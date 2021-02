Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49e775b7-0328-4af5-81e8-db250b5d7f9c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Pieces of a Woman főszereplője, Vanessa Kirby újabb jelölése mellett a filmkritikusok díjára az anyját játszó Ellen Burstyn is esélyes.","shortLead":"A Pieces of a Woman főszereplője, Vanessa Kirby újabb jelölése mellett a filmkritikusok díjára az anyját játszó Ellen...","id":"20210209_Ujabb_fontos_amerikai_dijra_jeloltek_Mundruczo_filmjet_vanessa_kirby_ellen_burstyn_pieces_of_a_woman","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49e775b7-0328-4af5-81e8-db250b5d7f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e59896b-e83a-4e59-b425-6985ad6a80ae","keywords":null,"link":"/kultura/20210209_Ujabb_fontos_amerikai_dijra_jeloltek_Mundruczo_filmjet_vanessa_kirby_ellen_burstyn_pieces_of_a_woman","timestamp":"2021. február. 09. 15:22","title":"Újabb fontos amerikai díjra jelölték Mundruczó Kornél filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feaf682e-fe3a-4e01-8266-8c971ee7c1dc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szakértők amiatt aggódnak, hogy milyen feszültségeket szül és hogyan változtatja meg a folyó környezetének ökoszisztémáját a beruházás, amelyet Kína a karbonsemlegesség elérésére hivatkozva valósítana meg.","shortLead":"Szakértők amiatt aggódnak, hogy milyen feszültségeket szül és hogyan változtatja meg a folyó környezetének...","id":"20210209_kovetkezmeny_Kina_vizeromu_Tibet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=feaf682e-fe3a-4e01-8266-8c971ee7c1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9350d8ff-134a-4937-afe3-6f8681b41734","keywords":null,"link":"/zhvg/20210209_kovetkezmeny_Kina_vizeromu_Tibet","timestamp":"2021. február. 09. 15:46","title":"Súlyos következményei lehetnek, ha Kína megépíti a világ legnagyobb vízerőművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban a volt amerikai elnök ügyvédei vetették fel, hogy az impeachment nem alkotmányos.","shortLead":"Korábban a volt amerikai elnök ügyvédei vetették fel, hogy az impeachment nem alkotmányos.","id":"20210209_Amerikai_szenatus_Donald_Trump_alkotmanyos_felelossegre_vonas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cabcacb-275b-4226-a44b-0c910a81facb","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Amerikai_szenatus_Donald_Trump_alkotmanyos_felelossegre_vonas","timestamp":"2021. február. 10. 00:01","title":"Az amerikai szenátus megszavazta: nem alkotmányellenes Donald Trump alkotmányos felelősségre vonása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cff1219-1cb0-4b10-8ab7-376f4b8d016f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nógrád megyében négy településen vezetékszakadás miatt 2500 fogyasztási helyen szünetel vagy akadozik az áramszolgáltatás.","shortLead":"Nógrád megyében négy településen vezetékszakadás miatt 2500 fogyasztási helyen szünetel vagy akadozik...","id":"20210211_Iteletido_mar_szaz_helyre_riasztottak_a_tuzoltokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cff1219-1cb0-4b10-8ab7-376f4b8d016f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ff7936-f330-49ba-9990-5cda55e33aa2","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_Iteletido_mar_szaz_helyre_riasztottak_a_tuzoltokat","timestamp":"2021. február. 11. 08:04","title":"Ítéletidő: már száz helyre riasztották a tűzoltókat, Nógrádban akadozik az áramellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WHO szakértői bizottsága 65 év felettieknek is ajánlja az AstroZeneca vakcináját.","shortLead":"A WHO szakértői bizottsága 65 év felettieknek is ajánlja az AstroZeneca vakcináját.","id":"20210210_who_astrazeneca_oltas_vakcina_65_even_feluliek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ecb2cf0-3419-4cde-8712-31a1a109c1b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_who_astrazeneca_oltas_vakcina_65_even_feluliek","timestamp":"2021. február. 10. 19:07","title":"Megjött a WHO válasza: szerintük 65 év felett is használható az AstraZeneca vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járulékalapot képező jövedelem megállapítása során a tiszteletdíjat is figyelembe kell venni, hisz az az szja szempontból nem önálló tevékenység.","shortLead":"A járulékalapot képező jövedelem megállapítása során a tiszteletdíjat is figyelembe kell venni, hisz az az szja...","id":"20210210_Mitol_fugg_hogy_biztositotte_a_valasztott_tisztsegviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e45abd-4a37-4a5b-9bed-61083e84fa53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_Mitol_fugg_hogy_biztositotte_a_valasztott_tisztsegviselo","timestamp":"2021. február. 10. 16:40","title":"Mikor lesz biztosított egy választott tisztségviselő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11a17cf-52dc-45bd-8343-b7009b64d53a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid közleményben reagált a vezetékes internetszolgáltatásában órák óta fennálló problémákra a Digi. A poszt alatt közben folyamatosan gyűlnek az előfizetői visszajelzések.","shortLead":"Rövid közleményben reagált a vezetékes internetszolgáltatásában órák óta fennálló problémákra a Digi. A poszt alatt...","id":"20210211_digi_internet_hiba_panaszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a11a17cf-52dc-45bd-8343-b7009b64d53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb5ceb3-af0c-4adf-b145-8ab3472d47b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_digi_internet_hiba_panaszok","timestamp":"2021. február. 11. 10:15","title":"\"Haldoklás van\" – sokasodnak a Digi oldalán a felhasználói panaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef913fd-03b4-4619-89eb-5e0a170613f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van egy folyamatosan frissülő világtérkép, ahol országokra lebontva lehet böngészni, hol mit bántak meg az emberek. Számos honfitársunk is hozzászólt.","shortLead":"Van egy folyamatosan frissülő világtérkép, ahol országokra lebontva lehet böngészni, hol mit bántak meg az emberek...","id":"20210211_Mit_bantak_meg_nagyon_a_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cef913fd-03b4-4619-89eb-5e0a170613f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704e4965-070c-4d32-8142-ec92f8e0d557","keywords":null,"link":"/elet/20210211_Mit_bantak_meg_nagyon_a_magyarok","timestamp":"2021. február. 11. 10:52","title":"Mit bántak meg nagyon a magyarok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]