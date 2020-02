Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad5d29ab-9d82-47c7-94f2-791f2a90526e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú életveszélyesen megsérült a tavalyi esetben. ","shortLead":"A fiú életveszélyesen megsérült a tavalyi esetben. ","id":"20200216_Nagyapjuk_legfegyverevel_lotte_meg_testveret_egy_15_eves_lany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad5d29ab-9d82-47c7-94f2-791f2a90526e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ba9648-3ba0-472d-9948-4a3183c94da4","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Nagyapjuk_legfegyverevel_lotte_meg_testveret_egy_15_eves_lany","timestamp":"2020. február. 16. 10:45","title":"Nagyapjuk légfegyverével lőtte meg testvérét egy 15 éves lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a 4-es főúton történt.\r

\r

","shortLead":"A baleset a 4-es főúton történt.\r

\r

","id":"20200217_Fanak_csapodott_es_meghalt_egy_auto_soforje_Monorierdon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102ec3f6-6144-41e7-837b-10ef7bddb0db","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_Fanak_csapodott_es_meghalt_egy_auto_soforje_Monorierdon","timestamp":"2020. február. 17. 05:26","title":"Fának csapódott és meghalt egy autó sofőrje Monorierdőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50eb69b0-5519-450a-b497-f4bb06381ff7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A budapestiek nem elégedettek a szolgáltatások színvonalával, és a hiénák is rombolják a sofőrök megítélését.","shortLead":"A budapestiek nem elégedettek a szolgáltatások színvonalával, és a hiénák is rombolják a sofőrök megítélését.","id":"20200217_Ingyen_autot_vagy_uzemanyagot_kernek_a_taxisok_hogy_olcsobb_legyen_tarifajuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50eb69b0-5519-450a-b497-f4bb06381ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e4f049-84a0-4438-8f58-e7ba6071705b","keywords":null,"link":"/kkv/20200217_Ingyen_autot_vagy_uzemanyagot_kernek_a_taxisok_hogy_olcsobb_legyen_tarifajuk","timestamp":"2020. február. 17. 12:06","title":"Ingyenautót vagy üzemanyagot kérnek a taxisok, ha olcsóbb tarifát akar Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68695c2e-f0e2-4fe8-9a2d-b9665e3004e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járványnak az egészségügyieken kívül különféle gazdasági vonzatai is vannak. Az egyik például az LCD televíziókat érinti.","shortLead":"A koronavírus-járványnak az egészségügyieken kívül különféle gazdasági vonzatai is vannak. Az egyik például az LCD...","id":"20200218_koronavirus_hatasa_lcd_panelek_gyartasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68695c2e-f0e2-4fe8-9a2d-b9665e3004e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6d0104-09bd-4a54-84f3-b541032d8115","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_koronavirus_hatasa_lcd_panelek_gyartasa","timestamp":"2020. február. 18. 08:03","title":"Ne lepődjön meg, ha drágábbak lesznek a boltban a tévék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2aefe1-2c54-4185-8501-bdb6052777a1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Facebookot működtető cég igazgatója az Európai Unió vezetőivel találkozott hétfőn. ","shortLead":"A Facebookot működtető cég igazgatója az Európai Unió vezetőivel találkozott hétfőn. ","id":"20200217_mark_zuckerberg_facebook_szabalyozas_eu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca2aefe1-2c54-4185-8501-bdb6052777a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcd9212-2539-49ba-921b-3dba8934209a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_mark_zuckerberg_facebook_szabalyozas_eu","timestamp":"2020. február. 17. 21:49","title":"Újraszabályozná a közösségi médiát Zuckerberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab2940d-1df4-490e-a164-d61a4d413ef7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Új-Zélandon árult szendvics alaposan megosztotta az embereket.","shortLead":"Az Új-Zélandon árult szendvics alaposan megosztotta az embereket.","id":"20200217_Sult_krumplival_toltott_hamburgert_dobtak_piacra_UjZelandon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fab2940d-1df4-490e-a164-d61a4d413ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84bd6af0-b2e2-4a71-9683-6799702af1bd","keywords":null,"link":"/kkv/20200217_Sult_krumplival_toltott_hamburgert_dobtak_piacra_UjZelandon","timestamp":"2020. február. 17. 12:46","title":"Csak sült krumplival töltött hamburgert dobott piacra a Burger King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4ea957-fe1a-4d5c-8c40-ea46b1b0bd13","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Közel 12 százalékkal nőtt a háztartások nettó pénzügyi vagyona 2019-ben. Egyre több a készpénz az embereknél, de a lakáshitelek állománya is látványosan nő.","shortLead":"Közel 12 százalékkal nőtt a háztartások nettó pénzügyi vagyona 2019-ben. Egyre több a készpénz az embereknél, de...","id":"20200217_keszpenz_megtakaritas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a4ea957-fe1a-4d5c-8c40-ea46b1b0bd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c520dfe-db6c-417b-aa77-a2efcf544c8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200217_keszpenz_megtakaritas","timestamp":"2020. február. 17. 14:44","title":"Ezermilliárdokat költünk bankhitelekre és állampapírokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa5c7040-6a3c-494d-9f95-c77514ab0e87","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Emmanuel Macron pártjának jelöltje visszalépett a választástól. Pjotr Pavlenszkijt azonban eredetileg nem ebben az ügyben vitték be, de vasárnap a szexvideó miatt is kiterjesztették ellene az eljárást.","shortLead":"Emmanuel Macron pártjának jelöltje visszalépett a választástól. Pjotr Pavlenszkijt azonban eredetileg nem ebben...","id":"20200216_benjamin_griveaux_pjotr_pavlenszkij_szexbotrany_parizs_fopolgarmester_jelolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa5c7040-6a3c-494d-9f95-c77514ab0e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e470c691-2bc0-4e73-b7a9-62cc3a6a7528","keywords":null,"link":"/elet/20200216_benjamin_griveaux_pjotr_pavlenszkij_szexbotrany_parizs_fopolgarmester_jelolt","timestamp":"2020. február. 16. 11:51","title":"Őrizetbe vették az orosz performanszművészt, aki kirobbantotta a párizsi főpolgármester-jelölt szexbotrányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]