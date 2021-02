Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51be796c-d432-4071-bece-3f0f7f4f311c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Arsenal edzőkirálya, a Papa, vagyis Arsène Wenger önéletrajzi könyvében Isten is felbukkan, és nem képzelhető el másképp, mint hogy szereti a focit.","shortLead":"Az Arsenal edzőkirálya, a Papa, vagyis Arsène Wenger önéletrajzi könyvében Isten is felbukkan, és nem képzelhető el...","id":"202105_konyv__a_papa_palyaja_arsene_wenger_eletem_pirosfeherben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51be796c-d432-4071-bece-3f0f7f4f311c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7b0fbf-73c6-4081-b08f-a7e861ad2a8f","keywords":null,"link":"/360/202105_konyv__a_papa_palyaja_arsene_wenger_eletem_pirosfeherben","timestamp":"2021. február. 10. 10:30","title":"Életem piros-fehérben – Öt nyelven beszélt, de a fociét tudta a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több hiányosságot is megállapított a Nemzeti Bank a hivatalból indított eljárás során. A CIB-nek 90-180 napon belül kell orvosolnia kell őket.","shortLead":"Több hiányosságot is megállapított a Nemzeti Bank a hivatalból indított eljárás során. A CIB-nek 90-180 napon belül...","id":"20210210_cib_bank_nemzeti_bank_buntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d763dd-49d5-49d7-b38f-c78d9066098d","keywords":null,"link":"/kkv/20210210_cib_bank_nemzeti_bank_buntetes","timestamp":"2021. február. 10. 12:38","title":"Pontatlan kalkulátor miatt büntette meg a jegybank a CIB Bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csalók egy neves francia focicsapatot is megkárosítottak.\r

","shortLead":"A csalók egy neves francia focicsapatot is megkárosítottak.\r

","id":"20210210_Penzmoso_bunozoi_csoport_nigeriai_vezeto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a399b4-a757-467f-bc73-53c57218c05f","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_Penzmoso_bunozoi_csoport_nigeriai_vezeto","timestamp":"2021. február. 10. 18:09","title":"Kiutasították Magyarországról egy pénzmosó banda nigériai vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Agnes von der Mühll szerint a rádiónak a tájékozódási szabadság, a médiafüggetlenség vagy a pluralizmus szempontjából is tovább kellene működnie.","shortLead":"Agnes von der Mühll szerint a rádiónak a tájékozódási szabadság, a médiafüggetlenség vagy a pluralizmus szempontjából...","id":"20210209_Nyugtalanito_Klubradio_felfuggesztes_francia_kulugyi_szovivo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfecb270-4f13-43d3-b134-dcbd627b2d7d","keywords":null,"link":"/kultura/20210209_Nyugtalanito_Klubradio_felfuggesztes_francia_kulugyi_szovivo","timestamp":"2021. február. 09. 19:42","title":"A francia külügyi szóvivő szerint nyugtalanító jel lenne a Klubrádió felfüggesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d235f37-38e5-4de8-8bb1-bf919c2dae15","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerintük nagy szükség van rá, hogy az atomizált alkotótársadalom sorsára hagyott közösségei egymásra találjanak és együttműködjenek. ","shortLead":"Szerintük nagy szükség van rá, hogy az atomizált alkotótársadalom sorsára hagyott közösségei egymásra találjanak és...","id":"20210209_A_FreeSZFE_Egyesulet_szolidaritasat_fejezi_ki_a_Molnar_Antal_Zeneiskola_novendekeivel_es_mestereivel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d235f37-38e5-4de8-8bb1-bf919c2dae15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf58a2a-fe49-429e-b382-531f5f7b08e6","keywords":null,"link":"/kultura/20210209_A_FreeSZFE_Egyesulet_szolidaritasat_fejezi_ki_a_Molnar_Antal_Zeneiskola_novendekeivel_es_mestereivel","timestamp":"2021. február. 09. 18:20","title":"A Freeszfe Egyesület szolidaritását fejezi ki a Molnár Antal Zeneiskola növendékeivel és mestereivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd126587-6438-44b5-8735-a39c4ad0daff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Washington szigorúan ellenőrzi majd az országba irányuló exportot, de további intézkedéseket is kilátásba helyeztek.","shortLead":"Washington szigorúan ellenőrzi majd az országba irányuló exportot, de további intézkedéseket is kilátásba helyeztek.","id":"20210210_Egyesult_Allamok_szankcio_Mianmar_puccs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd126587-6438-44b5-8735-a39c4ad0daff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc977f8-e47d-4c3b-947f-b0318233429f","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_Egyesult_Allamok_szankcio_Mianmar_puccs","timestamp":"2021. február. 10. 20:31","title":"Az Egyesült Államok szankciókat vezet be a mianmari puccs elkövetőivel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8e8993-cf07-43a9-b51c-b530a7a3348d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök több szabálytalanságot is találtak, így hízott 1 millió forint felé a bírság.","shortLead":"A rendőrök több szabálytalanságot is találtak, így hízott 1 millió forint felé a bírság.","id":"20210210_m3_horrokaravan_rendorseg_buntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e8993-cf07-43a9-b51c-b530a7a3348d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393d7f4e-3e91-4438-9ac9-b4ec219f2bb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_m3_horrokaravan_rendorseg_buntetes","timestamp":"2021. február. 10. 13:40","title":"Egymilliós bírságot kapott az M3-ason egy horrorkaraván sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddcfd050-956a-450d-883e-f4cc39c4f526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatójukon a csatorna vezetői elmondták: ugyanazzal a tartalommal akarják folytatni.","shortLead":"Sajtótájékoztatójukon a csatorna vezetői elmondták: ugyanazzal a tartalommal akarják folytatni.","id":"20210209_klubradio_itelet_arato_andras_stock_richard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddcfd050-956a-450d-883e-f4cc39c4f526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f768fe-a97c-49df-9d1b-f63cdd580175","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_klubradio_itelet_arato_andras_stock_richard","timestamp":"2021. február. 09. 18:21","title":"A Klubrádió vezérigazgatója szerint nem szűnnek meg, hiába ez a célja a hatalomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]