[{"available":true,"c_guid":"8877dbc0-a9f3-4e75-818d-2da087c70ae7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Február 2-án van Gyertyaszentelő napja, amikor a népi hiedelem szerint kiderül, jön-e a tavasz.\r

\r

","shortLead":"Február 2-án van Gyertyaszentelő napja, amikor a népi hiedelem szerint kiderül, jön-e a tavasz.\r

\r

","id":"20210202_Ma_van_a_napja_hogy_a_medve_megmutassa_jone_a_tavasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8877dbc0-a9f3-4e75-818d-2da087c70ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ff7387-120a-40a3-9972-06ec6a4f4aac","keywords":null,"link":"/elet/20210202_Ma_van_a_napja_hogy_a_medve_megmutassa_jone_a_tavasz","timestamp":"2021. február. 02. 09:04","title":"Ma van a napja, hogy a medve megmutassa, jön-e a tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a3eb4b-25d0-430a-9cf1-aa2ad51de158","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"Akinek fontos a magyar kultúra és a magyar kultúra autonómiája, annak nem halogatnia, hanem keresnie kellene a nyitás lehetőségét. Vélemény.","shortLead":"Akinek fontos a magyar kultúra és a magyar kultúra autonómiája, annak nem halogatnia, hanem keresnie kellene a nyitás...","id":"20210131_Nemeth_Robert_Vagy_nyitunk_vagy_felperzselt_fold_lesz_a_magyar_kultura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3a3eb4b-25d0-430a-9cf1-aa2ad51de158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b22fa1e-302e-4188-942c-8fc6f5e61cc2","keywords":null,"link":"/360/20210131_Nemeth_Robert_Vagy_nyitunk_vagy_felperzselt_fold_lesz_a_magyar_kultura","timestamp":"2021. január. 31. 16:30","title":"Németh Róbert: Vagy nyitunk, vagy felperzselt föld lesz a magyar kultúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő vizsga közben lett rosszul, gyorsan a segítségére siettek. ","shortLead":"A nő vizsga közben lett rosszul, gyorsan a segítségére siettek. ","id":"20210201_mento_eletmentes_budai_fosuli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"566347ca-3d8c-4ed4-a026-8dc87fd5b319","keywords":null,"link":"/elet/20210201_mento_eletmentes_budai_fosuli","timestamp":"2021. február. 01. 16:07","title":"Diáktársai mentették meg egy főiskolás életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57bf1fe-1270-4389-ac65-e42337dbdc8f","c_author":"Csatlós Hanna – Kovács Bálint","category":"elet","description":"A járvány ellenére nyitva tartanak a hazai sípályák, így most ezek a terepek lehetnek az alternatívák az egyébként külföldi síparadicsomokba járóknak. De mennyire Covid-biztosak ezek a helyek, és mekkora a tömeg Mátraszentistvánon vagy Eplényben? Kárpótolhatnak-e a magyar lejtők az elmaradt alpesi élményekért? Felkerestük a két legnagyobb magyar síterepet. ","shortLead":"A járvány ellenére nyitva tartanak a hazai sípályák, így most ezek a terepek lehetnek az alternatívák az egyébként...","id":"20210201_magyar_sipalyak_epleny_siarena_matraszentistvan_sipark_hol_lehet_sielni_itthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a57bf1fe-1270-4389-ac65-e42337dbdc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b89fd6-d196-4f02-87b8-51c5933f79ab","keywords":null,"link":"/elet/20210201_magyar_sipalyak_epleny_siarena_matraszentistvan_sipark_hol_lehet_sielni_itthon","timestamp":"2021. február. 01. 20:00","title":"Két perc alatt túl vagy rajta, de így is jobb a semminél ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a5a294-dc0d-4f03-bc51-1bb3f08aa28c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Mintegy ötezer műtárgyat adott vissza gyűjteményéből a washingtoni Biblia Múzeum Egyiptomnak, ahonnan annak idején kicsempészték azokat.","shortLead":"Mintegy ötezer műtárgyat adott vissza gyűjteményéből a washingtoni Biblia Múzeum Egyiptomnak, ahonnan annak idején...","id":"20210131_Illegalis_asatasokbol_szarmazo_mutargyakat_adtak_vissza_Egyiptomnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41a5a294-dc0d-4f03-bc51-1bb3f08aa28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ee5449-840b-4ac1-b1f2-72a8a69a4777","keywords":null,"link":"/kultura/20210131_Illegalis_asatasokbol_szarmazo_mutargyakat_adtak_vissza_Egyiptomnak","timestamp":"2021. január. 31. 18:20","title":"Illegális ásatásokból származó műtárgyakat adtak vissza Egyiptomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8b0edc-e463-4ff5-b76d-eb02acba3544","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"„Na hagyja, hogy ez itt megtörténjen” – írja a lappföldi kisváros önkormányzati felhívása a 2032-es nyári olimpia kapcsán.","shortLead":"„Na hagyja, hogy ez itt megtörténjen” – írja a lappföldi kisváros önkormányzati felhívása a 2032-es nyári olimpia...","id":"20210131_Nyari_olimpia_Lappfoldon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc8b0edc-e463-4ff5-b76d-eb02acba3544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2db7a06-a7bc-40d4-a00a-785f7a34da67","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_Nyari_olimpia_Lappfoldon","timestamp":"2021. január. 31. 17:45","title":"Nyári olimpia Lappföldön? Egyelőre csak vicces videóval figyelmeztetnek a finnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75945dab-345e-45eb-ae0e-a19d8413e793","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A King's College régészei több mint hatvan sírt találtak, bennük brossal, nyaklánccal, kardokkal. ","shortLead":"A King's College régészei több mint hatvan sírt találtak, bennük brossal, nyaklánccal, kardokkal. ","id":"20210131_cambridge_egyetem_lebontott_epulet_kora_kozepkor_regeszeti_leletek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75945dab-345e-45eb-ae0e-a19d8413e793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dcd82d6-95ef-4908-9cef-20435db92fbe","keywords":null,"link":"/kultura/20210131_cambridge_egyetem_lebontott_epulet_kora_kozepkor_regeszeti_leletek","timestamp":"2021. január. 31. 19:08","title":"Brit régészek szerint az évszázad felfedezése, amit lebontott cambridge-i épületek alatt találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f681f325-4ec7-4708-a629-3006e4707c2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +5 fok között várható.","shortLead":"Hétfőn a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +5 fok között várható.","id":"20210201_Onos_esore_figyelmeztet_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f681f325-4ec7-4708-a629-3006e4707c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5efe7869-f6e8-4699-bbcf-0a6e6a7c6862","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Onos_esore_figyelmeztet_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2021. február. 01. 06:02","title":"Ónos esőre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]