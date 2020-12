Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37482ffc-8f6f-45d3-b518-ac6172f7ab13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Starcz Ákos szerint Vaszily Miklós irodája körül természetes, hogy voltak biztonsági őrök, hiszen egy tévénél mindig vannak.","shortLead":"Starcz Ákos szerint Vaszily Miklós irodája körül természetes, hogy voltak biztonsági őrök, hiszen egy tévénél mindig...","id":"20201221_starcz_akos_szombathy_pal_veroemberek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37482ffc-8f6f-45d3-b518-ac6172f7ab13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16abc16-59e5-43f9-b674-313b74b2838a","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_starcz_akos_szombathy_pal_veroemberek","timestamp":"2020. december. 21. 18:32","title":"Az új Index-vezérigazgató szerint csúsztatás Szombathy sztorija a verőemberekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3efe5d36-c35a-4647-aaa7-ad02d5224274","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A kijárási korlátozások karácsonyi feloldása ellenére is csendes karácsonyra készülnek a magyar keresztény közösségek a koronavírus miatt. A lelkészek és papok komoly kihívással néznek szembe, hogy össze tudják tartani a rájuk bízott közösségeket, elmondásuk szerint eddig azonban sikerrel vették az akadályokat.","shortLead":"A kijárási korlátozások karácsonyi feloldása ellenére is csendes karácsonyra készülnek a magyar keresztény közösségek...","id":"20201221_karacsony_keresztenyek_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3efe5d36-c35a-4647-aaa7-ad02d5224274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dac435b-daf2-4f33-b82e-5af66269c0be","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_karacsony_keresztenyek_koronavirus","timestamp":"2020. december. 21. 15:33","title":"Mi lesz az idén az éjféli misével? Megkérdeztük az egyházakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d5a62d-fdd5-4a70-9334-cfcff0c8d31a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Norvégia az első európai piac, ahol megjelent az Xpeng. ","shortLead":"Norvégia az első európai piac, ahol megjelent az Xpeng. ","id":"20201221_Eszak_felol_veszi_be_Europat_az_egyik_legerdekesebb_kinai_elektromosautomarka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56d5a62d-fdd5-4a70-9334-cfcff0c8d31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f9abb5-b911-4f82-83e1-5a38e86b0761","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_Eszak_felol_veszi_be_Europat_az_egyik_legerdekesebb_kinai_elektromosautomarka","timestamp":"2020. december. 21. 14:18","title":"Északról veszi be Európát az egyik kínai villanyautó-gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ca70c7-1bab-415c-9178-553f2dfbcb2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke interjút adott a MedicalOnline-nak, amelyben arról beszélt, hogy egy nem feltétlenül az orvosok kedvére való rendrakás is hasznos lehet.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke interjút adott a MedicalOnline-nak, amelyben arról beszélt, hogy egy nem feltétlenül...","id":"20201220_Kincses_Gyula_Sikerult_nehany_fontos_dolgot_szogletre_mentenunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00ca70c7-1bab-415c-9178-553f2dfbcb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e1c7be-4441-4575-bcd6-d5df4db00f00","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Kincses_Gyula_Sikerult_nehany_fontos_dolgot_szogletre_mentenunk","timestamp":"2020. december. 20. 12:08","title":"Kincses Gyula: \"Sikerült néhány fontos dolgot szögletre mentenünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1673b489-1890-47b4-962e-952f6d1ca9cd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ukrán határon megbukó MSZP-s politikust pedig idegen ügynökök csalták tőrbe Soros György támogatásával. A politikusok év végi zsebpénzeiről készített összeállítást a Duma Aktuál. ","shortLead":"Az ukrán határon megbukó MSZP-s politikust pedig idegen ügynökök csalták tőrbe Soros György támogatásával...","id":"20201221_Duma_Aktual_Hegedus_Zsuzsat_101_dalmataval_lattak_Borsodban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1673b489-1890-47b4-962e-952f6d1ca9cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3805b822-6ead-44a9-a1a2-86942cff6235","keywords":null,"link":"/360/20201221_Duma_Aktual_Hegedus_Zsuzsat_101_dalmataval_lattak_Borsodban","timestamp":"2020. december. 21. 17:00","title":"Duma Aktuál: Orbán tanácsadóját 101 dalmatával látták Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c340bbf-26d1-4c37-b56e-6c9abe9340c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes idén nagyon sok időt töltött otthon, és rájött, hogy leginkább viszonyulás kérdése az, hogy mit tekintünk hullámvölgynek. Puskás Peti azt mondja, ez az időszak ráébresztette arra, hogy az emberi kapcsolatokon legalább annyit kell dolgozni, mint karriercélokon. És ebben benne van az is, hogy adott esetben egy szendviccsel segítsen másokon.","shortLead":"Az énekes idén nagyon sok időt töltött otthon, és rájött, hogy leginkább viszonyulás kérdése az, hogy mit tekintünk...","id":"20201220_Puskas_Peti_A_kapcsolatokat_is_ugyanugy_apolni_kell_mint_a_karriert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c340bbf-26d1-4c37-b56e-6c9abe9340c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50552f3-7fa3-4a09-a7a8-06e020fb02fb","keywords":null,"link":"/elet/20201220_Puskas_Peti_A_kapcsolatokat_is_ugyanugy_apolni_kell_mint_a_karriert","timestamp":"2020. december. 20. 16:00","title":"Puskás Peti: A kapcsolatokat is ugyanúgy ápolni kell, mint a karriert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958d4d6-9009-4484-a156-1bc69fca371a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Lelassították az anyagcseréjüket és hónapokig aludtak, ami megfigyelhető a csontszerkezetükben bekövetkezett változásokon.

","shortLead":"Lelassították az anyagcseréjüket és hónapokig aludtak, ami megfigyelhető a csontszerkezetükben bekövetkezett...","id":"20201220_Teli_alomra_vonulhattak_az_osemberek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d958d4d6-9009-4484-a156-1bc69fca371a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4980f8-5206-4c90-8ed6-f050aa4c846b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201220_Teli_alomra_vonulhattak_az_osemberek","timestamp":"2020. december. 20. 18:48","title":"Átaludhatták a kemény teleket az ősemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1c1e53-f4f6-4778-9b11-a6621c0d550b","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Egy \"ultraluxus városi terepjáró\" tökéletes imidzstermék, miközben a józan ész alapján talán nem is kéne léteznie. Akinek ilyen autója van, tulajdonképpen azt igazolja: a hagyományok arra valók, hogy átlépjünk rajtuk. Az exkluzív kategória megteremtője a Bentley Bentayga, amely nemrég megújult. Kipróbáltuk.","shortLead":"Egy \"ultraluxus városi terepjáró\" tökéletes imidzstermék, miközben a józan ész alapján talán nem is kéne léteznie...","id":"20201220_bentley_bentayga_teszt_menetproba_velemeny_luxus_suv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c1c1e53-f4f6-4778-9b11-a6621c0d550b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0850dd-37d0-4eeb-9430-6be11aee2a3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201220_bentley_bentayga_teszt_menetproba_velemeny_luxus_suv","timestamp":"2020. december. 20. 11:00","title":"Felsőbbrendűségi kiáltvány – kipróbáltuk a Bentley Bentaygát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]