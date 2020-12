Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93a7bf95-6a6f-428b-9d96-9b5d736ee88b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erről maga a november elején amerikai elnöknek választott Joe Biden számolt be.","shortLead":"Erről maga a november elején amerikai elnöknek választott Joe Biden számolt be.","id":"20201210_usa_adoellenorzes_hunter_biden_joe_biden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93a7bf95-6a6f-428b-9d96-9b5d736ee88b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5dcfca6-1335-4d60-96f0-05dde47ec268","keywords":null,"link":"/vilag/20201210_usa_adoellenorzes_hunter_biden_joe_biden","timestamp":"2020. december. 10. 05:28","title":"Adóellenőrzést kapott a nyakába Joe Biden fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d200790d-9f2d-43ce-ab91-510af0359fd7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Katona József Színház igazgatója beszélt arról is: átverték a szakmát, ráadásul a kormány szabályt szegett, amikor az új színházi törvényt tárgyalták.","shortLead":"A Katona József Színház igazgatója beszélt arról is: átverték a szakmát, ráadásul a kormány szabályt szegett, amikor...","id":"20201210_mate_gabor_szfe_szinhazi_torveny_katona_jozsef_szinhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d200790d-9f2d-43ce-ab91-510af0359fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71147be-3525-4944-9d1e-c9e51185f042","keywords":null,"link":"/kultura/20201210_mate_gabor_szfe_szinhazi_torveny_katona_jozsef_szinhaz","timestamp":"2020. december. 10. 08:52","title":"Máté Gábor: Újabb arcátlan disznóság, ha nem fogadják el az SZFE-hallgatók félévét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0c0eed-4a81-4cd3-8459-9122908d5e1a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A kiadók 30-40 százaléka nagy veszteségeket termelt, a karácsonyi időszakban még bízhatnak.","shortLead":"A kiadók 30-40 százaléka nagy veszteségeket termelt, a karácsonyi időszakban még bízhatnak.","id":"20201211_Koronavirus_jarvany_konyvszektor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae0c0eed-4a81-4cd3-8459-9122908d5e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b81dbd0-515b-4a1c-89d5-064b636c5a61","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Koronavirus_jarvany_konyvszektor","timestamp":"2020. december. 11. 13:08","title":"A járvány a könyvszektort is megrengette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e915fb1-e58e-45f2-aea6-519ef813045e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz kommunikációs igazgatója Tordai Bencével ült le vitázni főleg az alapjövedelemről, de szóba került a vakcina, a demokrácia, és egy nagyon rövid időre Szájer József is.","shortLead":"A Fidesz kommunikációs igazgatója Tordai Bencével ült le vitázni főleg az alapjövedelemről, de szóba került a vakcina...","id":"20201209_Hollik_Istvan_tordai_bence_vita_tranzit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e915fb1-e58e-45f2-aea6-519ef813045e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c1aaad-6ada-410e-b910-49928a399d35","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_Hollik_Istvan_tordai_bence_vita_tranzit","timestamp":"2020. december. 09. 21:37","title":"Hollik István nem érti, miért oroszozik az ellenzék, mikor Gyurcsány Ferenc villájában járt Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A nőt a saját ismerősei verték át, akik a kiszemelt célponttól is megpróbáltak pénzt szerezni. ","shortLead":"A nőt a saját ismerősei verték át, akik a kiszemelt célponttól is megpróbáltak pénzt szerezni. ","id":"20201210_Vademeles_bergyilkossag_ugyvedno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ed6fa8-a322-49a3-b1b6-06d81676170a","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_Vademeles_bergyilkossag_ugyvedno","timestamp":"2020. december. 10. 13:04","title":"Vádat emeltek a bérgyilkosságot szervező ügyvédnő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b527578-0080-4f72-b66f-31664a9fd0dc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szerzőpáros a karantén-karácsonyra írt megható dalt, amihez klipet is készítettek.","shortLead":"A szerzőpáros a karantén-karácsonyra írt megható dalt, amihez klipet is készítettek.","id":"20201211_A_kalacs_kisul_ujra_de_gorbul_a_szad__Nem_ul_itt_akivel_meg_is_oszthatnad__itt_az_uj_DesGesztidal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b527578-0080-4f72-b66f-31664a9fd0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8689bf64-ee33-4f9c-83e5-c19df7091c9a","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_A_kalacs_kisul_ujra_de_gorbul_a_szad__Nem_ul_itt_akivel_meg_is_oszthatnad__itt_az_uj_DesGesztidal","timestamp":"2020. december. 11. 12:39","title":"„A kalács kisül újra, de görbül a szád, nem ül itt, akivel meg is oszthatnád” – itt az új Dés-Geszti-dal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetemen védőfelszerelést is biztosítanak a látogatásra jogosult hozzátartozóknak.","shortLead":"A Semmelweis Egyetemen védőfelszerelést is biztosítanak a látogatásra jogosult hozzátartozóknak.","id":"20201209_latogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a665254d-bedd-4b43-9166-06329be4954d","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_latogatas","timestamp":"2020. december. 09. 17:50","title":"Bizonyos esetekben felmentés adható a látogatási tilalom alól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"OS","category":"itthon","description":"Elvárnák a kormánytól hogy maga vonja vissza az ingyenes parkolásról szóló rendeletet. Ha ez nem történne meg, a parlamenttől várnak segítséget.","shortLead":"Elvárnák a kormánytól hogy maga vonja vissza az ingyenes parkolásról szóló rendeletet. Ha ez nem történne meg...","id":"20201210_ingyenes_parkolas_Asztmas_es_Allergias_Betegek_Orszagos_Szovetsege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da2935b-1d2c-401e-8d49-44c3c3892437","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_ingyenes_parkolas_Asztmas_es_Allergias_Betegek_Orszagos_Szovetsege","timestamp":"2020. december. 10. 14:15","title":"Prüszkölnek az asztmások az ingyenes parkolás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]