Mint kedden írtuk, egy nógrádi település papja a létszámellenőrzés után túl soknak találta egy temetésen a gyászolókat a kormány által engedélyezett ötven főhöz képest, ezért egyszerűen faképnél hagyta a jelenlévőket.

Úgy tudni, a község önkormányzata az esetről bejelentést tett a Váci Egyházmegyéhez, szerintük a plébános kegyeletsértést követett el a magatartásával.

A Blikk elérte az érintett plébánost, Hulitka Róbertet. „Pandémia van, ránk is vonatkoznak az előírások. Valóban túl sokan gyűltek össze a temetésen, amit az elején szóvá tettem, hiszen a kormányrendelet ötven főben maximálja a temetési szertartások résztvevőit. Persze, voltak, akiknek ez nem tetszett, de néhányan odébbálltak” – mondta.

Hozzátette azt is, hogy azon a szertartáson ő is komoly tünetekkel küszködött. „39 fokos lázam volt, erősen köhögtem. Azóta is minden programomat lemondtam, karanténban vagyok, fogalmam sem volt a panaszról…” Mint mondta, betegen, maszkban az ember nem tud ugyanúgy prédikálni. „Lehet, hogy a részvét sem úgy jön át ilyenkor. Az igaz, hogy a betegségemet nem jeleztem, ennek a szertartásnak nem az én szenvedésemről kell szólnia. Megszenteltem az urnát, aztán csendben eljöttem.”

A lapnak az egyházmegye ezt írta: „Az elektronikus sajtóból értesültünk róla, hogy egy nógrádi településen egy pap mit tett vagy nem tett. Igyekszünk utánajárni a cikk igazságtartalmának, addig azonban, amíg ki nem derül, mi is történt valójában, nem tudunk érdemben nyilatkozni az ügyben.”