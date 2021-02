Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19d7940a-4011-46bc-a4d5-1b852a08ffed","c_author":"Balla István-Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Hogyan lehet a drámapedagógia eszközeinek segítségével rátalálni a Toldi vagy a Hamlet dilemmáira? Szükség van-e igazságkeresésre, és létezik-e rossz válasz? A színházpedagógusok által alapított Szabad Labor Drámaműhely többek között a kötelező olvasmányokhoz kapcsolódva készít és vezet drámafoglalkozásokat az általános és középiskolákban.","shortLead":"Hogyan lehet a drámapedagógia eszközeinek segítségével rátalálni a Toldi vagy a Hamlet dilemmáira? Szükség van-e...","id":"20210202_Szabad_Labor_Dramamuhely_kotelezo_olvasmanyok_dramafoglalkozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19d7940a-4011-46bc-a4d5-1b852a08ffed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76af65d8-a80d-48f8-a0f9-1593381baa22","keywords":null,"link":"/kultura/20210202_Szabad_Labor_Dramamuhely_kotelezo_olvasmanyok_dramafoglalkozas","timestamp":"2021. február. 02. 14:30","title":"Nem teljesen reménytelen a kötelező irodalmat közel hozni a diákokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c0bba9-6c66-4fef-a026-e964fbfd660e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Ahogy kisbefektetők tömegei ráncigálják a részvények után már a nemesfémek piacát is, egyre többen vetik fel, nincs-e valami alapszintű probléma a tőzsdei kereskedéssel, mennyire lehet komolyan venni azt, ahol ilyen megtörténhet. Azt, hogy a tőzsdei befektetésben mennyi a szerencsefaktor, már évtizedek óta próbálják elemezni.","shortLead":"Ahogy kisbefektetők tömegei ráncigálják a részvények után már a nemesfémek piacát is, egyre többen vetik fel, nincs-e...","id":"20210203_egy_masik_kozgazdasag_tozsde_befektetes_veletlen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0c0bba9-6c66-4fef-a026-e964fbfd660e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"679806a4-68b2-42a3-82a7-701fe685735a","keywords":null,"link":"/360/20210203_egy_masik_kozgazdasag_tozsde_befektetes_veletlen","timestamp":"2021. február. 03. 11:00","title":"Mekkorát lehet nyerni véletlen számokkal a tőzsdén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3552e0-bd2b-4572-a543-9f78511ec556","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem az a fontos, mennyire fiatal, vagy éppen milyen pártra szavaz: kutatók szerint az, hogy teszünk-e a klímaváltozás ellen, inkább attól függ, tudjuk-e kicsoda Greta Thunberg.","shortLead":"Nem az a fontos, mennyire fiatal, vagy éppen milyen pártra szavaz: kutatók szerint az, hogy teszünk-e a klímaváltozás...","id":"20210202_Mar_tudosok_is_bizonyitottak_hogy_letezik_a_Gretaeffektus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe3552e0-bd2b-4572-a543-9f78511ec556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ab3de7-d33a-49e0-aa48-a4ef3e69d3fd","keywords":null,"link":"/zhvg/20210202_Mar_tudosok_is_bizonyitottak_hogy_letezik_a_Gretaeffektus","timestamp":"2021. február. 02. 17:05","title":"Már tudósok is bizonyították, hogy létezik a Greta-effektus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"506c7ed8-7148-4e5c-88ee-481bb851b2fd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az érett barokk oratórium fölfedezésre érdemes kincseiből válogatott legújabb lemezén Philippe Jaroussky francia operaénekes-virtuóz.","shortLead":"Az érett barokk oratórium fölfedezésre érdemes kincseiből válogatott legújabb lemezén Philippe Jaroussky francia...","id":"202104_cd__ordogi_angyalhang_philippe_jaroussky_la_vanita_del_mondo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=506c7ed8-7148-4e5c-88ee-481bb851b2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638a6002-3ecd-46fb-bcd5-1166800b4bea","keywords":null,"link":"/360/202104_cd__ordogi_angyalhang_philippe_jaroussky_la_vanita_del_mondo","timestamp":"2021. február. 