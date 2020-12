Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c0eb45b-f0f4-4b98-9720-11640992a73c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Arton Capital Hajós utcai irodájába 2017 áprilisában törtek be ismeretlenek.","shortLead":"Az Arton Capital Hajós utcai irodájába 2017 áprilisában törtek be ismeretlenek.","id":"20201230_arton_capital_letelepedesi_kotveny_betores","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c0eb45b-f0f4-4b98-9720-11640992a73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13eebf79-f3d5-47db-ae24-f4ac484cf84f","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_arton_capital_letelepedesi_kotveny_betores","timestamp":"2020. december. 30. 21:22","title":"Eltelt három év, de még senkit nem hallgattak ki a kirabolt letelepedési cég ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem könnyű eligazodni a tengernyi információ között, ezért összegyűjtöttük, mit lehet most tudni a hazai oltáskampányról és a vakcinákról. ","shortLead":"Nem könnyű eligazodni a tengernyi információ között, ezért összegyűjtöttük, mit lehet most tudni a hazai...","id":"20201231_Tenyek_a_zavarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4c2b7c-7572-458a-8e5b-057cfd2afe7c","keywords":null,"link":"/360/20201231_Tenyek_a_zavarosban","timestamp":"2020. december. 31. 11:40","title":"Tények a zavarosban – kisokos a vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133381d6-1051-4790-8e3f-141f2c4ac984","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rémlik még, milyen ártatlan lelkesedéssel vártuk ezt az évet? 2020 alaposan földhöz csapta a világot, és bár így visszatekintve az egész egy szorongással, aggódással és bizonytalansággal teli masszának tűnik, ennek az évnek is voltak azért árnyalatai, csúcsai és hullámvölgyei. Elvett sokat, de adott is. Elkészítettük a magunk számvetését az Élet + Stílus és a Kult rovatban.","shortLead":"Rémlik még, milyen ártatlan lelkesedéssel vártuk ezt az évet? 2020 alaposan földhöz csapta a világot, és bár...","id":"20201229_2020_nem_az_a_fekete_lyuk_aminek_latszik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=133381d6-1051-4790-8e3f-141f2c4ac984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0502ca-5709-4876-b6cf-c85beb5c624a","keywords":null,"link":"/elet/20201229_2020_nem_az_a_fekete_lyuk_aminek_latszik","timestamp":"2020. december. 29. 20:10","title":"2020 nem az a fekete lyuk, aminek látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgári hírszerzésért felelős államtitkár interjúban mondta el, hogy az Információs Hivatalnak nem hatásköre átvilágítani egy EP-képviselőt.","shortLead":"A polgári hírszerzésért felelős államtitkár interjúban mondta el, hogy az Információs Hivatalnak nem hatásköre...","id":"20201230_informacios_hivatal_szajer_szexparti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288807c3-cf4d-40db-a52a-c129aabd6fe0","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_informacios_hivatal_szajer_szexparti","timestamp":"2020. december. 30. 10:26","title":"Az Információs Hivatal szerint nincs közük Szájer szexpartijához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c0a0bd-e547-4e00-8e66-7565341e217a","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Jövőre kezdődhet a lakosság tömeges oltása Magyarországon, a Pfizer-BioNTech vakcinájából akár már március–áprilisra megérkezhet a lefoglalt 4,4 millió adag, és a többi oltóanyag fejlesztése és engedélyeztetése is jól halad. Ennek ellenére korai lenne arról beszélni, hogy mikor térhetünk vissza a korábban megszokott életünkhöz. Ehhez ugyanis nemcsak a közösségi immunitás még egyelőre kérdéses szintjének elérése szükséges, hanem a vakcinákkal is számtalan vizsgálatot el kell végezni. ","shortLead":"Jövőre kezdődhet a lakosság tömeges oltása Magyarországon, a Pfizer-BioNTech vakcinájából akár már március–áprilisra...","id":"20201230_oltas_vedekezes_maszk_jarvanyhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58c0a0bd-e547-4e00-8e66-7565341e217a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac324bf7-85e8-457c-8077-524533540b4f","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_oltas_vedekezes_maszk_jarvanyhelyzet","timestamp":"2020. december. 30. 07:00","title":"Megkezdődött az oltás, de mikor dobhatjuk el a maszkot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bec6894-2adc-4dd2-b3e5-687c253bebc3","c_author":"Marosán György","category":"360","description":"Jövőnk – a stratégiai mátrix szemüvegén keresztül. ","shortLead":"Jövőnk – a stratégiai mátrix szemüvegén keresztül. ","id":"20201230_Marosan_Gyorgy_Jot_s_jol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bec6894-2adc-4dd2-b3e5-687c253bebc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ad279c-029b-4bc7-91d3-c4fbc813fc31","keywords":null,"link":"/360/20201230_Marosan_Gyorgy_Jot_s_jol","timestamp":"2020. december. 30. 17:40","title":"Marosán György: \"Nyikorgó biciklin\" a rossz irányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Woodbridge városának rendőrei egy olyan férfit tartóztattak le, aki még csak soha nem is járt a városban. Nijeer Parksnak mintegy 1,5 millió forintnyi dollárjába került, hogy bebizonyítsa ártatlanságát.","shortLead":"Az amerikai Woodbridge városának rendőrei egy olyan férfit tartóztattak le, aki még csak soha nem is járt a városban...","id":"20201230_letartoztatas_arcfelismero_technologia_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4a0268-6377-434a-8412-bb7df22cd08c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_letartoztatas_arcfelismero_technologia_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. december. 30. 10:33","title":"10 napig volt börtönben, mert tévedett az arcfelismerő rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33347256-6b98-4343-80fa-87f0cb6b8281","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A jelentkezők közül 136 ezren postai úton jelezték, hogy beoltatnák magukat.","shortLead":"A jelentkezők közül 136 ezren postai úton jelezték, hogy beoltatnák magukat.","id":"20201229_Regisztracio_koronavirus_elleni_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33347256-6b98-4343-80fa-87f0cb6b8281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344c9462-6d71-4877-a8a1-fe4ec4206377","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_Regisztracio_koronavirus_elleni_oltas","timestamp":"2020. december. 29. 18:01","title":"Közel 600 ezren regisztráltak eddig a koronavírus elleni oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]