[{"available":true,"c_guid":"9b4b1d92-8357-4e85-bfad-dcc47fd1d376","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az iráni atomprogram atyjának meggyilkolása, valamint az izraeli és szaúdi vezetők találkozása Iránnak és az USA-nak is intő jel a térség erőviszonyainak megváltozására.","shortLead":"Az iráni atomprogram atyjának meggyilkolása, valamint az izraeli és szaúdi vezetők találkozása Iránnak és az USA-nak is...","id":"20201202_Hogy_a_masik_is_megertse","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b4b1d92-8357-4e85-bfad-dcc47fd1d376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17eb19d8-c78a-4c2b-8748-f778bb17658b","keywords":null,"link":"/360/20201202_Hogy_a_masik_is_megertse","timestamp":"2020. december. 02. 17:00","title":"Pattanásig feszülnek az idegek a Közel-Keleten az iráni atomtudós likvidálása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A négy európai kutatási szervezet közös projektje, a Climate Action Tracker (CAT) friss elemzése azt sugallja, hogy a század végére sikerülhet 2,1 Celsius-fokban korlátozni a globális hőmérséklet-emelkedést.","shortLead":"A négy európai kutatási szervezet közös projektje, a Climate Action Tracker (CAT) friss elemzése azt sugallja...","id":"20201203_parizsi_klimaegyezmeny_celkituzesei_teljesites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e12a781-7f4f-4982-b664-615ab9ebbe50","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_parizsi_klimaegyezmeny_celkituzesei_teljesites","timestamp":"2020. december. 03. 23:35","title":"\"Elérhető közelségbe\" kerültek a párizsi klímaegyezmény célkitűzései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165be1df-7aad-442b-98c3-19f34bccfcc3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már az első félidőben beállította a végeredményt a Barcelona.","shortLead":"Már az első félidőben beállította a végeredményt a Barcelona.","id":"20201202_Ferencvaros_FC_Barcelona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=165be1df-7aad-442b-98c3-19f34bccfcc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b80363-ca74-4ea5-8def-d17de92b7e47","keywords":null,"link":"/sport/20201202_Ferencvaros_FC_Barcelona","timestamp":"2020. december. 02. 20:57","title":"A Barcelona könnyedén nyert a Fradi ellen Budapesten is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919a9d80-f1ee-4563-ae47-e83c4aa59dfa","c_author":"Slovenian Tourist Board","category":"brandchannel","description":"Szlovéniáról eszünkbe juthatnak a tengerpart római kori emlékei, a fürdők világa, a sípályák lankái vagy a karszthegységek vadregényes vidéke a titokzatos barlangokkal és a magasból lezúduló vízesésekkel. De ne felejtsük el, hogy Szlovénia télen valóságos mesevilággá változik tele olyan helyekkel, amit egyszer látnunk kell, legyen szó az ünnepi fényekről, a pezsgő városokról vagy a bájos falvak havas háztetőiről. Az ország minden évszakban csodás, mindössze annyi a dolgunk, hogy feljegyezzük, hova muszáj eljutnunk akkor, amikor már bátran utazhatunk. ","shortLead":"Szlovéniáról eszünkbe juthatnak a tengerpart római kori emlékei, a fürdők világa, a sípályák lankái vagy...","id":"SlovenianTouristBoard_20201127_A_szloven_varosok_teli_vilaga_utanozhatatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=919a9d80-f1ee-4563-ae47-e83c4aa59dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57dec3e-0036-463e-8b9c-48049577f1b6","keywords":null,"link":"/brandchannel/SlovenianTouristBoard_20201127_A_szloven_varosok_teli_vilaga_utanozhatatlan","timestamp":"2020. december. 03. 07:30","title":"A szlovén városok téli világa utánozhatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Slovenian Tourist Board","c_partnerlogo":"42d00705-ce93-4747-97c5-93564cf3ff8d","c_partnertag":"Slovenian Tourist Board"},{"available":true,"c_guid":"c15cbd57-976b-4372-84fe-9c8e2599e486","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A partidrog illegális, de vannak veszélyesebbek is.","shortLead":"A partidrog illegális, de vannak veszélyesebbek is.","id":"20201203_ecstasy_MDMA_David_Nutt_Szajer_Jozsef","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c15cbd57-976b-4372-84fe-9c8e2599e486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"729d18bc-78d2-49a5-be16-bab323737883","keywords":null,"link":"/360/20201203_ecstasy_MDMA_David_Nutt_Szajer_Jozsef","timestamp":"2020. december. 03. 18:10","title":"Miért is baj, ha ecstasyt találnak valakinél, mint Szájer Józsefnél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8789d861-7cc9-437a-bf7e-496648439557","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"December 1-24. között minden nap egy meglepetés mesekönyv lesz ingyenesen elérhető a Mesetár adventi naptár polcán egészen január végéig.","shortLead":"December 1-24. között minden nap egy meglepetés mesekönyv lesz ingyenesen elérhető a Mesetár adventi naptár polcán...","id":"20201204_Minden_napra_ingyenesse_tesz_egy_meset_karacsonyig_a_BOOKR_Kids","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8789d861-7cc9-437a-bf7e-496648439557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d852baf9-ec73-4ee8-bb57-ae26dc9870a6","keywords":null,"link":"/elet/20201204_Minden_napra_ingyenesse_tesz_egy_meset_karacsonyig_a_BOOKR_Kids","timestamp":"2020. december. 04. 12:10","title":"Ingyenessé tesz egy-egy mesét karácsonyig mindennap a BOOKR Kids","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b9995a-2bfc-4a05-80dc-f28c41ce5d0c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csupán azon változtatnak, hogy két háztartás tagjai közül újra tízen találkozhatnak az eddigi öt helyett. De ez is csak karácsonytól szilveszterig érvényes.\r

\r

","shortLead":"Csupán azon változtatnak, hogy két háztartás tagjai közül újra tízen találkozhatnak az eddigi öt helyett. De ez is csak...","id":"20201203_koronavirus_jarvany_korlatozas_unnepek_nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18b9995a-2bfc-4a05-80dc-f28c41ce5d0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e87cf6-cb31-4d51-a876-486ad0a72968","keywords":null,"link":"/vilag/20201203_koronavirus_jarvany_korlatozas_unnepek_nemetorszag","timestamp":"2020. december. 03. 06:05","title":"Az ünnepekre is maradnak a szigorú korlátozások Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gépi lélegeztetésre 663 ember szorul.\r

","shortLead":"Gépi lélegeztetésre 663 ember szorul.\r

","id":"20201203_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718e2fde-6a5d-4844-9745-5b53bd63041a","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. december. 03. 09:16","title":"182 koronavírusos beteg halt meg, majdnem 7700-an vannak kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]