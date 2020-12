Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42ad6712-b2b5-4b45-bcf2-5b57a89e2535","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Regina Valkenborgh egyetemi hallgatóként vágott bele egy fotós projektbe, amiről évekre megfeledkezett. Most egy új rekord birtokosa lehet.","shortLead":"Regina Valkenborgh egyetemi hallgatóként vágott bele egy fotós projektbe, amiről évekre megfeledkezett. Most egy új...","id":"20201216_exponalasi_ido_fenykep_foto_sorosdoboz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42ad6712-b2b5-4b45-bcf2-5b57a89e2535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98111cd7-d54d-47a5-9bd1-8a4aba2f6d4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_exponalasi_ido_fenykep_foto_sorosdoboz","timestamp":"2020. december. 16. 09:33","title":"8 éven át, egy sörösdobozzal készült a világ leghosszabb exponálási idejű fényképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Részletezte az ügyészség, mivel gyanúsítják a vállalkozót. Azt kérik, hogy ne engedjék szabadon.","shortLead":"Részletezte az ügyészség, mivel gyanúsítják a vállalkozót. Azt kérik, hogy ne engedjék szabadon.","id":"20201217_ugyeszseg_bige_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5376a8-949d-418c-8c2e-0ace50f5c2b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_ugyeszseg_bige_laszlo","timestamp":"2020. december. 17. 12:17","title":"Rács mögött tartaná az ügyészség Bige Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ddb32f7-ff18-40f0-8398-1a8d65d304ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Magyarországon gyártott és az import Suzukik ára is emelkedik az új modellévben.","shortLead":"A Magyarországon gyártott és az import Suzukik ára is emelkedik az új modellévben.","id":"20201217_dragulnak_a_suzukik_9_millio_forint_felett_a_csucs_vitara_listaara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ddb32f7-ff18-40f0-8398-1a8d65d304ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31564ebc-05e4-4101-b970-9362eae16f3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201217_dragulnak_a_suzukik_9_millio_forint_felett_a_csucs_vitara_listaara","timestamp":"2020. december. 17. 07:59","title":"Drágulnak a Suzukik: 9 millió forint felett a csúcs Vitara listaára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d367ef6c-6a51-494c-a267-48d47e7fb3ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos december 8-án jelent meg utoljára az eseményen. A Nemzeti Népegészségügyi Központ nem árulja el, hol van.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos december 8-án jelent meg utoljára az eseményen. A Nemzeti Népegészségügyi Központ nem árulja...","id":"20201217_muller_cecilia_operativ_torzs_nnk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d367ef6c-6a51-494c-a267-48d47e7fb3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4f5fe5-b3d0-465d-8836-533fff4d819d","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_muller_cecilia_operativ_torzs_nnk","timestamp":"2020. december. 17. 17:53","title":"Nem tudni, miért hiányzik Müller Cecília napok óta az operatív törzs tájékoztatóiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A G20-csoportból utoljára Brazília elnöke jutott el idáig.","shortLead":"A G20-csoportból utoljára Brazília elnöke jutott el idáig.","id":"20201216_bolsonaro_biden_gratulacio_usa_brazilia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e212ead-de98-496c-824d-fd52547ca5b0","keywords":null,"link":"/vilag/20201216_bolsonaro_biden_gratulacio_usa_brazilia","timestamp":"2020. december. 16. 07:56","title":"Másfél hónap után Bolsonaro is gratulált Bidennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Árvay Istvánt nem tájékoztatták arról, hogy leáll az intézmény egy része.","shortLead":"Árvay Istvánt nem tájékoztatták arról, hogy leáll az intézmény egy része.","id":"20201217_arvay_istvan_mosonmagyarovar_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705d9fdf-b215-4d5e-a9fc-3c3cd7d0ff66","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_arvay_istvan_mosonmagyarovar_korhaz","timestamp":"2020. december. 17. 17:48","title":"Magyarázatot vár Mosonmagyaróvár polgármestere arra, miért omlott össze a város kórházának ellátása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39a71be-79f0-49f0-a0c9-587256277f77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Igor Matovičot a sírás kerülgette a rádióinterjúban, mivel szerinte a gazdasági minisztere szándékosan lassítja a gyorstesztek beszerzését.","shortLead":"Igor Matovičot a sírás kerülgette a rádióinterjúban, mivel szerinte a gazdasági minisztere szándékosan lassítja...","id":"20201217_Szlovakia_marovic_sulik_idiota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e39a71be-79f0-49f0-a0c9-587256277f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa6bbfd-6248-400d-a20c-7837d0e4e2d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_Szlovakia_marovic_sulik_idiota","timestamp":"2020. december. 17. 19:05","title":"Szlovákia miniszterelnöke: Sajnálom, hogy egy idióta a gazdasági miniszterünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8dd3d2a-6a18-41fd-8534-4a5293558223","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Brutális viták vannak a Fideszen belül is a pedofillistákról, a kamupártoknak esélyük sincs. A Fidesz és a KDNP frakcióvezetőjének sajtótájékoztatóján kiderült az is, hogy túl késő lett volna már a választókerületek megváltoztatására.","shortLead":"Brutális viták vannak a Fideszen belül is a pedofillistákról, a kamupártoknak esélyük sincs. A Fidesz és a KDNP...","id":"20201216_Kocsis_Mate_Keso_lett_volna_mar_hozzanyulni_a_valasztokeruletkhez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8dd3d2a-6a18-41fd-8534-4a5293558223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab488021-cce2-4f10-b648-ee47bff2b2f2","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Kocsis_Mate_Keso_lett_volna_mar_hozzanyulni_a_valasztokeruletkhez","timestamp":"2020. december. 16. 16:19","title":"Kocsis Máté: Késő lett volna már hozzányúlni a választókerületekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]