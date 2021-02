Az Instagramon jelentették be a hírt.

Második gyereküket várják az On The Spot alkotói, Cseke Eszter és S. Takács András. A hírről a közösségi médiában számoltak be. A bejegyzésben azt írták,

hát, ez a pillanat is eljött. Új kisbaba érkezik hozzánk! A triumvirátusunk négyfős családdá bővül nyáron. Furcsa dolog egy ilyen személyes hírrel jelentkezni a neten, így a Costa Rica-i forgatásunk végén, még akkor is, ha nagyon jólesik a sok szeretet, amit tőletek kapunk, és ezúton is szeretnénk megköszönni. Új fejezet kezdődik az életünkben, amiért igazán hálásak vagyunk. A kisfiunk testvérré érik, rendkívül izgatott, akárcsak a szülei... Vajon hogyan látja majd meg a napvilágot? Milyen lesz több mint 5 év után megint babázni, újra elkezdeni az elejéről az egészet? És vajon milyen lesz négyesben az élet? Várakozás, kíváncsiság, tele kérdéssel, izgalommal és leginkább hálával – áldott állapot.

Cseke Eszter és S. Takács András első gyereke 2015-ben született meg. Arról, hogy mennyiben más a gyereknevelés azáltal, hogy szinte folyamatosan úton vannak, ebben az interjújukban meséltek a HVG-nek:

On the Spot: "Családként több időt töltünk együtt, amikor úton vagyunk" Miután tavaly a köztévé nem hosszabbította meg a szerződésüket, az idén tíz éves On The Spot lassított a tempón, és átálltak a nagyobb ívű dokumentumfilmek készítésére. Elvállalták egy etióp törzs lányának a taníttatását, forgatják egy Auschwitzban született nő történetét, és már hét éve dolgoznak Geréb Ágnes sztoriján is.

Legutóbb bemutatott filmjükkel, a Born in Auschwitz-cal kapcsolatban pedig ebben az interjúban beszéltek:

Az On the Spot alkotói: Be kellett látnunk, hogy létezik a holokausztfáradtság Európa-szerte vetítik az On the Spot első egész estés dokumentumfilmjét, amely egy Auschwitzban született magyar nő és a lánya kapcsolatáról szól. Bár kettejük története a haláltáborral kezdődik, univerzális kérdéseket feszeget a Born in Auschwitz: hogyan adjuk önkéntelenül is tovább a traumáinkat a gyerekeinknek, és miként dolgozhatjuk fel az efféle családi örökséget?

