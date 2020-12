Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A versenyhivatal szerint a szolgáltató megtévesztheti a fogyasztókat a DIGINet 1000-es szolgáltatásával, azt ugyanis nem elég beköttetni, a tényleges sebességhez olyan eszközök is kellenek.","shortLead":"A versenyhivatal szerint a szolgáltató megtévesztheti a fogyasztókat a DIGINet 1000-es szolgáltatásával, azt ugyanis...","id":"20201221_gvh_eljaras_digi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a97b50-0a3f-4412-805d-741d32d0d5fa","keywords":null,"link":"/kkv/20201221_gvh_eljaras_digi","timestamp":"2020. december. 21. 13:05","title":"Internetcsomagja miatt vizsgálja a Digi a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d837ba-3dcd-44f9-863e-9e1887041411","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201222_Marabu_Feknyuz_Masodik_hullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12d837ba-3dcd-44f9-863e-9e1887041411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f981dc-513a-4ca9-ae24-a0ae458f1550","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_Marabu_Feknyuz_Masodik_hullam","timestamp":"2020. december. 22. 14:55","title":"Marabu Féknyúz: Második hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079ed10f-959a-409c-8b67-1583809bd03d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A vízügyesek szerint évekbe telik elérni a szennyezés előtti állapotot.","shortLead":"A vízügyesek szerint évekbe telik elérni a szennyezés előtti állapotot.","id":"20201221_olajszennyezes_szennyezes_rackeve_soroksar_duna_szigetszentmiklos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=079ed10f-959a-409c-8b67-1583809bd03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf3b864-92ae-4dd0-b468-8fa865cec35b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201221_olajszennyezes_szennyezes_rackeve_soroksar_duna_szigetszentmiklos","timestamp":"2020. december. 21. 12:26","title":"400 ezer kiló veszélyes hulladékot szedtek össze a ráckevei Duna-ágnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51fd514a-c765-4899-9cc1-e9020ea9e9c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány ellenére is rekordszámú intézmény csatlakozott a használt mobiltelefonokban található fémek újrahasznosítását célzó kampányhoz. ","shortLead":"A koronavírus-járvány ellenére is rekordszámú intézmény csatlakozott a használt mobiltelefonokban található fémek...","id":"20201222_hasznalt_mobiltelefon_gyujtes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51fd514a-c765-4899-9cc1-e9020ea9e9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e633a0e0-fddd-4d0b-a838-39cd06ff6dbf","keywords":null,"link":"/zhvg/20201222_hasznalt_mobiltelefon_gyujtes","timestamp":"2020. december. 22. 15:34","title":"Több mint 1 tonna használt mobiltelefont gyűjtöttek össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d94db2-cff2-41ba-80cf-c7d9add65b49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átalakítja tévészolgáltatását a Vodafone. A változás egyértelműen pozitív: a gyengébb minőségű képadások tűnnek el a kínálatból. De van olyan ügyfél, akinek némi ügyintézésébe kerül majd, hogy továbbra is tudjon tévézni.","shortLead":"Átalakítja tévészolgáltatását a Vodafone. A változás egyértelműen pozitív: a gyengébb minőségű képadások tűnnek el...","id":"20201221_vodafone_tv_upc_csatornak_sd_hd_set_top_box_csereje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1d94db2-cff2-41ba-80cf-c7d9add65b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbecb3a2-0d65-4e73-8d4b-cf9cef3bff62","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_vodafone_tv_upc_csatornak_sd_hd_set_top_box_csereje","timestamp":"2020. december. 21. 09:03","title":"Változás jön a UPC/Vodafone tévés előfizetőinél, többeknek eszközcserére is szükség lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jég és a hó birodalmában, az Antarktiszon is találtak koronavírus-fertőzötteket. A kontinensen korábban egyetlen beteget sem regisztráltak.","shortLead":"A jég és a hó birodalmában, az Antarktiszon is találtak koronavírus-fertőzötteket. A kontinensen korábban egyetlen...","id":"20201222_koronavirus_fertozott_jarvany_antarktisz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00ab023-b470-4ed7-8470-8748bc47c86e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_koronavirus_fertozott_jarvany_antarktisz","timestamp":"2020. december. 22. 09:55","title":"A koronavírus oda is eljutott, ahol nem számítottak rá: már az Antarktiszon is terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf7e1626-173a-48bc-9334-37ad3fcf84e5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ismeri szerettei szeretetnyelvét? És a sajátját?","shortLead":"Ismeri szerettei szeretetnyelvét? És a sajátját?","id":"20201220_Egeszen_bizonyos_hogy_ez_a_legszebb_karacsonyi_ajandek__mindenkinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf7e1626-173a-48bc-9334-37ad3fcf84e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f58045-25a7-4ac0-a289-1f35f494a42b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201220_Egeszen_bizonyos_hogy_ez_a_legszebb_karacsonyi_ajandek__mindenkinek","timestamp":"2020. december. 20. 20:15","title":"Egészen bizonyos, hogy ez a legszebb karácsonyi ajándék – mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80bf532-a81a-4e56-a361-b7b0f6bd7dc9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház társulata és zenekara megzenésített egy verset, hogy reményt adjon a nézőknek. A videóban 43 színész és 33 zenész szerepel.","shortLead":"A Vígszínház társulata és zenekara megzenésített egy verset, hogy reményt adjon a nézőknek. A videóban 43 színész és 33...","id":"20201222_Karacsonyi_zenes_videot_keszitett_a_Vigszinhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b80bf532-a81a-4e56-a361-b7b0f6bd7dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ae2418-d680-4196-9edd-a11c33d4931d","keywords":null,"link":"/kultura/20201222_Karacsonyi_zenes_videot_keszitett_a_Vigszinhaz","timestamp":"2020. december. 22. 12:24","title":"Karácsonyi zenés videót készített a Vígszínház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]