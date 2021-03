Ryan Fischer érzelmes bejegyzésben idézte fel a múlt héten történt drámai kutyarablás részleteit. A kutyasétáltató Lady Gaga három francia bulldogját sétáltatta Hollywoodban, amikor fegyveres rablók támadták meg. Az egyikük egy lövést is leadott a férfira, majd a kutyarablók két kutyával (Kojival és Gustavval) elhajtottak. A harmadik, Miss Asia nevű kutya elszökött, de később meglett. Néhány nappal később mindegyik kutya előkerült, de Fischer erről már csak a kórházban értesülhetett, ahová a mellkasára leadott lövés miatt kellett bevinni.

A férfi most először jelentkezett a kórházból, és „halálközeli élményről” beszélt. Azt mondta, hogy a Miss Asia nevű kutya volt az „őrangyala”. „Pánikolva sikítottam, de megnyugodtam, amikor ránéztem, még úgy is, hogy rájöttem, a kis teste körül összegyűlő vér a sajátom volt” – írta Fischer az Instagramon, hozzátéve, hogy a kutyát ölelgetve megfogadta, hogy megmenti az elrabolt társait és saját magát is.

Az orvosok szerint Ryan Fischer teljesen fel fog épülni. A rendőrség még nyomoz a gyanúsítottak után.

