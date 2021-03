Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e9be9a7-1198-477c-ac8d-79f965d4e3cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai cég kifejezetten európai vevőknek szánt újdonsága a Vizcayai-öböl egyik városáról kapta nevét.","shortLead":"A dél-koreai cég kifejezetten európai vevőknek szánt újdonsága a Vizcayai-öböl egyik városáról kapta nevét.","id":"20210302_Hyundai_Bayon_neven_kis_szabadidoautot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e9be9a7-1198-477c-ac8d-79f965d4e3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613d96ff-161c-4e8d-8ef1-2d24cc738422","keywords":null,"link":"/cegauto/20210302_Hyundai_Bayon_neven_kis_szabadidoautot","timestamp":"2021. március. 02. 12:58","title":"Újabb kis SUV a piacon: itt a Hyundai Bayon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f5a299-7b00-4a94-8f5b-63297805ed2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A helyi tiltakozás hatására nem engedi a kazincbarcikai polgármester, hogy egy játszótér helyén épüljön gyorsétterem.","shortLead":"A helyi tiltakozás hatására nem engedi a kazincbarcikai polgármester, hogy egy játszótér helyén épüljön gyorsétterem.","id":"20210304_Kazincbarcika_gyorsetterem_jatszoter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85f5a299-7b00-4a94-8f5b-63297805ed2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1159d696-f718-46fe-9ca9-b0be5503cf18","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210304_Kazincbarcika_gyorsetterem_jatszoter","timestamp":"2021. március. 04. 10:49","title":"Nem épülhet meg Kazincbarcika első gyorsétterme, mert egy játszótér helyén lett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98319a23-4d02-477a-9ff2-9c5253c6f5e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szigorításokat jelentett be a kormány a járványhelyzet romlása miatt. 