[{"available":true,"c_guid":"70055494-728f-47f4-802c-964b22920d42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bíróság által elkaszált civiltörvényre hivatkozva akart a Tempus Közalapítvány egy nyilatkozatot aláíratni a pályázókkal.","shortLead":"Az Európai Bíróság által elkaszált civiltörvényre hivatkozva akart a Tempus Közalapítvány egy nyilatkozatot aláíratni...","id":"20210224_tempus_kozalapitvany_civiltorveny_emberseg_erejevel_alapitvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70055494-728f-47f4-802c-964b22920d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdc3012-2f54-4403-9afb-9a1af2013280","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_tempus_kozalapitvany_civiltorveny_emberseg_erejevel_alapitvany","timestamp":"2021. február. 24. 15:10","title":"Meghátrált a Tempus, már nem kell a nyilatkozniuk a civileknek, hogy külföldről támogatottak-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7b9f4-1638-4cf4-bfd7-458d8b031de3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hivatalos adatok szerint 37 haláleset történt a világbajnokság stadionjainak építése közben, közülük 3 számított munkahelyi balesetnek. Az nem újdonság, hogy a valós szám ennél sokkal magasabb, de most minden korábbinál rosszabb képet mutató összesítés jött ki.","shortLead":"A hivatalos adatok szerint 37 haláleset történt a világbajnokság stadionjainak építése közben, közülük 3 számított...","id":"20210223_Legalabb_6500_dolgozo_halt_meg_eddig_a_2022es_focivb_epitkezesein","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46b7b9f4-1638-4cf4-bfd7-458d8b031de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1a231c-fce3-4c41-801b-8452e5fd4897","keywords":null,"link":"/vilag/20210223_Legalabb_6500_dolgozo_halt_meg_eddig_a_2022es_focivb_epitkezesein","timestamp":"2021. február. 23. 12:36","title":"Legalább 6500 dolgozó halt meg eddig a 2022-es foci-vb építkezésein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846cdec9-8854-4019-b96d-b36dad26a8b0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Volt olyan nap, amikor öt fiatal beteget veszítettek el. A nővérek a végkimerülés határán dolgoznak.\r

","shortLead":"Volt olyan nap, amikor öt fiatal beteget veszítettek el. A nővérek a végkimerülés határán dolgoznak.\r

","id":"20210224_Koronavirus_riport_Dunaszerdahely_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=846cdec9-8854-4019-b96d-b36dad26a8b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e122bd-fdf8-4d6a-82ca-9e737f64a469","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_Koronavirus_riport_Dunaszerdahely_korhaz","timestamp":"2021. február. 24. 21:54","title":"Nem akarnék meghalni még - Megrázó riportban mutatják be a dunaszerdahelyi kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf592613-9ce5-4b12-9317-60f2bf0455f0","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Az ARC plakátkiállítás szervezői védőruhára ragasztható portrékat csináltak volna a Dél-pesti Centrumkórház orvosairól, hogy láthassák a betegek, ki kezeli őket, de információink szerint a fotózás előtt egy nappal indoklás nélkül visszamondták az egészet.","shortLead":"Az ARC plakátkiállítás szervezői védőruhára ragasztható portrékat csináltak volna a Dél-pesti Centrumkórház orvosairól...","id":"20210224_arccal_a_koronavirus_ellen_kasler_miklos_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf592613-9ce5-4b12-9317-60f2bf0455f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9915b553-a87f-4312-83ac-6c20e1b8ebbe","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_arccal_a_koronavirus_ellen_kasler_miklos_koronavirus","timestamp":"2021. február. 24. 14:30","title":"A Covid-osztályon fekvő betegek életét tették volna jobbá, de állítólag Kásler leállíttatta az akciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2732c991-d6b6-478e-b702-0163814e8e6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő héten több mint 800 ezerre emelkedhet Magyarországon azok száma, akiket legalább egy dózissal beoltottak.","shortLead":"A következő héten több mint 800 ezerre emelkedhet Magyarországon azok száma, akiket legalább egy dózissal beoltottak.","id":"20210223_koronavirus_magyarorszag_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2732c991-d6b6-478e-b702-0163814e8e6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2978c8-fc95-496d-aede-d1383e28388f","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_koronavirus_magyarorszag_operativ_torzs","timestamp":"2021. február. 23. 13:51","title":"Müller Cecília: Voltak olyan beoltottak, aki később elkapták a fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf73d00-1d76-48e9-b765-9a64fb229c98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feljelentő szerint Kriza Ákos temetésén ötvennél többen voltak, a miniszterelnök pedig nem viselt maszkot.","shortLead":"A feljelentő szerint Kriza Ákos temetésén ötvennél többen voltak, a miniszterelnök pedig nem viselt maszkot.","id":"20210223_orban_viktor_feljelentes_temetes_kriza_akos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cf73d00-1d76-48e9-b765-9a64fb229c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3208d05b-e8a4-48be-ba52-67dabd9867dc","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_orban_viktor_feljelentes_temetes_kriza_akos","timestamp":"2021. február. 23. 18:37","title":"Feljelentették Orbánt a volt miskolci polgármester temetése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6ed91-c603-451d-b684-a8e5b123a0da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A CLB biztosítási alkusz tapasztalata szerint a közúti balesetek legfeljebb 10 százalékáért felelősek a korosabb – 65 éven felüli – járművezetők.","shortLead":"A CLB biztosítási alkusz tapasztalata szerint a közúti balesetek legfeljebb 10 százalékáért felelősek a korosabb – 65...","id":"20210225_Egy_biztosito_megnezte_valoban_tobb_balesetet_okoznake_az_idos_soforok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6ed91-c603-451d-b684-a8e5b123a0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d3f987-895a-46ec-852f-d270692abb3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_Egy_biztosito_megnezte_valoban_tobb_balesetet_okoznake_az_idos_soforok","timestamp":"2021. február. 25. 11:48","title":"Egy biztosító megnézte, valóban több balesetet okoznak-e az idős sofőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6504fb-f8df-4870-9d78-693b186e4b61","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A rövid távú örömök élvezete legalább olyan fontos a boldog élethez, mint a hosszú távú célok tiszteletben tartása – mutatnak rá svájci és holland tudósok.","shortLead":"A rövid távú örömök élvezete legalább olyan fontos a boldog élethez, mint a hosszú távú célok tiszteletben tartása –...","id":"20210223_Bizonyitottak_amit_mindig_is_ereztunk_hedonizmus_nelkul_nincs_boldogsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d6504fb-f8df-4870-9d78-693b186e4b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7184052a-347a-4d27-93ca-f89adfd1553a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210223_Bizonyitottak_amit_mindig_is_ereztunk_hedonizmus_nelkul_nincs_boldogsag","timestamp":"2021. február. 23. 13:30","title":"Bizonyították, amit mindig is éreztünk: hedonizmus nélkül nincs boldogság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]