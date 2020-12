Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e1f2caf-ee6c-459c-886f-ff50ab3c894b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Befejezte a műsorszórást az alig egy hónapot működő Olay TV kormánykritikus televízió Törökországban pénteken, mert főszerkesztője, Suleyman Sarilar szerint nem tudott többé ellenállni a tudósításai miatti masszív kormányzati nyomásnak.\r

","shortLead":"Befejezte a műsorszórást az alig egy hónapot működő Olay TV kormánykritikus televízió Törökországban pénteken, mert...","id":"20201226_26_napot_sugarzott_a_torok_kormanykritikus_televizio_nem_tudott_ellenallni_a_kormanyzati_nyomasnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e1f2caf-ee6c-459c-886f-ff50ab3c894b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76a11de-4016-490c-9749-2db1196c66ca","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_26_napot_sugarzott_a_torok_kormanykritikus_televizio_nem_tudott_ellenallni_a_kormanyzati_nyomasnak","timestamp":"2020. december. 26. 08:44","title":"26 napot sugárzott a török kormánykritikus televízió: nem tudott ellenállni a kormányzati nyomásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfc533f-f2eb-41b6-baa4-88b0077a4f5b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Speciális körülmények között, de megoldották, hogy találkozhassanak emberekkel a betegek.","shortLead":"Speciális körülmények között, de megoldották, hogy találkozhassanak emberekkel a betegek.","id":"20201225_A_tilalom_alatt_is_talalkozhatnak_szeretteikkel_a_Gottsegen_Gyorgy_Orszagos_Kardiologiai_Intezet_betegei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebfc533f-f2eb-41b6-baa4-88b0077a4f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd4316f-9919-4b6e-a0f0-3ac12185e654","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_A_tilalom_alatt_is_talalkozhatnak_szeretteikkel_a_Gottsegen_Gyorgy_Orszagos_Kardiologiai_Intezet_betegei","timestamp":"2020. december. 25. 17:55","title":"A tilalom alatt is találkozhatnak szeretteikkel a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet betegei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57aafd0-a27f-4405-a188-8b7abd1ac270","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A hétvégének az ötödik helyről nekivágó Chelsea vendégként maradt alul a 15. Arsenallal szemben az angol labdarúgó-bajnokság 15., hagyományos karácsonyi fordulójának szombat kora esti összecsapásán.","shortLead":"A hétvégének az ötödik helyről nekivágó Chelsea vendégként maradt alul a 15. Arsenallal szemben az angol...","id":"20201226_Az_Arsenal_konnyen_gyozte_le_a_Chelseat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f57aafd0-a27f-4405-a188-8b7abd1ac270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"412eb716-f85a-4b79-9273-fbc0350d82dd","keywords":null,"link":"/sport/20201226_Az_Arsenal_konnyen_gyozte_le_a_Chelseat","timestamp":"2020. december. 26. 21:48","title":"Az Arsenal könnyen győzte le a Chelsea-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mind a kétszer azonnal elkapták, a második alkalommal már őrizetbe is vették.","shortLead":"Mind a kétszer azonnal elkapták, a második alkalommal már őrizetbe is vették.","id":"20201225_tiszanagyfalu_presszo_palinka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aeaaaa3-98df-4f1f-aa24-5763343ed36e","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_tiszanagyfalu_presszo_palinka","timestamp":"2020. december. 25. 21:23","title":"Két nap alatt kétszer tört be egy kocsmába pálinkáért a tiszanagyfalui férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc22767-9a71-430f-a97a-80174aad86ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A LINDE GÁZ Magyarország Zrt. nemzeti létfontosságú vállalatként kiemelt szerephez jutott a koronavírus elleni küzdelem első hullámában: szombaton a vakcina szállításával segített a katasztrófavédelmi hatóságnak – áll a cég közleményében.\r

","shortLead":"A LINDE GÁZ Magyarország Zrt. nemzeti létfontosságú vállalatként kiemelt szerephez jutott a koronavírus elleni küzdelem...","id":"20201226_A_Linde_szallitotta_a_szombaton_erkezett_elso_COVID_vakcinakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cc22767-9a71-430f-a97a-80174aad86ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae23b0da-0e36-494c-8fe3-4302515b502b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201226_A_Linde_szallitotta_a_szombaton_erkezett_elso_COVID_vakcinakat","timestamp":"2020. december. 26. 16:41","title":"A Linde szállította a szombaton érkezett első COVID -akcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6991b-1a0a-4355-81ac-d9c01ab8d6a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"468-an vannak lélegeztetőgépen.\r

","shortLead":"468-an vannak lélegeztetőgépen.\r

","id":"20201226_1198_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_elhunyt_118_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda6991b-1a0a-4355-81ac-d9c01ab8d6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2006695a-1d6e-4632-9ea5-44d4e0742b54","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_1198_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_elhunyt_118_beteg","timestamp":"2020. december. 26. 09:46","title":"1198 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma, elhunyt 118 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9c279c6-460a-425b-bb72-561faba1e5e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövőre tovább nő a zsarolóvírusok száma az ESET elemzése szerint. A biztonságtechnikai cég úgy véli: a támadási kísérletek összetettebbek és erőteljesebbek is lesznek, mint azelőtt.","shortLead":"Jövőre tovább nő a zsarolóvírusok száma az ESET elemzése szerint. A biztonságtechnikai cég úgy véli: a támadási...","id":"20201225_zsarolovirusok_ransomware_eset_kiberbiztonsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9c279c6-460a-425b-bb72-561faba1e5e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee3c8be-3748-44f4-8924-7c203b67e14a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201225_zsarolovirusok_ransomware_eset_kiberbiztonsag","timestamp":"2020. december. 25. 13:11","title":"2021 a zsarolóvírusok éve lehet a szakemberek szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88dee5d6-a969-4c42-bf5b-8e3ff54e90d0","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"A gondozás mellett a hozzátartozók és bentlakók közötti intenzív közvetítés is feladat lett az idősotthonban, a szegény faluban sokan az álomkarácsonyt gyászolják, a hajléktalanok felé pedig ilyenkor több figyelem irányul, de ez elmúlik az ünnepek elteltével. Szociális dolgozókkal beszélgettünk az ünnep alkalmából arról, hogyan dolgoznak karácsonykor, és mi motiválja őket a sokszor alulértékelt területen.","shortLead":"A gondozás mellett a hozzátartozók és bentlakók közötti intenzív közvetítés is feladat lett az idősotthonban, a szegény...","id":"20201226_karacsony_szocialis_munkasok_maltai_szeretetszolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88dee5d6-a969-4c42-bf5b-8e3ff54e90d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47cabc79-ca66-47dd-9ff8-f260d5b9c1bc","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_karacsony_szocialis_munkasok_maltai_szeretetszolgalat","timestamp":"2020. december. 26. 07:00","title":"Az álomszerű karácsony elgyászolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]