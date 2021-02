Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már le is tartóztatták azt a férfit, akiért a rendőrök mentek. Két másik embert is gyanúsítottként hallgattak ki, a többieket tanúként kezelik.","shortLead":"Már le is tartóztatták azt a férfit, akiért a rendőrök mentek. Két másik embert is gyanúsítottként hallgattak ki...","id":"20210219_miskolc_prostitucio_szerencsejatek_drog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad666d8-aa46-47b9-810a-61b823ebe0eb","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_miskolc_prostitucio_szerencsejatek_drog","timestamp":"2021. február. 19. 19:36","title":"Illegális kártyapartin kaptak el egy prostituáltakat futtató férfit Miskolcon, összesen 15 embert állítottak elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd01e4a-daea-426a-9c33-67cddbf2fd56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csendet nagyra értékelő országban van kereslet egy ilyen eligazításra, de a kezdeményezés vitát váltott ki.","shortLead":"A csendet nagyra értékelő országban van kereslet egy ilyen eligazításra, de a kezdeményezés vitát váltott ki.","id":"20210219_Terkepre_teszik_a_gyerekektol_hangos_korzeteket_a_japanok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbd01e4a-daea-426a-9c33-67cddbf2fd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12aec4ae-75c9-4769-bce0-89db9cd48a58","keywords":null,"link":"/elet/20210219_Terkepre_teszik_a_gyerekektol_hangos_korzeteket_a_japanok","timestamp":"2021. február. 19. 12:17","title":"Térképre teszik a gyerekektől hangos körzeteket a japánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cbc5cbe-993f-4c59-8a44-22d7d42a5a4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Történetének második legnagyobb havi bevételét könyvelhette el a tajvani MediaTek 2021 első hónapjában. És ez nem kis szó, ugyanis már 24 éve a piacon van.","shortLead":"Történetének második legnagyobb havi bevételét könyvelhette el a tajvani MediaTek 2021 első hónapjában. És ez nem kis...","id":"20210220_mediatek_rekordbevetel_2021_januar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cbc5cbe-993f-4c59-8a44-22d7d42a5a4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7129871e-bb26-4ad1-b208-3ca80bfd2bea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210220_mediatek_rekordbevetel_2021_januar","timestamp":"2021. február. 20. 18:03","title":"Akire nem hat a járvány: bivalyerős évkezdés a MediaTeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Az orosz diplomácia kihasználja, hogy akadozik a nyugati vakcinák gyártása és világszerte kilincselnek a saját termékükkel. Az egyetlen problémát jelenleg az jelentheti, hogy túl sok helyre ígérkeznek el, így nem lesz elég kapacitás mindent időben teljesíteni, vagyis épp olyan akadozással kell számolni. Ez látszik Magyarországon is: Szijjártó Péter erre a hónapra 600 ezer dózist ígért, ehelyett egyelőre 40 ezer érkezett.","shortLead":"Az orosz diplomácia kihasználja, hogy akadozik a nyugati vakcinák gyártása és világszerte kilincselnek a saját...","id":"20210219_szputnyik_vakcina_oroszorszag_koronavirus_piac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"915d511f-2c93-48e3-8b7d-d8a0560caa81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_szputnyik_vakcina_oroszorszag_koronavirus_piac","timestamp":"2021. február. 19. 12:00","title":"Világot hódítana Oroszország a Szputnyikkal, de épp úgy akadozik a szállítás, mint a nyugati oltásoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár 470-szeres a különbség a fideszes és ellenzéki vezetésű települések támogatása között, a Magyar Turisztikai Ügynökség szerint nem a pártállásuk alapján bírálták el a pályázókat.","shortLead":"Bár 470-szeres a különbség a fideszes és ellenzéki vezetésű települések támogatása között, a Magyar Turisztikai...","id":"20210219_mtu_penzosztas_fideszes_onkormanyzatoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56cf1c8-cf4c-445a-a91d-17e62bba0f3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_mtu_penzosztas_fideszes_onkormanyzatoknak","timestamp":"2021. február. 19. 15:01","title":"Kormánypárti települések 32 milliárdot, ellenzékiek csak 68 milliót kaptak a Turisztikai Ügynökségtől tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfcacada-ea5a-4c8a-9814-8d2dcf9cbdf5","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Összeszedtük azokat a neveket, akikre biztosan lehet szavazni a 106 választókerületben az ellenzéki előválasztáson. A fővárosban várható pár nagy csata, de érdekesnek ígérkezik Szombathely is. A pártok egyelőre készülődnek az őszi küzdelemre. ","shortLead":"Összeszedtük azokat a neveket, akikre biztosan lehet szavazni a 106 választókerületben az ellenzéki előválasztáson...","id":"20210220_Budapest_videk_ellenzeki_elovalasztas_jeloltek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfcacada-ea5a-4c8a-9814-8d2dcf9cbdf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b72e05-6643-44f6-a1f9-7bad10b8ae2c","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Budapest_videk_ellenzeki_elovalasztas_jeloltek","timestamp":"2021. február. 20. 13:00","title":"Budapesten már alakul az előválasztás mezőnye, a Momentum a legaktívabb vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30528fa2-3cd2-4971-a5db-9815e0cb509a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az általános iskola 4-5. évfolyamán kötelező, a 6-7. évfolyamon pedig ajánlott a vizsga.","shortLead":"Az általános iskola 4-5. évfolyamán kötelező, a 6-7. évfolyamon pedig ajánlott a vizsga.","id":"20210219_Hamarosan_jon_a_kozlekedesi_alapvizsga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30528fa2-3cd2-4971-a5db-9815e0cb509a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab41553-8cc5-4e6c-89dc-76b0bfcbd20f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210219_Hamarosan_jon_a_kozlekedesi_alapvizsga","timestamp":"2021. február. 19. 15:37","title":"Közlekedési alapvizsgát kell tenniük a gyerekeknek idén tavasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639447bf-49dc-4ac6-b3f3-a6fb959a10dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elsősorban telekommunikációval foglalkozó Sat-Trakt Kft. Szabadkán épít sörfőzdét, de hogy mennyiből, azt nem árulták el.","shortLead":"Az elsősorban telekommunikációval foglalkozó Sat-Trakt Kft. Szabadkán épít sörfőzdét, de hogy mennyiből, azt nem...","id":"20210219_sorfozde_topolya_futballklub_zsemberi_janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=639447bf-49dc-4ac6-b3f3-a6fb959a10dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f00d66-513f-4728-8f94-f3577c87dfdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_sorfozde_topolya_futballklub_zsemberi_janos","timestamp":"2021. február. 19. 14:01","title":"Sörfőzdére kapott állami támogatást a topolyai futballklub tulajdonosának cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]