Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1348b88c-ae7e-4127-a80e-c185b039e16d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi Dózsa György Általános Iskolában pedig digitálisra áll át az oktatás.","shortLead":"A helyi Dózsa György Általános Iskolában pedig digitálisra áll át az oktatás.","id":"20210301_fertozott_covid_koronavirus_ovoda_bolcsode_digitalis_oktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1348b88c-ae7e-4127-a80e-c185b039e16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb3cf1f-8923-457b-92cc-1bc7d986b319","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_fertozott_covid_koronavirus_ovoda_bolcsode_digitalis_oktatas","timestamp":"2021. március. 01. 21:08","title":"Az emelkedő fertőzésszám miatt bezárják az óvodákat Balassagyarmaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbd0764-aa4b-4c83-bf3e-43f96bd31bad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s Harangozó Tamás a Parlamentben kérdezte meg, mit tervez tenni a kormány a lengyelhez hasonló utazási szabályok esetén, amire a pénzügyminiszter elmondta, először életeket kell menteni, és nem azzal törődni, hogy döntött Lengyelország.","shortLead":"Az MSZP-s Harangozó Tamás a Parlamentben kérdezte meg, mit tervez tenni a kormány a lengyelhez hasonló utazási...","id":"20210301_Varga_Mihaly_lengyelorszag_keleti_vakcinak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccbd0764-aa4b-4c83-bf3e-43f96bd31bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7b52a0-c736-4bf6-8d12-808dbbd03a23","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_Varga_Mihaly_lengyelorszag_keleti_vakcinak","timestamp":"2021. március. 01. 16:51","title":"Varga Mihály: Korai még az a kérdés, érheti-e hátrány a magyarokat a keleti vakcinák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6eccf8-7e5b-41f1-8fae-44d8ebbe04a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest vezetése szerint oltani, oltani, oltani kellene, ehhez segítséget is ajánlottak.","shortLead":"Budapest vezetése szerint oltani, oltani, oltani kellene, ehhez segítséget is ajánlottak.","id":"20210301_budapest_szures_koronavirus_jarvany_koronavirusteszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af6eccf8-7e5b-41f1-8fae-44d8ebbe04a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70431652-e019-44cd-9074-038e9ab2da0f","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_budapest_szures_koronavirus_jarvany_koronavirusteszt","timestamp":"2021. március. 01. 18:12","title":"A korábbinál négyszer nagyobb arányban találtak koronavírusos beteget a budapesti tesztelésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d05500-3c3c-4395-b708-901b1403d30f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota Yaris a nemzetközi autós szakújságírókhoz hasonlóan a magyar ítészeket is alaposan meggyőzte.","shortLead":"A Toyota Yaris a nemzetközi autós szakújságírókhoz hasonlóan a magyar ítészeket is alaposan meggyőzte.","id":"20210302_a_magyar_zsuritagokat_is_lenyugozte_a_2021es_ev_autoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93d05500-3c3c-4395-b708-901b1403d30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efba8a9-df25-4310-b723-3a96952750fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210302_a_magyar_zsuritagokat_is_lenyugozte_a_2021es_ev_autoja","timestamp":"2021. március. 02. 07:59","title":"A magyar zsüritagokat lenyűgözte a 2021-es Év Autója, most Ön is szavazhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312a3ff3-3f76-4ce9-8fbb-41d895797042","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bizonyos széles körben elterjedt gyomirtók (herbicidek) megváltoztathatják a talajban élő mikrobaközösségek ökológiai tulajdonságait – foglalták össze eredményeiket kínai és brit kutatók a Molecular Biology and Evolution című szaklapban. ","shortLead":"Bizonyos széles körben elterjedt gyomirtók (herbicidek) megváltoztathatják a talajban élő mikrobaközösségek ökológiai...","id":"202108_gyomirtok_veszelyei_talajt_fognak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=312a3ff3-3f76-4ce9-8fbb-41d895797042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2188db4-70ae-4304-b8fd-7c5647e1d685","keywords":null,"link":"/360/202108_gyomirtok_veszelyei_talajt_fognak","timestamp":"2021. március. 01. 18:00","title":"Három gyomirtóféle úgy felforgatja a talajt, hogy antibiotikum-rezisztencia lesz a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d9b260-0640-4a56-91e0-b8fe0289a163","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kormány újra meghosszabbította a lehetőséget, mellyel azok élhetnek, akiknek digitális oktatásra kellett átállniuk.","shortLead":"A kormány újra meghosszabbította a lehetőséget, mellyel azok élhetnek, akiknek digitális oktatásra kellett átállniuk.","id":"20210301_ingyen_vezetekes_internet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6d9b260-0640-4a56-91e0-b8fe0289a163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346daeda-5437-4d56-be6f-9653d4fda3da","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_ingyen_vezetekes_internet","timestamp":"2021. március. 01. 15:33","title":"A járványhelyzet miatt márciusban is igényelhető az egy hónapnyi ingyennet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729a8955-8036-4253-a344-30d063e10ad7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lap rejtett kamerás felvételeket készített kaszinókban, ahol zsúfoltságot és maszkot rosszul viselő vendégeket talált.","shortLead":"A lap rejtett kamerás felvételeket készített kaszinókban, ahol zsúfoltságot és maszkot rosszul viselő vendégeket talált.","id":"20210302_kszino_maszk_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=729a8955-8036-4253-a344-30d063e10ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5564a9-be2f-487f-b1a3-c62de6056737","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_kszino_maszk_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. március. 02. 12:27","title":"Telex: Olyan a hangulat a kaszinókban, mintha nem lenne járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4503179-24d1-4fd7-a3d0-12a53b9bbe98","c_author":"Fekő Ádám","category":"kultura","description":"A Gorbacsov. Mennyország című dokumentumfilm semmiről sem rántja le a leplet, viszont nehéz méltóbb és személyesebb portrét elképzelni egy olyan emberről, akit egyszerre ünnepel hősként a Nyugat, miközben hazájában a pokolba kívánják. ","shortLead":"A Gorbacsov. Mennyország című dokumentumfilm semmiről sem rántja le a leplet, viszont nehéz méltóbb és személyesebb...","id":"20210302_Mihail_Gorbacsov_mennyorszag_dokumentumfilm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4503179-24d1-4fd7-a3d0-12a53b9bbe98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066873e9-3851-4d48-b433-c7acd307a572","keywords":null,"link":"/kultura/20210302_Mihail_Gorbacsov_mennyorszag_dokumentumfilm","timestamp":"2021. március. 02. 20:00","title":"Mihail Gorbacsov már nem magyarázkodik, csak mesél, amiről épp akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]