Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c819e29-8b1d-4043-ba3e-22627c31d36a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki erre indulna, tájékozódjon előbb a MÁV honlapjáról.","shortLead":"Aki erre indulna, tájékozódjon előbb a MÁV honlapjáról.","id":"20210305_Felsovezetekszakadas_mav_budapest_cegled","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c819e29-8b1d-4043-ba3e-22627c31d36a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e04946-5c32-4ba5-aa50-0e04e7e6829d","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Felsovezetekszakadas_mav_budapest_cegled","timestamp":"2021. március. 05. 11:42","title":"Felsővezeték szakadása miatt sokat késnek a vonatok a Budapest–Cegléd vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"Windisch Judit - Dezső András","category":"itthon","description":"Több mint 70 ezer ember készült arra, hogy a hétvégén beoltják AstraZeneca vakcinával, kivétel nélkül mindenki időpontját visszamondták. A kormány érdemi magyarázatot nem adott a történtekre. ","shortLead":"Több mint 70 ezer ember készült arra, hogy a hétvégén beoltják AstraZeneca vakcinával, kivétel nélkül mindenki...","id":"20210305_kormany_tomeges_oltas_astra_zeneca_lemondas_oltopont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71cc9797-6741-4952-a005-976a01ecb72c","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_kormany_tomeges_oltas_astra_zeneca_lemondas_oltopont","timestamp":"2021. március. 05. 19:15","title":"Az oltási főpróba bedőlt, és a kormány még tartozik egy magyarázattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f2bd17-360e-41d4-b5be-5b7856492a1a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Spiegel úgy értékeli a Fidesz kivonulását a Néppárt parlamenti frakciójából, hogy a magyar miniszterelnök útját romok szegélyezik, de ebben nyakig benne vannak az európai kereszténydemokraták is. ","shortLead":"A Spiegel úgy értékeli a Fidesz kivonulását a Néppárt parlamenti frakciójából, hogy a magyar miniszterelnök útját romok...","id":"20210305_Spiegel_Orban_felegeti_a_hidakat_maga_mogott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61f2bd17-360e-41d4-b5be-5b7856492a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b65906-fa61-4dff-93e3-44b87a500292","keywords":null,"link":"/360/20210305_Spiegel_Orban_felegeti_a_hidakat_maga_mogott","timestamp":"2021. március. 05. 07:23","title":"Spiegel: Orbán felégeti a hidakat maga mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hány munkaórát töltött Manfred Weber koronavírus-vakcinák beszerzésével – kérdezte a magyar külgazdasági és külügyminiszter.","shortLead":"Hány munkaórát töltött Manfred Weber koronavírus-vakcinák beszerzésével – kérdezte a magyar külgazdasági és...","id":"20210304_Szijjarto_Fidesz_kilepes_Manfred_Weber","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54905d4-6056-4a13-bc81-c945a6c71339","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_Szijjarto_Fidesz_kilepes_Manfred_Weber","timestamp":"2021. március. 04. 10:19","title":"Szijjártó a Fidesz kilépéséről: Manfred Weber szégyellje magát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előfordul, hogy a leggondosabb rehabilitáció ellenére sem sikerül mindenkinek maradéktalanul visszanyernie a betegsége előtti ömagát.","shortLead":"Előfordul, hogy a leggondosabb rehabilitáció ellenére sem sikerül mindenkinek maradéktalanul visszanyernie a betegsége...","id":"20210305_posztcovid_koronavirus_orszagos_orvosi_rehabilitacios_intezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff59f821-0910-4839-a12c-85a80b65718c","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_posztcovid_koronavirus_orszagos_orvosi_rehabilitacios_intezet","timestamp":"2021. március. 05. 07:36","title":"Agysérüléstől az izmok elsorvadásáig – Magyarországon is egyre több volt Covid-beteg szorul rehabilitációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már most sokan fekszenek kórházban, Orbán Viktor szerint a következő napokban akár húszezren is bekerülhetnek.","shortLead":"Már most sokan fekszenek kórházban, Orbán Viktor szerint a következő napokban akár húszezren is bekerülhetnek.","id":"20210305_Koronavirus143_halott_6369_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06506b9-9c23-4727-ae85-085a00969386","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Koronavirus143_halott_6369_fertozott","timestamp":"2021. március. 05. 08:22","title":"Koronavírus: 6369 fertőzöttet találtak, 143 ember elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kína azonnal jelezte, hogy eleget tesz a kérésnek. Azt még nem tudni, mekkora mennyiségű oltóanyagot szállít.","shortLead":"Kína azonnal jelezte, hogy eleget tesz a kérésnek. Azt még nem tudni, mekkora mennyiségű oltóanyagot szállít.","id":"20210304_koronavirus_vakcina_sinopharm_csehorszag_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"163ee1ef-e7b7-4785-bff6-82b4a140f6d5","keywords":null,"link":"/vilag/20210304_koronavirus_vakcina_sinopharm_csehorszag_kina","timestamp":"2021. március. 04. 12:09","title":"Sinopharm-vakcinát kért Pekingtől Prága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736a221f-6360-4468-b01e-d88f41d811e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint a hatalmas, A-74 névre keresztelt jéghegy természetes folyamat, nem pedig a globális felmelegedés eredményeként vált le a Brunt-selfjégről.","shortLead":"A kutatók szerint a hatalmas, A-74 névre keresztelt jéghegy természetes folyamat, nem pedig a globális felmelegedés...","id":"20210305_antarktisz_brunt_selfjeg_a_74_jeghegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=736a221f-6360-4468-b01e-d88f41d811e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767d08db-d792-4bf2-96ca-b81ef1936e18","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_antarktisz_brunt_selfjeg_a_74_jeghegy","timestamp":"2021. március. 05. 08:33","title":"Már a műholdképeken is látni a London méretű jéghegyet, ami leszakadt az Antarktiszról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]