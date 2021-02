Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha a szigorú javaslatcsomag nem hoz eredményt, március végére a teljes országot lezárhatják.","shortLead":"Ha a szigorú javaslatcsomag nem hoz eredményt, március végére a teljes országot lezárhatják.","id":"20210227_koronavirus_szlovakia_szerbia_szigorit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced817c8-2fa4-442f-acf8-4751aeec82a7","keywords":null,"link":"/vilag/20210227_koronavirus_szlovakia_szerbia_szigorit","timestamp":"2021. február. 27. 16:09","title":"Kötelező FFP2-es maszk és otthoni munkavégzés – Így lassítanák a koronavírust Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e6574d-d437-4f37-a2ff-890c83991c1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A harmadik hullám ellen csak a kormánytagok és az operatív törzs beoltása esetén lát esélyt az országos tisztifőorvos.","shortLead":"A harmadik hullám ellen csak a kormánytagok és az operatív törzs beoltása esetén lát esélyt az országos tisztifőorvos.","id":"20210227_muller_oltasok_harmadik_hullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9e6574d-d437-4f37-a2ff-890c83991c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc3bb7bf-7d9b-4c9b-b64d-22347b23184b","keywords":null,"link":"/itthon/20210227_muller_oltasok_harmadik_hullam","timestamp":"2021. február. 27. 13:23","title":"Müller Cecília: Nagyon fontos, hogy oltást kapjanak a kormánytagok és az operatív törzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"A Klubrádióval történteket egyesek hajlamosak racionalizálni - a politikai jelenségek magyarázatából illendőnek vélik száműzni a jellemet, a szubjektívet, a tébolyt, a pszichopatológiát. Másfelől ott van Klári néni, akinél napok óta csend van. Vélemény.","shortLead":"A Klubrádióval történteket egyesek hajlamosak racionalizálni - a politikai jelenségek magyarázatából illendőnek vélik...","id":"202108_szolt_aradio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17be6878-4215-4fec-b6e8-945940bed4ed","keywords":null,"link":"/360/202108_szolt_aradio","timestamp":"2021. február. 26. 13:00","title":"Ónody Gomperz: Szólt a rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c086eafe-3469-430d-9652-111de1eb66b5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kritikák ellenére 144 szobás szállodát és hatemeletes irodaházat épít egy patinás budai épület helyén Scheer Sándor, aki a közbeszerzéseken rendkívül sikeres Market Zrt.-ben is tulajdonos. \r

\r

","shortLead":"A kritikák ellenére 144 szobás szállodát és hatemeletes irodaházat épít egy patinás budai épület helyén Scheer Sándor...","id":"202108_mam_buda_project_muemlek_helyen_szalloda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c086eafe-3469-430d-9652-111de1eb66b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68dfe711-3b1c-462d-90be-8ae675b05063","keywords":null,"link":"/360/202108_mam_buda_project_muemlek_helyen_szalloda","timestamp":"2021. február. 26. 14:05","title":"Hiába a tiltakozás, szálloda épül a Bem téren ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"665d37d7-52fd-419f-a197-f9fc8384348a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nyolcvanegy éves korában egy észak-karolinai börtönkórházban elhunyt Peter Gotti, az egykor nagy hatalmú New York-i maffiacsalád, a Gambinók főnöke.","shortLead":"Nyolcvanegy éves korában egy észak-karolinai börtönkórházban elhunyt Peter Gotti, az egykor nagy hatalmú New York-i...","id":"20210227_A_bortonben_elhunyt_Peter_Gotti_egykori_New_Yorki_maffiafonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=665d37d7-52fd-419f-a197-f9fc8384348a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b46002-da65-4a42-8791-fc3fe5cf4846","keywords":null,"link":"/elet/20210227_A_bortonben_elhunyt_Peter_Gotti_egykori_New_Yorki_maffiafonok","timestamp":"2021. február. 27. 14:13","title":"A börtönben elhunyt Peter Gotti egykori New York-i maffiafőnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék szerint Alaptörvény-ellenes az egyetemi autonómia korlátozása. A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) ürügyén az egész új rendszer megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól, amelynek erről 90 napon belül kell döntenie.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék szerint Alaptörvény-ellenes az egyetemi autonómia korlátozása. A Színház- és Filmművészeti...","id":"20210226_alkotmanyellenes_a_felsooktatas_atalakitasa_fovarosi_torvenyszek_alkotmanybirosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018ee593-3d89-44e7-ab6c-6355a99ab465","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_alkotmanyellenes_a_felsooktatas_atalakitasa_fovarosi_torvenyszek_alkotmanybirosag","timestamp":"2021. február. 26. 17:21","title":"Bíróság támadta meg a felsőoktatási átalakítást – az Alkotmánybíróságnak 90 napon belül döntenie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt (EPP) új szabályai miatt több fideszes politikus is bajba kerülhetne Deutsch Tamás miatt.","shortLead":"Az Európai Néppárt (EPP) új szabályai miatt több fideszes politikus is bajba kerülhetne Deutsch Tamás miatt.","id":"20210226_Politico_Trocsanyi_perrel_fenyegeti_a_Neppartot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfcbe3e2-7b73-472c-bdd1-aa789569bd58","keywords":null,"link":"/vilag/20210226_Politico_Trocsanyi_perrel_fenyegeti_a_Neppartot","timestamp":"2021. február. 26. 12:51","title":"Politico: Trócsányi perrel fenyegeti a Néppártot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63016e94-d20f-4495-9be4-ed5fec1ea6c1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Befejező szakaszához ért a Liget Budapest projekt keretében épülő Magyar Zene Háza kivitelezése, ebből az alkalomból pénteken az utókornak szánt üzenetekkel teli időkapszulát helyeztek el a decemberben megnyíló épület padlóburkolata alá.

","shortLead":"Befejező szakaszához ért a Liget Budapest projekt keretében épülő Magyar Zene Háza kivitelezése, ebből az alkalomból...","id":"20210226_Idokapszulat_helyeztek_el_az_ev_vegen_megnyilo_Magyar_Zene_Hazaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63016e94-d20f-4495-9be4-ed5fec1ea6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a723fc-b110-4412-9c19-106969ffe36e","keywords":null,"link":"/elet/20210226_Idokapszulat_helyeztek_el_az_ev_vegen_megnyilo_Magyar_Zene_Hazaban","timestamp":"2021. február. 26. 12:40","title":"Időkapszulát helyeztek el az év végén megnyíló Magyar Zene Házában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]