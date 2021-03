Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0a81f3e-9911-4593-8535-1a12d61178d7","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A jogállamiság a közhatalom visszaéléseit gátolja a nemzetközi intézmények és jogászok felfogása szerint. Az Orbán-kormány viszont tagadja, hogy a fogalomnak létezik általános értelmezése – így azt is, hogy lehet probléma a jogállamisággal Magyarországon. Az EUrologus Jogálom című sorozatának 2. része.","shortLead":"A jogállamiság a közhatalom visszaéléseit gátolja a nemzetközi intézmények és jogászok felfogása szerint...","id":"20210302_jogallamisag_2_jogalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0a81f3e-9911-4593-8535-1a12d61178d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d49afad-b21d-4274-b9fb-0fe68e6ad54d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210302_jogallamisag_2_jogalom","timestamp":"2021. március. 02. 14:40","title":"A Fidesznek van igaza, és tényleg nincs objektív mércéje a jogállamiságnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5f7609b-64f9-48f0-8635-da7734d7ea0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiderült, melyik típust találta legjobbnak az 58 tagú nemzetközi zsűri.","shortLead":"Kiderült, melyik típust találta legjobbnak az 58 tagú nemzetközi zsűri.","id":"20210301_2021_Ev_Autoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5f7609b-64f9-48f0-8635-da7734d7ea0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02da2568-ab67-47f1-b522-6ef63a30a563","keywords":null,"link":"/cegauto/20210301_2021_Ev_Autoja","timestamp":"2021. március. 01. 15:51","title":"Megvan az idei Év Autója ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy annyira erős gazdaság, mint a francia, sikerrel tudna örökjáradék-kötvényt kibocsánati a válságkezelésre és így példát mutatni másoknak - írta Soros György.","shortLead":"Egy annyira erős gazdaság, mint a francia, sikerrel tudna örökjáradék-kötvényt kibocsánati a válságkezelésre és...","id":"20210303_Soros_Gyorgy_francia_orokjaradek_kotveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c73db4-7027-45a4-922c-a3823be62c14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210303_Soros_Gyorgy_francia_orokjaradek_kotveny","timestamp":"2021. március. 03. 12:20","title":"Most a franciáknak ajánlja Soros György a válság elleni csodafegyverét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4379b5-b9bd-40dd-ba61-724d132d3195","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik legismertebb Apple-elemző szerint kevés esély van rá, hogy az amerikai gyártó a telefonjainál is elhagyja a Lightning-csatlakozót.","shortLead":"Az egyik legismertebb Apple-elemző szerint kevés esély van rá, hogy az amerikai gyártó a telefonjainál is elhagyja...","id":"20210303_apple_usb_c_lightning_csatlakozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc4379b5-b9bd-40dd-ba61-724d132d3195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720bed5e-bf3e-4571-9083-c0a5616a04c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_apple_usb_c_lightning_csatlakozo","timestamp":"2021. március. 03. 11:03","title":"Rossz hír jött azoknak, akik USB-C töltőt szeretnének az iPhone-ra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79215db-1b3b-4d0f-b5c9-467b2e871f60","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Néppárt európai parlamenti frakciója megszavazta az új eljárási szabályokat. 148 képviselő (81 százalék) voksolt a változtatások mellett és 28 (15,9 százalék) ellene. Ez azt jelenti, hogy bekövetkezett az, amitől Orbán Viktor a frakciótagságukat függővé tette.","shortLead":"Az Európai Néppárt európai parlamenti frakciója megszavazta az új eljárási szabályokat. 148 képviselő (81 százalék...","id":"20210303_A_Neppart_megszavazta_Orban_kilephet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c79215db-1b3b-4d0f-b5c9-467b2e871f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d13b53a-dfe3-4e7c-a57d-13027094ae0b","keywords":null,"link":"/eurologus/20210303_A_Neppart_megszavazta_Orban_kilephet","timestamp":"2021. március. 03. 11:05","title":"A Néppárt megszavazta az új eljárási szabályokat, a Fidesz kilép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d895537-e4fa-496c-8dea-f340bf18d017","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Fülöp-szigeteki Rappler független hírportál alapítója és vezetője, Maria Ressa filmjében megszólal az autokrata elnök, Rodrigo Duterte is, hol kedélyesen, hol fenygetőzve.","shortLead":"A Fülöp-szigeteki Rappler független hírportál alapítója és vezetője, Maria Ressa filmjében megszólal az autokrata...","id":"202108_film__sajtoszabadsag_gyilkos_szalamitaktika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d895537-e4fa-496c-8dea-f340bf18d017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ca824d-176c-4634-95f1-b5fda0a9c0a5","keywords":null,"link":"/360/202108_film__sajtoszabadsag_gyilkos_szalamitaktika","timestamp":"2021. március. 01. 14:00","title":"\"Ha újságírók meghalnak, arról csak maguk tehetnek\" – film a demokrácia kivéreztetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e4153c-65df-4319-bda0-487a0d3cbceb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bars névre keresztelt alkalmazás egyelőre csak a kiválasztottak számára érhető el, de az App Store-ból letöltve már feliratkozhatnak az érdeklődők a várólistára.","shortLead":"A Bars névre keresztelt alkalmazás egyelőre csak a kiválasztottak számára érhető el, de az App Store-ból letöltve már...","id":"20210301_facebook_bars_alkalmazas_npe_team_app","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93e4153c-65df-4319-bda0-487a0d3cbceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfed4da-6562-4e0b-b80f-c6b073a10199","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_facebook_bars_alkalmazas_npe_team_app","timestamp":"2021. március. 01. 13:03","title":"Újabb konkurenciát ad a Facebook a TikToknak, elkészült a Bars","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695e2965-ef70-4e82-b704-69634092a53e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zöld rendszámra jogosult és akár családi autóként is használható újdonság 3 másodperc magasságában gyorsulhat fel 0-ról 100-ra.","shortLead":"A zöld rendszámra jogosult és akár családi autóként is használható újdonság 3 másodperc magasságában gyorsulhat fel...","id":"20210303_a_mercedes_megmutatta_boven_800_loero_feletti_plugin_hibridjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=695e2965-ef70-4e82-b704-69634092a53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f8be2d-f0bf-4f8a-8912-f7e98e57e61c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_a_mercedes_megmutatta_boven_800_loero_feletti_plugin_hibridjet","timestamp":"2021. március. 03. 07:59","title":"A Mercedes megmutatta bőven 800 lóerő feletti plugin hibridjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]