[{"available":true,"c_guid":"3dd74df8-c3e2-40bd-9cb5-2367fdb57cf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány ki tudott jönni a sekély vízből, de a kutyát a tűzoltóknak kellett kimenteniük.","shortLead":"A lány ki tudott jönni a sekély vízből, de a kutyát a tűzoltóknak kellett kimenteniük.","id":"20210117_Tizenot_eves_lany_es_kutyaja_alatt_szakadt_be_a_Sosto_jege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dd74df8-c3e2-40bd-9cb5-2367fdb57cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f141707-1e92-4d00-ab6b-e11ec9fcb04b","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Tizenot_eves_lany_es_kutyaja_alatt_szakadt_be_a_Sosto_jege","timestamp":"2021. január. 17. 14:55","title":"Tizenöt éves lány és kutyája alatt szakadt be a Sóstó jege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136eca53-948a-47ca-9bad-b8a98fee6a0f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ötvenhét éves volt, szívinfarktus végzett vele. Családjának bankcsoportja 58 ezer milliárd forintnyi pénzt kezel.","shortLead":"Ötvenhét éves volt, szívinfarktus végzett vele. Családjának bankcsoportja 58 ezer milliárd forintnyi pénzt kezel.","id":"20210117_Meghalt_Benjamin_de_Rothschild_baro_a_hires_bankbirodalom_orokose","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=136eca53-948a-47ca-9bad-b8a98fee6a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17df22e0-6ef9-437d-8da6-5cb3f3875fc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210117_Meghalt_Benjamin_de_Rothschild_baro_a_hires_bankbirodalom_orokose","timestamp":"2021. január. 17. 12:25","title":"Meghalt Benjamin de Rothschild báró, a híres bankbirodalom örököse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a7dfa1-3b39-4175-8087-464ef1f313c4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Miközben a vetélytársak még mindig a Kínából elindult Covid–19-járvánnyal küszködnek, addig Peking képes gazdasági növekedésről beszámolni. A negyedik negyedév jobban sikerült a vártnál, idén ezért remélnek dinamikus GDP-növekedést.","shortLead":"Miközben a vetélytársak még mindig a Kínából elindult Covid–19-járvánnyal küszködnek, addig Peking képes gazdasági...","id":"20210118_Novekedni_tudott_tavaly_a_kinai_gazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6a7dfa1-3b39-4175-8087-464ef1f313c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241fce76-7945-4265-9922-ee29b5cb260e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_Novekedni_tudott_tavaly_a_kinai_gazdasag","timestamp":"2021. január. 18. 14:19","title":"Növekedni tudott tavaly a kínai gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a3b5eec-0f43-4cad-afe6-8316383ef93a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy friss elemzés szerint jelentős azok aránya, akik hosszabb távon is átállnának a tömegközlekedésről az autóhasználatra.","shortLead":"Egy friss elemzés szerint jelentős azok aránya, akik hosszabb távon is átállnának a tömegközlekedésről...","id":"20210118_Rengeteg_uj_vasarlot_hoz_az_autoiparnak_a_koronavirusjarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a3b5eec-0f43-4cad-afe6-8316383ef93a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c4ff3a-1353-4708-94cd-b1e2f75e6ecc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210118_Rengeteg_uj_vasarlot_hoz_az_autoiparnak_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2021. január. 18. 09:51","title":"Az ezredfordulós generációból sokan a koronavírus miatt lesznek autóvásárlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminisztert a kínai vakcináról kérdezték egy sajtótájékoztatón, mire azt mondta, nem a politikusok döntenek arról, hogy Magyarországon milyen oltóanyagot lehet használni.","shortLead":"A külügyminisztert a kínai vakcináról kérdezték egy sajtótájékoztatón, mire azt mondta, nem a politikusok döntenek...","id":"20210118_szijjarto_peter_kinai_vakcina_sinopharm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7defae99-6dc5-4c9c-a4dd-89b26c1d4456","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_szijjarto_peter_kinai_vakcina_sinopharm","timestamp":"2021. január. 18. 15:45","title":"Szijjártó: Kínában a vakcinát a 60 év fölöttieknél is engedélyezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd82a443-5655-42ae-9a65-f29504a5d20b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper agyi aneurizma miatt került kórházba, de úgy tűnik, szerencsére már jobban van. ","shortLead":"A rapper agyi aneurizma miatt került kórházba, de úgy tűnik, szerencsére már jobban van. ","id":"20210118_Dr_Dre_korhaz_studio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd82a443-5655-42ae-9a65-f29504a5d20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e2710d-4b37-4130-810f-c94ced2304d1","keywords":null,"link":"/elet/20210118_Dr_Dre_korhaz_studio","timestamp":"2021. január. 18. 16:21","title":"Dr. Dre elhagyta a kórházat, már a stúdióban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4417d7e-3536-4170-9b54-22077ddd0db2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz gyártó hosszított tengelytávú terepjárója hamarosan várhatóan távozik a kínálatból.","shortLead":"Az orosz gyártó hosszított tengelytávú terepjárója hamarosan várhatóan távozik a kínálatból.","id":"20210115_26_ev_utan_veget_er_az_5ajtos_lada_niva_gyartasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4417d7e-3536-4170-9b54-22077ddd0db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9c5ae8-055f-4804-b1c9-b499fdd4ad55","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_26_ev_utan_veget_er_az_5ajtos_lada_niva_gyartasa","timestamp":"2021. január. 19. 06:41","title":"26 év után véget érhet az 5-ajtós Lada Niva gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6446d85a-b967-430b-b85b-3c08aac0d386","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Negyvennyolc százaléka a bajor márka eladásainak már nálunk is szabadidőautó, köztük egyre több az alternatív hajtású modell, illetve hamarosan jönnek a teljesen elektromos változatok is. ","shortLead":"Negyvennyolc százaléka a bajor márka eladásainak már nálunk is szabadidőautó, köztük egyre több az alternatív hajtású...","id":"20210119_Minden_masodik_eladott_BMW_SUV_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6446d85a-b967-430b-b85b-3c08aac0d386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39cd3a80-872d-4690-b2dd-24ede44e3003","keywords":null,"link":"/cegauto/20210119_Minden_masodik_eladott_BMW_SUV_Magyarorszagon","timestamp":"2021. január. 19. 11:37","title":"Minden második eladott BMW már SUV Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]