bbe-5fe5391b198a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7ed187-a924-4d2e-8796-bca57f74177f","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_Schiffer_Andras_Fidesz_Szajer_Jozsef","timestamp":"2020. december. 03. 22:15","title":"Schiffer András: Rég láttam ilyen nevetségesnek és kaotikusnak a Fidesz kommunikációját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cfe2707-3de1-48e3-abd1-9732f9ed459e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A ciklon miatt otthonok százai szenvedtek károkat a szigetországban.","shortLead":"A ciklon miatt otthonok százai szenvedtek károkat a szigetországban.","id":"20201203_sri_lanka_evakualas_ciklon_burevi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cfe2707-3de1-48e3-abd1-9732f9ed459e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c175b3-e654-4acc-85ea-6aa3c55f1736","keywords":null,"link":"/vilag/20201203_sri_lanka_evakualas_ciklon_burevi","timestamp":"2020. december. 03. 20:57","title":"Ezreket evakuáltak Srí Lankán, miután megjött Burevi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a mostaninál hosszabb videókat szeretne gyártatni a felhasználókkal a TikTok, már lehetővé is tették néhányuknak, hogy 3 perces videókat töltsenek fel.","shortLead":"A jelek szerint a mostaninál hosszabb videókat szeretne gyártatni a felhasználókkal a TikTok, már lehetővé is tették...","id":"20201202_tiktok_hosszu_videok_tesztelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df047ed8-7a8b-4c70-93e2-3ec17ab7b3f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_tiktok_hosszu_videok_tesztelese","timestamp":"2020. december. 02. 18:03","title":"Most a TikTok másolná le a YouTube-ot: jöhetnek a 3 perces videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c24d30-f90e-4a4b-80bc-2e70fd370a53","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány és a Brexit miatt több mint háromszáz éve nem látott recesszió sújtja az Egyesült Királyság gazdaságát.","shortLead":"A koronavírus-járvány és a Brexit miatt több mint háromszáz éve nem látott recesszió sújtja az Egyesült Királyság...","id":"20201202_debenhams_topshop_csod_bezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50c24d30-f90e-4a4b-80bc-2e70fd370a53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce040b7-a882-4776-871b-062e27a9be8a","keywords":null,"link":"/kkv/20201202_debenhams_topshop_csod_bezaras","timestamp":"2020. december. 02. 15:57","title":"Bezárja üzleteit a Debenhams, megszűnhet a Topshop is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még mindig a hazai képzések a legnépszerűbbek, de a megkérdezettek nagyságrendileg ötöde már külföldi intézményekben képzeli el az alapszakos továbbtanulását.\r

\r

","shortLead":"Még mindig a hazai képzések a legnépszerűbbek, de a megkérdezettek nagyságrendileg ötöde már külföldi intézményekben...","id":"20201204_Tizbol_nyolc_kozepiskolas_diplomat_szeretne_szerezni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf66dba8-6d4a-4be8-bcd5-479c6f83b99f","keywords":null,"link":"/elet/20201204_Tizbol_nyolc_kozepiskolas_diplomat_szeretne_szerezni","timestamp":"2020. december. 04. 11:34","title":"Tízből nyolc középiskolás diplomát szeretne szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5194b083-ebc0-4460-8c19-ca68949dabf6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új adatokkal, köztük a Nap háromszázezer legközelebbi szomszédjának pontos helyzetével bővült a Tejútrendszerről készített legpontosabb térkép, amelynek készítésében az ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) csillagászai is közreműködtek.","shortLead":"Új adatokkal, köztük a Nap háromszázezer legközelebbi szomszédjának pontos helyzetével bővült a Tejútrendszerről...","id":"20201203_tejutrendszer_terkep_csillagok_gaia_urtavcso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5194b083-ebc0-4460-8c19-ca68949dabf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682eaf1d-05aa-4226-af0c-ba026d3154b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_tejutrendszer_terkep_csillagok_gaia_urtavcso","timestamp":"2020. december. 03. 18:07","title":"1,8 milliárd csillag: rengeteg új adattal bővült a Tejútrendszerről készített legpontosabb térképünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]