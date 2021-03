Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fd7bbb4-06d4-470e-be42-ab4cd04bf5a1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A legendás viadalt tavaly a koronavírus-járvány miatt szeptemberben, zárt kapuk mögött tartották meg.","shortLead":"A legendás viadalt tavaly a koronavírus-járvány miatt szeptemberben, zárt kapuk mögött tartották meg.","id":"20210305_Kesobbre_tettek_a_Le_Mansi_24_oras_autoversenyt_hogy_mar_nezok_is_lehessenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fd7bbb4-06d4-470e-be42-ab4cd04bf5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088b6a7d-326a-4242-a673-057ddde11acd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_Kesobbre_tettek_a_Le_Mansi_24_oras_autoversenyt_hogy_mar_nezok_is_lehessenek","timestamp":"2021. március. 05. 07:49","title":"Későbbre tették a Le Mans-i 24 órás autóversenyt, hogy már nézők is lehessenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerdán azt mondták, a színházi fesztivál „elfáradt”, ezért megszűnik, csütörtökön kiadtak egy közleményt, amelyben Pécs ellenzéki önkormányzatára tolnák a felelősséget.","shortLead":"Szerdán azt mondták, a színházi fesztivál „elfáradt”, ezért megszűnik, csütörtökön kiadtak egy közleményt, amelyben...","id":"20210304_Vidnyanszkyek_szerint_nem_szep_dolog_oket_felelosse_tenni_a_POSZT_megszuneseert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d813e5-dc6b-445a-ae8f-6da75e0ed07f","keywords":null,"link":"/kultura/20210304_Vidnyanszkyek_szerint_nem_szep_dolog_oket_felelosse_tenni_a_POSZT_megszuneseert","timestamp":"2021. március. 04. 17:23","title":"Vidnyánszkyék szerint „nem szép dolog” őket felelőssé tenni a POSZT megszűnéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Online sportfogadásokkal próbálkozhat a Szerencsejáték Zrt. külföldön, hosszú távon kereskedelmi hálózat létesítésével is számol a cég.","shortLead":"Online sportfogadásokkal próbálkozhat a Szerencsejáték Zrt. külföldön, hosszú távon kereskedelmi hálózat létesítésével...","id":"20210304_Szerencsejatek_Zrt_kulfold_terjeszkedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effba548-baa7-49d8-a434-8e33d4c3d6ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_Szerencsejatek_Zrt_kulfold_terjeszkedes","timestamp":"2021. március. 04. 08:06","title":"Külföldön terjeszkedne a Szerencsejáték Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a81a69b-107a-47c0-b247-1cee92765bfc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Órákkal az után, hogy kiderült, Szoboszlai Dominik nem játszhat a március végi vb-selejtezőkön, Willi Orbán szereplése is veszélybe került.","shortLead":"Órákkal az után, hogy kiderült, Szoboszlai Dominik nem játszhat a március végi vb-selejtezőkön, Willi Orbán szereplése...","id":"20210304_Lehet_hogy_muteni_kell_Willi_Orbant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a81a69b-107a-47c0-b247-1cee92765bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165f52f6-1cd9-48b9-93fb-7006f18faf52","keywords":null,"link":"/sport/20210304_Lehet_hogy_muteni_kell_Willi_Orbant","timestamp":"2021. március. 04. 08:33","title":"Lehet, hogy műteni kell Willi Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfcd56b-86d8-4b0a-bde4-99592281c296","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pandémia miatt még nem tudni, hogy mikor lesz a színházi találkozó.","shortLead":"A pandémia miatt még nem tudni, hogy mikor lesz a színházi találkozó.","id":"20210303_Pecs_poszt_szinhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cfcd56b-86d8-4b0a-bde4-99592281c296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c3d852-ae50-400f-96d7-b394216971f2","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_Pecs_poszt_szinhaz","timestamp":"2021. március. 03. 19:21","title":"Pécs önállóan szervezne színházfesztivált a POSZT helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61b2c07-8e66-4d7c-8a1f-15b1dbf5c1b9","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Bár a stadionok világában ritkaságszámba mennek a rejtett bejáratok, más középületeknél viszont preparált metróalagutak, földalatti kisvasutak és helikopterleszállóhoz vezető járatok teszik zökkenőmentessé a fontos személyek közlekedését.","shortLead":"Bár a stadionok világában ritkaságszámba mennek a rejtett bejáratok, más középületeknél viszont preparált...","id":"20210305_Puskas_Arena_Orbanalagut_titkos_jaratok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e61b2c07-8e66-4d7c-8a1f-15b1dbf5c1b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d00ffe5-89aa-4606-acf6-c0c1548e8710","keywords":null,"link":"/360/20210305_Puskas_Arena_Orbanalagut_titkos_jaratok","timestamp":"2021. március. 05. 17:00","title":"Hol áll a Puskás Aréna „Orbán-alagútja“ a világ titkos járatainak mezőnyében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd75ee6-a993-4fa6-84b5-9332ee30de56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter elfeledkezett a rengeteg médiumról, amelyet maga alá gyűrt a NER.","shortLead":"A pénzügyminiszter elfeledkezett a rengeteg médiumról, amelyet maga alá gyűrt a NER.","id":"20210304_varga_mihaly_sajtoszabadsag_media_kormanykozeli_media_kesma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cd75ee6-a993-4fa6-84b5-9332ee30de56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc541291-3ab4-4a4a-91bc-e4f37ee5139a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_varga_mihaly_sajtoszabadsag_media_kormanykozeli_media_kesma","timestamp":"2021. március. 04. 17:57","title":"Varga Mihály azt állítja egy levélben, hogy a kormánynak sem eszköze, sem szándéka nincs beavatkozni a médiaviszonyokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44096031-45a7-41b4-912e-f1c91850a261","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A városi mobilitás újfajta eszközének szánják a Sirályt, amit egy olasz cég gyártana. ","shortLead":"A városi mobilitás újfajta eszközének szánják a Sirályt, amit egy olasz cég gyártana. ","id":"20210304_Siraly_hidroplan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44096031-45a7-41b4-912e-f1c91850a261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a343f3-5f3d-456e-b1c1-e20694b11d18","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_Siraly_hidroplan","timestamp":"2021. március. 04. 16:01","title":"Piacra dobják az összecsomagolható kis hidroplánt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]