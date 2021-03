Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykori válogatott focista Gulácsi Péter kiállásáról, a magyar sportközeg mentalitásáról és a Nélküledről is beszélt a Magyar Narancsnak.","shortLead":"Az egykori válogatott focista Gulácsi Péter kiállásáról, a magyar sportközeg mentalitásáról és a Nélküledről is beszélt...","id":"20210304_Hrutka_Janos_gulacsi_peter_lmbtq","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05fa9ec-dd79-416a-bbb6-f5e4e72bdd25","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Hrutka_Janos_gulacsi_peter_lmbtq","timestamp":"2021. március. 04. 11:05","title":"Hrutka János: Nem elfogadott a futballban melegnek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be33871-85d4-42b7-a5a4-9a847e7f2176","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szijjártó Péter szavai miatt kérnek tőle magyarázatot.","shortLead":"Szijjártó Péter szavai miatt kérnek tőle magyarázatot.","id":"20210304_szlovakia_magyar_nagykovet_szijjarto_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3be33871-85d4-42b7-a5a4-9a847e7f2176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbaf94a-2198-4f5b-bad6-ffe953018029","keywords":null,"link":"/vilag/20210304_szlovakia_magyar_nagykovet_szijjarto_peter","timestamp":"2021. március. 04. 19:43","title":"Szlovákia bekérette a pozsonyi magyar nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a781d5-25e1-44b3-ae88-5bc10848f98d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első becslések szerint milliós kár keletkezett a szerverszobában.","shortLead":"Az első becslések szerint milliós kár keletkezett a szerverszobában.","id":"20210303_Fust_Orszaggyules_Irodahaz_Jobbik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76a781d5-25e1-44b3-ae88-5bc10848f98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c5bb73-3a38-406a-a5c7-65251426704f","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Fust_Orszaggyules_Irodahaz_Jobbik","timestamp":"2021. március. 03. 20:06","title":"Beindult a tűzjelző az Országgyűlés Irodaházában a Jobbik szakértőjének füstgránátja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök reggeli rádióinterjújában részletezte a csütörtökön bejelentett szigorításokat, illetve elmondta, nagyon meg fog ugrani a napokban a kórházban ápoltak száma. A magánegészségügyben dolgozókat is bevonnák az ellátásba.","shortLead":"A miniszterelnök reggeli rádióinterjújában részletezte a csütörtökön bejelentett szigorításokat, illetve elmondta...","id":"20210305_Orban_kossuth_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7593bde4-5f83-4458-9cc9-e46f3af9a418","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Orban_kossuth_interju","timestamp":"2021. március. 05. 07:38","title":"Orbán: A bölcsődék nyitva maradnak még, a virágboltok csak keddtől zárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatóság szerint a három cég egyeztetett arról, hogy a közbeszerzéseken meghatározzák az ajánlati áraikat és a nyertes személyét. ","shortLead":"A hatóság szerint a három cég egyeztetett arról, hogy a közbeszerzéseken meghatározzák az ajánlati áraikat és a nyertes...","id":"20210303_gvh_egeszsegugy_tender_kozbeszerzes_kartell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2465e5d3-684b-4308-8371-8eb712afa76a","keywords":null,"link":"/kkv/20210303_gvh_egeszsegugy_tender_kozbeszerzes_kartell","timestamp":"2021. március. 03. 19:47","title":"A GVH 660 millió forintra bírságolt egészségügyi tendereket felosztó cégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d7cd54-1796-4bfb-ba0d-c412a4f8914e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izlandnak azon a részén, ahol a földmozgásokat tapasztalják, több száz éve nem lépett működésbe vulkán.","shortLead":"Izlandnak azon a részén, ahol a földmozgásokat tapasztalják, több száz éve nem lépett működésbe vulkán.","id":"20210304_izland_vulkankitores_magma_foldrenges","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5d7cd54-1796-4bfb-ba0d-c412a4f8914e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4138f92b-4712-4175-a98c-acbb13d85e91","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_izland_vulkankitores_magma_foldrenges","timestamp":"2021. március. 04. 15:18","title":"18 ezer földrengés után vulkánkitörés következhet Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg a kormánypártiak bíznak a Sinopharm oltóanyagában. Ugyanakkor hiába nő az oltási hajlandóság, a sor lassan halad: február végéig a regisztráltak 11 százaléka kapott csak időpontot.","shortLead":"Főleg a kormánypártiak bíznak a Sinopharm oltóanyagában. Ugyanakkor hiába nő az oltási hajlandóság, a sor lassan halad...","id":"20210305_oltasi_hajlandosag_publicus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d52efec-10d5-41b1-8ca1-70642b5ca5ca","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_oltasi_hajlandosag_publicus","timestamp":"2021. március. 05. 08:43","title":"Egyre többen kérnének koronavírus elleni oltást, a kínai vakcina is egyre népszerűbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218a8e88-cc33-44c2-aaa4-515e7591ca8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ebből a szögből még egészen biztosan nem látta a működő tűzhányót.","shortLead":"Ebből a szögből még egészen biztosan nem látta a működő tűzhányót.","id":"20210304_dronfelvetel_etna_kitores","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=218a8e88-cc33-44c2-aaa4-515e7591ca8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591dd787-b8b4-4e46-a054-643538e25559","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_dronfelvetel_etna_kitores","timestamp":"2021. március. 04. 15:58","title":"Elképesztő drónfelvétel készült az Etna kitöréséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]