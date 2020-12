Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16f2258a-0ae6-4557-a52b-9b68f41a7074","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tavalyhoz képest 14 tonnával több élelmiszer és higiénés terméket adományoztak a jótékonysági szervezet karácsonyi gyűjtésében. Idén először Németországban is zajlott a gyűjtés.","shortLead":"Tavalyhoz képest 14 tonnával több élelmiszer és higiénés terméket adományoztak a jótékonysági szervezet karácsonyi...","id":"20201222_Rekordmennyisegu_adomanyt_gyujtott_a_Mikulasgyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16f2258a-0ae6-4557-a52b-9b68f41a7074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e582b39c-0de2-4d29-89e7-8c28a40d6f96","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_Rekordmennyisegu_adomanyt_gyujtott_a_Mikulasgyar","timestamp":"2020. december. 22. 17:53","title":"Rekordmennyiségű adományt gyűjtött a Mikulásgyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de97612b-26be-4903-b934-821064c41004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szennyvízadatok alapján lassult a járvány terjedési sebessége.","shortLead":"A szennyvízadatok alapján lassult a járvány terjedési sebessége.","id":"20201222_budapest_szennyviz_nnk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de97612b-26be-4903-b934-821064c41004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a267987-e5c8-47bd-81fd-5ff0d1a3c440","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_budapest_szennyviz_nnk","timestamp":"2020. december. 22. 09:50","title":"Budapest környékén és három nagyvárosban várható a fertőzöttek számának emelkedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az újabb iOS-verzióval érkezett ProRAW képformátumot is támogatni fogja az Instagram. A változtatás előnye, hogy a nagyobb méretű képek közvetlenül a képmegosztóra is feltölthetők és szerkeszthetők lesznek.","shortLead":"Az újabb iOS-verzióval érkezett ProRAW képformátumot is támogatni fogja az Instagram. A változtatás előnye...","id":"20201222_instagram_apple_proraw_kepformatum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6f2a50-d179-4a46-8810-a94fcc03cd8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_instagram_apple_proraw_kepformatum","timestamp":"2020. december. 22. 14:03","title":"Az Instagram tesz egy fontos gesztust az iPhone 12 tulajdonosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c401e4c7-5ff9-40f5-82a0-93e9967ec2d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összegezte az innovációs minisztérium, hol, milyen utakat építettek, fejlesztettek.","shortLead":"Összegezte az innovációs minisztérium, hol, milyen utakat építettek, fejlesztettek.","id":"20201221_nagysavos_ut_utfejlesztes_utjavitas_m4_m44_m76_m7_utszakasz_utepites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c401e4c7-5ff9-40f5-82a0-93e9967ec2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6ca392-13a3-4362-b1bc-3f16d6dd6576","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_nagysavos_ut_utfejlesztes_utjavitas_m4_m44_m76_m7_utszakasz_utepites","timestamp":"2020. december. 21. 16:47","title":"Közel 500 milliárd ment el négysávos utak építésére idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21115ab-40d5-481d-8018-7ed6209a30ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai OnePlus a már létező OnePlus 8T alapjaira építette fel az új mobilt, amit egyszerűen csak OnePlus 8T Concept névre keresztelt. Ez pedig el is árulja: egy koncepciótelefonnal van dolgunk.","shortLead":"A kínai OnePlus a már létező OnePlus 8T alapjaira építette fel az új mobilt, amit egyszerűen csak OnePlus 8T Concept...","id":"20201221_oneplus_8t_concept_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e21115ab-40d5-481d-8018-7ed6209a30ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72906149-eb47-4e51-84a8-9be3fc1a2910","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_oneplus_8t_concept_telefon","timestamp":"2020. december. 21. 20:03","title":"Új mobilt mutatott be a OnePlus, de ne rohanjon érte a boltba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b454b17-8a73-4df6-9268-4a18a629e4d7","c_author":"NR","category":"kultura","description":"Kategorizálhatatlan zseni volt, a könnyűzene történelmének egyik legkülönösebb alkotója.\r

\r

","shortLead":"Kategorizálhatatlan zseni volt, a könnyűzene történelmének egyik legkülönösebb alkotója.\r

\r

","id":"20201221_Ma_lenne_80_eves_Frank_Zappa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b454b17-8a73-4df6-9268-4a18a629e4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3ae365-ddf6-48b5-a605-fb6f187d5a88","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Ma_lenne_80_eves_Frank_Zappa","timestamp":"2020. december. 21. 12:34","title":"Ma lenne 80 éves Frank Zappa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két napon belül ígérték a döntést, végül csak pár órát kellett rá várni. A két ünnep között kezdődhetnek az oltások.","shortLead":"Két napon belül ígérték a döntést, végül csak pár órát kellett rá várni. A két ünnep között kezdődhetnek az oltások.","id":"20201221_europai_bizottsag_pfizer_vakcina_engedely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e24d90-b37e-4846-99ac-f3b8c16d2379","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_europai_bizottsag_pfizer_vakcina_engedely","timestamp":"2020. december. 21. 20:14","title":"Engedélyezte a Pfizer/Biontech koronavírus elleni vakcinájának forgalmazását az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f40393-aef5-44a3-a7b3-533b4fc86edd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A húszéves focistát David Beckhamhez és Kevin De Bruyne-höz hasonlította az újság.","shortLead":"A húszéves focistát David Beckhamhez és Kevin De Bruyne-höz hasonlította az újság.","id":"20201221_Szoboszlai_Dominik_legjobbfocistak_guardian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99f40393-aef5-44a3-a7b3-533b4fc86edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa45a6c-cc70-41ad-8fb9-72ae4f2efd98","keywords":null,"link":"/sport/20201221_Szoboszlai_Dominik_legjobbfocistak_guardian","timestamp":"2020. december. 21. 20:47","title":"Szoboszlai Dominik már most a világ legjobb futballistái között van a Guardian szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]