Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0179aa6d-7854-47e7-bb56-c46b555b94f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hód felettébb jól érzi magát.","shortLead":"A hód felettébb jól érzi magát.","id":"20210220_Ujabb_video_a_Rakospataknal_tanyet_vert_hodrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0179aa6d-7854-47e7-bb56-c46b555b94f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28cfdd29-64d2-43ba-811c-e570b25e8815","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Ujabb_video_a_Rakospataknal_tanyet_vert_hodrol","timestamp":"2021. február. 20. 04:05","title":"Ez egy hód! Ez egy hód? - Újabb videó a Rákos-patak új lakójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275ec6dc-66cc-408c-ba23-320bd1eac8b6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új kígyófajt fedeztek fel frankfurti kutatók és a Kelet-Jangoni Egyetem szakértői Mianmarban, az állat a Myanophis thanlyiensis tudományos nevet kapta – közölte a Senckenberg Társaság.","shortLead":"Új kígyófajt fedeztek fel frankfurti kutatók és a Kelet-Jangoni Egyetem szakértői Mianmarban, az állat a Myanophis...","id":"20210218_uj_kigyofaj_mianmar_myanophis_thanlyensis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=275ec6dc-66cc-408c-ba23-320bd1eac8b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf29e2ae-fa14-45c4-a5e9-17f5eeeae480","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_uj_kigyofaj_mianmar_myanophis_thanlyensis","timestamp":"2021. február. 18. 10:33","title":"Eddig ismeretlen kígyófajt találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98271bb7-f4a4-4cbc-8a20-124c619bcc71","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A vonalon pótlóbuszok közlekednek.","shortLead":"A vonalon pótlóbuszok közlekednek.","id":"20210218_auto_villamos_baleset_karambol_zuglo_nagy_lajos_kiraly_utja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98271bb7-f4a4-4cbc-8a20-124c619bcc71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee4523c-2c35-4d8f-a6ae-5d60773c7890","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_auto_villamos_baleset_karambol_zuglo_nagy_lajos_kiraly_utja","timestamp":"2021. február. 18. 11:25","title":"Autó és villamos csattant össze Zuglóban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84e85e5-63af-47fe-9cdf-7ed3f86b6193","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy osztrák tanulmány szerint sokkal hosszabb időn át mérhető a koronavírus okozta betegség, a Covid-19 után kialakult immunitás, mint azt eddig gondoltuk.","shortLead":"Egy osztrák tanulmány szerint sokkal hosszabb időn át mérhető a koronavírus okozta betegség, a Covid-19 után kialakult...","id":"20210218_koronavirus_betegseg_immunitas_anitestek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f84e85e5-63af-47fe-9cdf-7ed3f86b6193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c77bcd-c6b9-4d17-a893-0cc4fca9b292","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_koronavirus_betegseg_immunitas_anitestek","timestamp":"2021. február. 18. 17:10","title":"Akár 8 hónapig is védettek lehetnek azok, akik koronavírus-betegek voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d344a3-a573-4e00-8d69-11692e04435e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A zenész 77 éves volt. Hosszú ideje betegséggel küzdött.","shortLead":"A zenész 77 éves volt. Hosszú ideje betegséggel küzdött.","id":"20210219_Elhunyt_Brunner_Gyozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29d344a3-a573-4e00-8d69-11692e04435e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4e5232-4a6d-4b4b-9fc9-871f9134c529","keywords":null,"link":"/kultura/20210219_Elhunyt_Brunner_Gyozo","timestamp":"2021. február. 19. 16:01","title":"Elhunyt Brunner Győző, a Metro és a Taurus korábbi dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a769c9-1cb1-4b6e-b23f-672b45ac7abd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fekete-fehér képek után az első színes felvételek is megérkeztek a NASA legújabb Mars-járójától.","shortLead":"A fekete-fehér képek után az első színes felvételek is megérkeztek a NASA legújabb Mars-járójától.","id":"20210219_nasa_perseverance_fotok_mars_marsjaro_landolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37a769c9-1cb1-4b6e-b23f-672b45ac7abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f636a0-e165-4419-9955-b86851412f9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_nasa_perseverance_fotok_mars_marsjaro_landolas","timestamp":"2021. február. 19. 20:31","title":"Ezt nézze meg: a Perseverance hazaküldte az első színes fotókat a Marsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a57450-e6a0-4183-96b6-a663b0eeb1f5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Tottenham Hotspur 4-1-re nyert csütörtökön az osztrák Wolfsberger AC ellen a Puskás Arénában, a labdarúgó Európa-liga kieséses szakaszának első fordulójában.\r

\r

","shortLead":"A Tottenham Hotspur 4-1-re nyert csütörtökön az osztrák Wolfsberger AC ellen a Puskás Arénában, a labdarúgó Európa-liga...","id":"20210219_tottenham_hotspur_wolfsberger_ac_europa_liga_puskas_arena","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40a57450-e6a0-4183-96b6-a663b0eeb1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642fad13-00dc-41e3-8ed6-88cec3915845","keywords":null,"link":"/sport/20210219_tottenham_hotspur_wolfsberger_ac_europa_liga_puskas_arena","timestamp":"2021. február. 19. 05:29","title":"Magabiztos Tottenham-siker a Puskás Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Mohamed Abid a kezdetektől fogva felügyeli, hogy a Perseverance marsjárón az utolsó csavarig minden a helyére kerüljön, és a szerkezet úgy működjön, ahogy azt a tervezőasztalon megálmodták. Csütörtök este ő is ott lesz a NASA központjában, hogy felügyelje a rover landolását.","shortLead":"Mohamed Abid a kezdetektől fogva felügyeli, hogy a Perseverance marsjárón az utolsó csavarig minden a helyére kerüljön...","id":"20210218_nasa_mars_2020_perseverance_marsjaro_mohame_abid_fomernok_helyettes_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950c1163-16c0-4366-9775-395d17089a44","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_nasa_mars_2020_perseverance_marsjaro_mohame_abid_fomernok_helyettes_interju","timestamp":"2021. február. 18. 14:30","title":"\"Remélem, mától rendkívül unalmas lesz a munkám\" – interjú a NASA marsi landolásának kulcsmérnökével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]