[{"available":true,"c_guid":"7c5607e2-9ce9-4a7d-8bb0-e0ce378b68c2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ellenzéki politikust támogató tüntetések voltak vasárnap az orosz Távol-Kelet és Szibéria több városában. Moszkvában is utcára mennek a támogatói.\r

","shortLead":"Az ellenzéki politikust támogató tüntetések voltak vasárnap az orosz Távol-Kelet és Szibéria több városában. Moszkvában...","id":"20210131_alekszej_navalnij_tuntetes_sziberia_moszkva_rendorseg_letartoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c5607e2-9ce9-4a7d-8bb0-e0ce378b68c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a32d5a9-05f2-45b7-8af3-14086aee0569","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_alekszej_navalnij_tuntetes_sziberia_moszkva_rendorseg_letartoztatas","timestamp":"2021. január. 31. 11:45","title":"Máris több száz embert tartóztattak le a Navalnij mellett tartott tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb23468-ad44-4b31-b9b4-946e94ae1a91","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hilton Valentine játszotta fel a rocktörténet egyik legismertebb dalnyitányát (minden kezdő gitáros először megtanult intróját) a The House of The Rising Sun elején. 77 éves volt. ","shortLead":"Hilton Valentine játszotta fel a rocktörténet egyik legismertebb dalnyitányát (minden kezdő gitáros először megtanult...","id":"20210130_Meghalt_a_The_Animals_gitarosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4eb23468-ad44-4b31-b9b4-946e94ae1a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e681373-5ae6-4760-9efd-cc2460e85e40","keywords":null,"link":"/kultura/20210130_Meghalt_a_The_Animals_gitarosa","timestamp":"2021. január. 30. 18:31","title":"Meghalt a The Animals gitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az orosz koronavírus elleni vakcina egykomponensű változata esetében három héten belül kialakul az immunitás a fejlesztő szerint.

","shortLead":"Az orosz koronavírus elleni vakcina egykomponensű változata esetében három héten belül kialakul az immunitás...","id":"20210129_Orosz_vakcina_Szputnyik_light","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20308c2b-6697-47f1-bd78-bf6770a5515d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_Orosz_vakcina_Szputnyik_light","timestamp":"2021. január. 29. 18:48","title":"Az oroszok közölték: februárban jön a Szputnyik light ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A mintegy 30 tüntető a karanténintézkedések eltörlését követelte.","shortLead":"A mintegy 30 tüntető a karanténintézkedések eltörlését követelte.","id":"20210131_oltasellenesek_vakcina_koronavirus_tuntetes_los_angeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a173f9ef-76c2-41d1-a023-3370b4c94c3e","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_oltasellenesek_vakcina_koronavirus_tuntetes_los_angeles","timestamp":"2021. január. 31. 09:42","title":"Oltásellenesek zavarták meg egy oltóközpont munkáját Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f387149d-4eb1-4660-9fcd-8e50732e45b5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Én voltam a családban az igazi árva - vallja Emmi néni, akinek fordulatokkal teli életébe kapunk bepillantást. A 101 éves hölgy optikusként legendává vált Budapesten, kitartása ma is példamutatót. Emmi néni csodálatos élete, első rész. ","shortLead":"Én voltam a családban az igazi árva - vallja Emmi néni, akinek fordulatokkal teli életébe kapunk bepillantást. A 101...","id":"20210130_Doku360_Emmi_neni_csodalatos_elete_elso_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f387149d-4eb1-4660-9fcd-8e50732e45b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e83b14d-b767-46cb-acee-7714314ab89d","keywords":null,"link":"/360/20210130_Doku360_Emmi_neni_csodalatos_elete_elso_resz","timestamp":"2021. január. 30. 19:00","title":"Doku360: Soha nem kértem. Ha a szívem kiesett a helyéről, akkor sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintettek az új agrártörvény ellen szerveznek demonstrációt. Az indiai kormány azt állítja, a mobilinternet tiltása fokozza a közbiztonságot.","shortLead":"Az érintettek az új agrártörvény ellen szerveznek demonstrációt. Az indiai kormány azt állítja, a mobilinternet tiltása...","id":"20210131_agrartorveny_india_mobilinternet_gazdak_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443c33b4-0583-4596-955e-404b331b2bd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210131_agrartorveny_india_mobilinternet_gazdak_tuntetes","timestamp":"2021. január. 31. 15:02","title":"Tüntetnének az indiai gazdák, a kormány még előtte kikapcsolta az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8896a1-85e6-4219-a4e6-ebc5a253ee1f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kapus két jubileumát is ünnepelhette a Leipzig győzelmével.","shortLead":"A kapus két jubileumát is ünnepelhette a Leipzig győzelmével.","id":"20210130_Gulacsi_rekordot_dontott_Lipcseben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb8896a1-85e6-4219-a4e6-ebc5a253ee1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92856a69-0eef-414d-99c2-664365a71425","keywords":null,"link":"/sport/20210130_Gulacsi_rekordot_dontott_Lipcseben","timestamp":"2021. január. 30. 21:50","title":"Gulácsi rekordot döntött Lipcsében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f2af0d-3a9c-4ff8-9434-b55fd1328718","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A győriek a BL-ben rekordot jelentő, 49 mérkőzésből álló veretlenségi sorozattal büszkélkedhetnek.","shortLead":"A győriek a BL-ben rekordot jelentő, 49 mérkőzésből álló veretlenségi sorozattal büszkélkedhetnek.","id":"20210129_gyor_kezilabda_bl_montenegro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96f2af0d-3a9c-4ff8-9434-b55fd1328718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e05958f0-e12a-4226-a57e-8e8799da0cd8","keywords":null,"link":"/sport/20210129_gyor_kezilabda_bl_montenegro","timestamp":"2021. január. 29. 22:08","title":"Kézilabda BL: megnyerte montenegrói mérkőzését a Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]