02. 14:00","title":"Ördögi angyalhang - Philippe Jaroussky lemezajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be900c9-5a16-46c6-a065-36b17840f7d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt állítja, hogy komoly érzelmi megpróbáltatást okozott neki, amit az énekesnő a könyvben állított róla.","shortLead":"Azt állítja, hogy komoly érzelmi megpróbáltatást okozott neki, amit az énekesnő a könyvben állított róla.","id":"20210203_Mariah_Carey_novere_kiborult_az_enekesno_memoarjan_es_12_millio_dollart_kovetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2be900c9-5a16-46c6-a065-36b17840f7d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb48b24-144f-40be-bf90-35ed44d819fa","keywords":null,"link":"/elet/20210203_Mariah_Carey_novere_kiborult_az_enekesno_memoarjan_es_12_millio_dollart_kovetel","timestamp":"2021. február. 03. 14:18","title":"Mariah Carey nővére kiborult az énekesnő memoárján, és 1,2 millió dollárt követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e4b5693-3709-4797-b381-85eac06ab417","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a gyanú szerint összekarcolta a nő autóját, levágta a kerekek szelepét és elvágta a fékcsövet.","shortLead":"A férfi a gyanú szerint összekarcolta a nő autóját, levágta a kerekek szelepét és elvágta a fékcsövet.","id":"20210203_ercsi_fekcso_rendorseg_auto_rongalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e4b5693-3709-4797-b381-85eac06ab417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63f00bf-11e0-4c37-8000-cb9328824889","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_ercsi_fekcso_rendorseg_auto_rongalas","timestamp":"2021. február. 03. 07:47","title":"Hajnalban mentek a rendőrök egy bosszúszomjas volt férjért Ercsiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d19fff-388b-4817-af53-336539376cfe","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Navalnij ellenáll Putyinnak és nyer – írja a New York Times vezércikke, hozzátéve, hogy az ellenzéki politikust ugyan többévi börtönre ítélték, de az általa elindított mozgalom egyre csak növekszik.","shortLead":"Navalnij ellenáll Putyinnak és nyer – írja a New York Times vezércikke, hozzátéve, hogy az ellenzéki politikust ugyan...","id":"20210204_New_York_Times_Navalnij_az_erkolcsi_goliat_a_torpe_Putyin_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99d19fff-388b-4817-af53-336539376cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19555a30-34ce-437b-89c0-0186aaf7cc4b","keywords":null,"link":"/360/20210204_New_York_Times_Navalnij_az_erkolcsi_goliat_a_torpe_Putyin_ellen","timestamp":"2021. február. 04. 07:24","title":"New York Times: Navalnij az erkölcsi góliát a törpe Putyin ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eaa5dfb-7385-4efa-b2d0-33ba9362be39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 19 éves Joseph Flavill tavaly márciusban, a nagy lezárások előtt szenvedett súlyos fejsérülést egy balesetben, és hónapokig kómában feküdt, most kezd magához térni. Kétszer is átesett a koronavírus-fertőzésen a kórházban anélkül, hogy tudott volna róla. ","shortLead":"A 19 éves Joseph Flavill tavaly márciusban, a nagy lezárások előtt szenvedett súlyos fejsérülést egy balesetben, és...","id":"20210202_Gyakorlatilag_ataludta_a_vilagjarvanyt_egy_brit_tinedzser_miutan_tiz_honapig_komaban_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa5dfb-7385-4efa-b2d0-33ba9362be39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63315bd-c185-4007-8a5f-9361a9f8e98a","keywords":null,"link":"/elet/20210202_Gyakorlatilag_ataludta_a_vilagjarvanyt_egy_brit_tinedzser_miutan_tiz_honapig_komaban_volt","timestamp":"2021. február. 02. 14:04","title":"Gyakorlatilag átaludta a világjárványt egy brit tinédzser, miután tíz hónapig kómában volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]