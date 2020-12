Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38107839-bf7d-4b3f-b61f-668941a562a2","c_author":"Balla István-Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A Korona negyedik évada az eredeti filmzene mellé berántja a nyolcvanas évek olyan korszakos zenekarainak a műveit is, mint a Blondie, a Duran Duran vagy a Cure. A David Bowie-ra táncoló Margit hercegnő vagy a Duran Duranra görkorcsolyázó Diana képe sokáig velünk marad. De a számok nemcsak a cselekménynek adnak hangsúlyt, hanem az akkori világra és életérzésre is ablakot nyitnak.","shortLead":"A Korona negyedik évada az eredeti filmzene mellé berántja a nyolcvanas évek olyan korszakos zenekarainak a műveit is...","id":"20201206_A_Korona_80as_evek_zene_sorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38107839-bf7d-4b3f-b61f-668941a562a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc1b05b-7fa3-4cc5-bc11-3d9765dac7cd","keywords":null,"link":"/elet/20201206_A_Korona_80as_evek_zene_sorozat","timestamp":"2020. december. 06. 20:00","title":"Nemcsak a világot, Diana hercegnő életét is megváltoztatta a nyolcvanas évek zenéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b85fa5-22bb-49d3-a636-c77f6993724e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem borult fel a japánok autója, de látványosan rosszul teljesített a hírhedt teszten. ","shortLead":"Nem borult fel a japánok autója, de látványosan rosszul teljesített a hírhedt teszten. ","id":"20201207_Elhasalt_az_uj_Toyota_RAV4_a_javorszarvas_teszten_gyorsan_leptek_a_japanok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20b85fa5-22bb-49d3-a636-c77f6993724e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e8f2b7-e3be-4982-bccb-03bb76be162e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_Elhasalt_az_uj_Toyota_RAV4_a_javorszarvas_teszten_gyorsan_leptek_a_japanok","timestamp":"2020. december. 07. 17:53","title":"Elhasalt az új Toyota RAV4 a jávorszarvasteszten, de gyorsan léptek a japánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a099f0c-0901-4270-9b63-db6bb99e8231","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A második helyezett a Zebra lett, azaz Molnár Áron. ","shortLead":"A második helyezett a Zebra lett, azaz Molnár Áron. ","id":"20201206_Alarcos_enekes_gyoztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a099f0c-0901-4270-9b63-db6bb99e8231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d551f96-c8ea-4fe7-929c-b39fca16e975","keywords":null,"link":"/kultura/20201206_Alarcos_enekes_gyoztes","timestamp":"2020. december. 06. 21:50","title":"Miller Dávid volt a Banán, ő nyerte az Álarcos énekest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f2cba1-83c4-4d44-b613-3fb474e4e195","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A teljes dalszerzői katalógus 60 év zenei termését tartalmazza az egyetlen zenésztől, aki irodalmi Nobel-díjat nyert. ","shortLead":"A teljes dalszerzői katalógus 60 év zenei termését tartalmazza az egyetlen zenésztől, aki irodalmi Nobel-díjat nyert. ","id":"20201207_Bob_Dylan_eladta_a_teljes_eletmuvet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5f2cba1-83c4-4d44-b613-3fb474e4e195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b439a1-3a77-436d-9ee2-6c5378c3da33","keywords":null,"link":"/kultura/20201207_Bob_Dylan_eladta_a_teljes_eletmuvet","timestamp":"2020. december. 07. 15:13","title":"Bob Dylan eladta a teljes életművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7944f17-9f7c-46bd-9771-060fbba942d1","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Egy év várakozás után Magyarországra is behozza Stadia nevű streaming játékszolgáltatását a Google. A platform megfelelő internet birtokában szinte bármilyen laptopból vagy PC-ből videojátékra alkalmas eszközt csinál – úgy, hogy fizetni sem muszáj érte. A hazai rajtot az új termék kipróbálásával vártuk, felemás élményekkel.","shortLead":"Egy év várakozás után Magyarországra is behozza Stadia nevű streaming játékszolgáltatását a Google. A platform...","id":"20201207_google_stadia_magyarorszag_ingyenes_pro_havidij_streaming_videojatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7944f17-9f7c-46bd-9771-060fbba942d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4e29f7-2bbe-4b81-8bc4-3788cd66da9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_google_stadia_magyarorszag_ingyenes_pro_havidij_streaming_videojatek","timestamp":"2020. december. 07. 18:00","title":"Megérkezett Magyarországra a videojátékos Netflix, az elsők között próbáltuk ki a Google Stadiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c04992b-9ab1-4a62-9c9e-a56a8bf41d9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gyönyörű videóval búcsúzik a Makovecz-campustól az Egyetem Televízió.","shortLead":"Gyönyörű videóval búcsúzik a Makovecz-campustól az Egyetem Televízió.","id":"20201208_A_kulonleges_Makoveczepuletek_maradnak_az_egyetem_elkoltozik_Piliscsabarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c04992b-9ab1-4a62-9c9e-a56a8bf41d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba021342-3846-435d-b888-70d89d585b76","keywords":null,"link":"/kultura/20201208_A_kulonleges_Makoveczepuletek_maradnak_az_egyetem_elkoltozik_Piliscsabarol","timestamp":"2020. december. 08. 10:08","title":"A „Makovecz-féle hungaro-Disneyland” marad, az egyetem elköltözik Piliscsabáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0a789c-3131-4a58-90d6-67d85a2edd26","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Négy napjuk maradt a vendéglők és a szabadidős létesítmények vezetőinek, hogy éljenek az állami bértámogatással és járulékkedvezménnyel. Azon túl, hogy még a munkaszerződéseket is oldalanként szkennelve várja tőlük a kormányhivatal, érdemben ez a program nem segít rajtuk. ","shortLead":"Négy napjuk maradt a vendéglők és a szabadidős létesítmények vezetőinek, hogy éljenek az állami bértámogatással és...","id":"20201207_bertamogatas_vendeglatas_kedvezmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff0a789c-3131-4a58-90d6-67d85a2edd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f22937-4eda-4efc-bbb6-1e3647571aba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_bertamogatas_vendeglatas_kedvezmeny","timestamp":"2020. december. 07. 11:10","title":"„Borzasztó adminisztrációval jár” – vendéglősök a nekik járó állami bértámogatásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01cc3307-2690-4315-b959-3d7a26316977","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW i4 M50-es típusjelzésű csúcsmodellje 460 lóerős teljesítménnyel fog rendelkezni.","shortLead":"A BMW i4 M50-es típusjelzésű csúcsmodellje 460 lóerős teljesítménnyel fog rendelkezni.","id":"20201207_kuszobon_a_tesla_model_3_rivalis_uj_bmw_bemutatkozasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01cc3307-2690-4315-b959-3d7a26316977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6dddf0-08cd-44c6-a59a-525f6b980fdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_kuszobon_a_tesla_model_3_rivalis_uj_bmw_bemutatkozasa","timestamp":"2020. december. 07. 11:21","title":"Küszöbön a Tesla Model 3 rivális új BMW bemutatkozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]