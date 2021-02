Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e27bd9c6-c688-4566-87a0-456d24114eaf","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Amit a lengyel kormánypárt művel a sajtószabadsággal, az semmivel sem marad el az amerikai törvényhozás ostromától: mindkettő támadás a demokrácia ellen, ami mögött hazugság, erőszakos retorika és a politika, illetve a közélet eltorzítása áll. ","shortLead":"Amit a lengyel kormánypárt művel a sajtószabadsággal, az semmivel sem marad el az amerikai törvényhozás ostromától...","id":"20210217_Adam_Michnik_A_lengyel_kormany_a_demokraciat_vette_celba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e27bd9c6-c688-4566-87a0-456d24114eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0dddd5d-f29b-432b-b47b-5d4809c9a560","keywords":null,"link":"/360/20210217_Adam_Michnik_A_lengyel_kormany_a_demokraciat_vette_celba","timestamp":"2021. február. 17. 08:10","title":"Adam Michnik: A lengyel kormány a demokráciát vette célba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A díjat olyan emberek, illetve szervezetek kaphatják meg, akik hozzájárultak a polgárok és a tagállamok közötti szorosabb integráció, a közös megértés előmozdításához.","shortLead":"A díjat olyan emberek, illetve szervezetek kaphatják meg, akik hozzájárultak a polgárok és a tagállamok közötti...","id":"20210215_Ivanyi_Gabor_Baritz_Laura_Europai_Polgar_dij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbaff8cc-866f-4924-88d2-35b5c17feb77","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Ivanyi_Gabor_Baritz_Laura_Europai_Polgar_dij","timestamp":"2021. február. 15. 21:41","title":"Iványi Gábor egyesülete és Baritz Laura Európai Polgár díjat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bdee8e-cd3d-4eea-90d2-083a6b1049f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két nappal a rádió földi sugárzásának megszűnése után máris folytatja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az FM 92.9 MHz frekvencia pályáztatását.","shortLead":"Két nappal a rádió földi sugárzásának megszűnése után máris folytatja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság...","id":"20210216_Klubradio_folytatjak_a_frekvencia_palyaztatasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1bdee8e-cd3d-4eea-90d2-083a6b1049f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00961f0b-f332-4165-872a-028c66195683","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_Klubradio_folytatjak_a_frekvencia_palyaztatasat","timestamp":"2021. február. 16. 13:25","title":"Tovább pályáztatják a Klubrádió volt frekvenciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d7f688-3133-4252-93c3-a2ba538ff1b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfontosabb szót azonban inkább nem mondta ki.","shortLead":"A legfontosabb szót azonban inkább nem mondta ki.","id":"20210215_Orban_az_oszodi_beszedbol_idezett_a_Parlamentben__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39d7f688-3133-4252-93c3-a2ba538ff1b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d1e172f-884c-4779-a7b6-b9bfb6e4a90c","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Orban_az_oszodi_beszedbol_idezett_a_Parlamentben__video","timestamp":"2021. február. 15. 15:16","title":"Orbán az őszödi beszédből idézett a Parlamentben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hétközben 80 kilométer/órás sebességkorlátozásra kell számítani Bábolna, Győr és Komárom térségében.","shortLead":"Hétközben 80 kilométer/órás sebességkorlátozásra kell számítani Bábolna, Győr és Komárom térségében.","id":"20210215_Burkolatjavitas_M1es_autopalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd6ff71-0d1c-44d6-b9b6-ed561d8cf326","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_Burkolatjavitas_M1es_autopalya","timestamp":"2021. február. 15. 15:42","title":"Burkolatot javítanak az M1-es autópályán, több szakaszon is csak egy sáv lesz használható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Harvard Egyetem tudósai egy új elmélettel álltak elő arról, honnan származhatott az az égitest, ami globális katasztrófát okozott a Földön.","shortLead":"A Harvard Egyetem tudósai egy új elmélettel álltak elő arról, honnan származhatott az az égitest, ami globális...","id":"20210216_jupiter_meteorit_dinoszauruszok_kipusztulasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f2e950a-0a0e-4a0f-8d34-34fb089596a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_jupiter_meteorit_dinoszauruszok_kipusztulasa","timestamp":"2021. február. 16. 12:03","title":"A Jupiter lőhette el a Föld felé a meteoritot, ami kipusztította a dinoszauruszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, gamereknek szánt laptopot és egy különleges játékkonzolt is bemutathat a közeljövőben a Huawei.","shortLead":"Új, gamereknek szánt laptopot és egy különleges játékkonzolt is bemutathat a közeljövőben a Huawei.","id":"20210215_huawei_videojatek_jatekkonzol_gamer_laptop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97aa63da-a33c-41ed-82da-0e63ec8bb347","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_huawei_videojatek_jatekkonzol_gamer_laptop","timestamp":"2021. február. 15. 16:33","title":"A PlayStation és az Xbox ellen: állítólag játékgépet ad ki a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7953a91-bfbf-4652-ab0c-32910d675eff","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Tirolban terjed a dél-afrikai mutálódott koronavírus, a tartomány vezetői megpróbáltak ugyanúgy ellenállni a korlátozásoknak, mint egy éve Ischglben.","shortLead":"Tirolban terjed a dél-afrikai mutálódott koronavírus, a tartomány vezetői megpróbáltak ugyanúgy ellenállni...","id":"20210216_Szeretettel_Becsbol_Tirolbol_Virol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7953a91-bfbf-4652-ab0c-32910d675eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a3b4cc-79f7-45fd-8d3e-a519b6c062a3","keywords":null,"link":"/360/20210216_Szeretettel_Becsbol_Tirolbol_Virol","timestamp":"2021. február. 16. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Karanténba zárták a \"Virollá\" lett Tirolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]