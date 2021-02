Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar szakember vereséggel nyitott régi-új klubjánál. ","shortLead":"A magyar szakember vereséggel nyitott régi-új klubjánál. ","id":"20210130_Nem_sikerult_jol_a_visszateres_Dardainak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff2f7a08-2ab5-4fd3-9bd7-07bab8ddceb5","keywords":null,"link":"/sport/20210130_Nem_sikerult_jol_a_visszateres_Dardainak","timestamp":"2021. január. 30. 17:41","title":"Nem sikerült jól a visszatérés Dárdainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"753b6e4f-2601-4814-abac-1e1e942d320e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Black Lives Matter rasszizmus elleni mozgalom, George Floyd tavalyi meggyilkolását követően tett szert nemzetközi ismertségre.","shortLead":"A Black Lives Matter rasszizmus elleni mozgalom, George Floyd tavalyi meggyilkolását követően tett szert nemzetközi...","id":"20210130_Egy_norveg_kepviselo_Nobelbekedijat_adna_a_BLMnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=753b6e4f-2601-4814-abac-1e1e942d320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2b2933-400b-4480-af60-b99640fec5e6","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_Egy_norveg_kepviselo_Nobelbekedijat_adna_a_BLMnek","timestamp":"2021. január. 30. 16:25","title":"Egy norvég képviselő Nobel-békedíjat adna a BLM-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az innovációs minisztérium vezetője szerint politikamentes lesz az egyetemi pénzosztás, Stumpf István pedig szép feladatot kapott Orbán Viktortól.","shortLead":"Az innovációs minisztérium vezetője szerint politikamentes lesz az egyetemi pénzosztás, Stumpf István pedig szép...","id":"20210201_palkovics_laszlo_egyetemek_modellvaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f81f4e-41f6-463e-bcd9-34adb48976e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_palkovics_laszlo_egyetemek_modellvaltas","timestamp":"2021. február. 01. 11:02","title":"Palkovics: Aranyévei lesznek a magyar egyetemeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226a63c4-8434-4ef9-9cba-2cdde05b6d8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Királyságban felfedezett lábnyom szinte érintetlenül maradt meg. Egy dinóé volt.","shortLead":"Az Egyesült Királyságban felfedezett lábnyom szinte érintetlenül maradt meg. Egy dinóé volt.","id":"20210131_dinolabnyom_labnyom_kislany_dinoszaurusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=226a63c4-8434-4ef9-9cba-2cdde05b6d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26f8e7c-b2c1-4ece-a92b-69a1bd65a9c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210131_dinolabnyom_labnyom_kislany_dinoszaurusz","timestamp":"2021. január. 31. 14:13","title":"220 millió éves lábnyomot talált egy kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0f3034-97ca-472b-9b81-c357b0c1f891","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök beszédet is mondott a szombati szertartáson Miskolcon.\r

\r

","shortLead":"A miniszterelnök beszédet is mondott a szombati szertartáson Miskolcon.\r

\r

","id":"20210130_kriza_akos_orban_vikro_miskolc_bucsuztato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb0f3034-97ca-472b-9b81-c357b0c1f891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041cc2d3-2770-42be-b7c6-09c05a338a55","keywords":null,"link":"/itthon/20210130_kriza_akos_orban_vikro_miskolc_bucsuztato","timestamp":"2021. január. 30. 15:32","title":"Elbúcsúztatták Kriza Ákost, Orbán Viktor is ott volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Először az egészségügyi dolgozók, az idősek és a krónikus betegek kapják meg az oltást.

","shortLead":"Először az egészségügyi dolgozók, az idősek és a krónikus betegek kapják meg az oltást.

","id":"20210130_Megkezdodott_az_oltas_az_orosz_vakcinaval_Algeriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbb7777-8b48-41fd-918e-9fb87dd89c14","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_Megkezdodott_az_oltas_az_orosz_vakcinaval_Algeriaban","timestamp":"2021. január. 30. 15:30","title":"Megkezdődött az oltás az orosz vakcinával Algériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c5607e2-9ce9-4a7d-8bb0-e0ce378b68c2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ellenzéki politikust támogató tüntetések voltak vasárnap az orosz Távol-Kelet és Szibéria több városában. Moszkvában is utcára mennek a támogatói.\r

","shortLead":"Az ellenzéki politikust támogató tüntetések voltak vasárnap az orosz Távol-Kelet és Szibéria több városában. Moszkvában...","id":"20210131_alekszej_navalnij_tuntetes_sziberia_moszkva_rendorseg_letartoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c5607e2-9ce9-4a7d-8bb0-e0ce378b68c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a32d5a9-05f2-45b7-8af3-14086aee0569","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_alekszej_navalnij_tuntetes_sziberia_moszkva_rendorseg_letartoztatas","timestamp":"2021. január. 31. 11:45","title":"Máris több száz embert tartóztattak le a Navalnij mellett tartott tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c303d219-d54d-4df9-846c-7cef47b780f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ellenzéki politikus Alekszej Navalnij feleségét egy tiltakozó akcióról szállították el rohamsisakot viselő, gumibottal felszerelt rendőrök.","shortLead":"Az ellenzéki politikus Alekszej Navalnij feleségét egy tiltakozó akcióról szállították el rohamsisakot viselő...","id":"20210131_Orizetbe_vettek_Julija_Navalnajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c303d219-d54d-4df9-846c-7cef47b780f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a803ab5-3315-468b-995e-8e8f9e18fcfa","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_Orizetbe_vettek_Julija_Navalnajat","timestamp":"2021. január. 31. 15:19","title":"Őrizetbe vették Julija Navalnaját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]