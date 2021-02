Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c20d88b-09ee-4c2d-adc2-8c82259b3137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők azt mondták: nem temetni jöttek, hiszen \"ez a rádió küzdeni fog\". A Klubrádió vasárnapig használhatta frekvenciáját.","shortLead":"A képviselők azt mondták: nem temetni jöttek, hiszen \"ez a rádió küzdeni fog\". A Klubrádió vasárnapig használhatta...","id":"20210215_hadhazy_akos_szel_bernadett_klubradio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c20d88b-09ee-4c2d-adc2-8c82259b3137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47665c46-2d83-49b0-ba7d-3e28f6707143","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_hadhazy_akos_szel_bernadett_klubradio","timestamp":"2021. február. 15. 05:16","title":"Fáklyákkal vonult a Klubrádió épületéhez Szél Bernadett és Hadházy Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc19091c-e8d4-40ec-8892-33a778822539","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kockázati életbiztosítás az egyik legegyszerűbb biztosítás: akkor fizet, ha a biztosított meghal, a biztosítási összeget pedig a szerződésben megjelölt kedvezményezett kapja meg. A kifizetést tekintve azonban lehetnek kivételek, vagyis dönthet úgy a biztosító, hogy nemet mond, és nem fizeti ki a biztosítási összeget. A Bank360.hu elemzői annak jártak utána, hogy mikor és miért tagadhatja meg a biztosító haláleset után a biztosítási összeg kifizetését.","shortLead":"A kockázati életbiztosítás az egyik legegyszerűbb biztosítás: akkor fizet, ha a biztosított meghal, a biztosítási...","id":"20210214_Jogsi_nelkuli_baleset_es_buvarkodas_71_eset_amikor_nem_fizet_az_eletbiztositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc19091c-e8d4-40ec-8892-33a778822539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f5aed6-4e59-415e-9cee-ca09f02dbdd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Jogsi_nelkuli_baleset_es_buvarkodas_71_eset_amikor_nem_fizet_az_eletbiztositas","timestamp":"2021. február. 14. 13:02","title":"Jogsi nélküli baleset és búvárkodás: 7+1 eset, amikor nem fizet az életbiztosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A francia államfő szerint a világjárvány ellen csak közösen lehet felvenni a versenyt, de a küzdelemben az átláthatóság is fontos.","shortLead":"A francia államfő szerint a világjárvány ellen csak közösen lehet felvenni a versenyt, de a küzdelemben az átláthatóság...","id":"20210215_Macron_Az_oroszokkal_es_a_kinaiakkal_is_egyutt_kell_mukodnunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc5d2580-53bb-4d95-b255-bd30ae5790af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_Macron_Az_oroszokkal_es_a_kinaiakkal_is_egyutt_kell_mukodnunk","timestamp":"2021. február. 15. 14:20","title":"Macron: Az oroszokkal és a kínaiakkal is együtt kell működnünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d6ea75e-0a6d-4c94-a32f-dc6f6e4e8f95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy sikernek tűnik a Galaxy S21 család, azonban sokaknak még mindig a vágyálom kategóriájában maradnak ezek az eszközök, meglehetősen borsos áruk miatt. Azonban úgy tűnik, a Samsungnak az idén is lehet egy kellemes meglepetése.","shortLead":"Nagy sikernek tűnik a Galaxy S21 család, azonban sokaknak még mindig a vágyálom kategóriájában maradnak ezek...","id":"20210215_samsung_galaxy_s21_fe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d6ea75e-0a6d-4c94-a32f-dc6f6e4e8f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f03e9cf-2c26-4ca1-bfed-f27e330c044f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_samsung_galaxy_s21_fe","timestamp":"2021. február. 15. 07:03","title":"Lehet, hogy érdemes várni? A Galaxy S21 is kaphat olcsóbb változatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6d51b0-9f24-49de-ac78-33acd1c21551","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A korábban cserjés növényzet helyett a változó éghajlat miatt mostanra sok terület szavannává és lombhullató erdővé vált, ami kifejezetten kedvező a vírusokat hordozó denevéreknek.","shortLead":"A korábban cserjés növényzet helyett a változó éghajlat miatt mostanra sok terület szavannává és lombhullató erdővé...","id":"20210214_Ujabb_osszefuggesre_mutattak_ra_tudosok_a_koronavirusjarvany_es_a_klimavaltozas_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec6d51b0-9f24-49de-ac78-33acd1c21551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c809bdb-240f-4853-a238-5a5642374a93","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Ujabb_osszefuggesre_mutattak_ra_tudosok_a_koronavirusjarvany_es_a_klimavaltozas_kozott","timestamp":"2021. február. 14. 12:10","title":"Újabb összefüggésre mutattak rá tudósok a koronavírus-járvány és a klímaváltozás között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c1a394-235f-4744-8717-d7e15db84490","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új kutatás eredményei azt mutatják, hogy Kanadában és az Amerikai Egyesült Államokban is jóval hosszabb, és intenzívebb pollenszezont eredményez a változó éghajlat.","shortLead":"Egy új kutatás eredményei azt mutatják, hogy Kanadában és az Amerikai Egyesült Államokban is jóval hosszabb, és...","id":"20210214_Nem_is_tudjak_meg_az_allergiasok_milyen_rossz_hir_szamukra_a_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05c1a394-235f-4744-8717-d7e15db84490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe72bdbf-7c54-441f-ae07-32fba73e0287","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Nem_is_tudjak_meg_az_allergiasok_milyen_rossz_hir_szamukra_a_klimavaltozas","timestamp":"2021. február. 14. 15:20","title":"Nem is tudják még az allergiások, milyen rossz hír lehet számukra a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341845d0-4653-4477-b7fc-a725899a6b62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy sofőr szombaton ugyanúgy elsüllyesztette a kocsiját a jeges vízben.","shortLead":"Egy sofőr szombaton ugyanúgy elsüllyesztette a kocsiját a jeges vízben.","id":"20210215_Hollandiaban_megtetszett_valakinek_a_hires_balatoni_Hummereset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=341845d0-4653-4477-b7fc-a725899a6b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44df8e1c-afd2-49c5-a15f-e8c21256285c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_Hollandiaban_megtetszett_valakinek_a_hires_balatoni_Hummereset","timestamp":"2021. február. 15. 15:30","title":"Hollandiában szinte lemásolta valaki a híres balatoni Hummer-esetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d750725d-4541-4828-9c92-35928bbc4b4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Gazdaság újraindításáról címmel mondott beszédet Orbán Viktor napirend előtt a Parlamentben, azonban új elemeket a gazdaság újraindításáról nem jelentett be. A beszéd tartalmát nézve nem is lehet évértékelőnek nevezni, az elmúlt két hónapról adott egy képet. ","shortLead":"A Gazdaság újraindításáról címmel mondott beszédet Orbán Viktor napirend előtt a Parlamentben, azonban új elemeket...","id":"20210215_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d750725d-4541-4828-9c92-35928bbc4b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af6fc3f-0e9c-4426-b80f-7526e5db3a2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_Orban","timestamp":"2021. február. 15. 11:18","title":"Orbán a Parlamentben: A konzultáció után fokozatosan ki fogjuk vezetni a korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]