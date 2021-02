Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bántalmazást a szolgálati autó fedélzeti kamerája élőben közvetítette a központba.","shortLead":"A bántalmazást a szolgálati autó fedélzeti kamerája élőben közvetítette a központba.","id":"20210225_Felfuggesztes_mohacsi_rendorok_hajlektalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"957857e9-c3b4-4138-8df0-bb9f2be7e29c","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_Felfuggesztes_mohacsi_rendorok_hajlektalan","timestamp":"2021. február. 25. 17:51","title":"Felfüggesztették a mohácsi rendőröket, akik összevertek két hajléktalant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a662444c-225e-4e45-9ef9-c5e494ca61da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közelmúltban teljesen megújult brit terepjárót egy kompresszor segíti hozzá az igen komoly teljesítmény eléréséhez.","shortLead":"A közelmúltban teljesen megújult brit terepjárót egy kompresszor segíti hozzá az igen komoly teljesítmény eléréséhez.","id":"20210225_hivatalos_525_loerovel_itt_a_V8as_uj_land_rover_defender","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a662444c-225e-4e45-9ef9-c5e494ca61da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c452d2b1-c307-452c-884e-7ed999522ed9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210225_hivatalos_525_loerovel_itt_a_V8as_uj_land_rover_defender","timestamp":"2021. február. 25. 07:59","title":"Hivatalos: 525 lóerővel itt a V8-as új Land Rover Defender","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen nap alatt 483 ember került kórházba koronavírus-fertőzés miatt.","shortLead":"Egyetlen nap alatt 483 ember került kórházba koronavírus-fertőzés miatt.","id":"20210225_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bcb1e5c-3634-43b5-a5c5-45e78b1b27d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. február. 25. 09:44","title":"Koronavírus: 4385 új fertőzöttet találtak, december közepe óta nem volt ennyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a8176f-11e2-49a4-9e42-5458720cc96a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A makói fürdőfejlesztésért (is) felelős kormánybiztos bemutatta a fürdő fejlesztésének látványterveit, a befutó egy székesfehérvári cég lett, amely a kormánykedvenc West Hungária Bau elől vitte el a megbízást.","shortLead":"A makói fürdőfejlesztésért (is) felelős kormánybiztos bemutatta a fürdő fejlesztésének látványterveit, a befutó...","id":"20210225_Lazar_Janos_Megvan_a_kivitelezo_Mar_csak_penz_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4a8176f-11e2-49a4-9e42-5458720cc96a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8fa753-2409-4702-bcf7-9de661e16a33","keywords":null,"link":"/kkv/20210225_Lazar_Janos_Megvan_a_kivitelezo_Mar_csak_penz_kell","timestamp":"2021. február. 25. 12:35","title":"Lázár János: Megvan a kivitelező a makói fürdőre, már csak pénz kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9104416f-aeb8-4f81-8ae6-9416ceb071a9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"El kell hagyniuk a Nyár utcai helyüket, de azt mondják, visszatérnek egy másik helyszínen. ","shortLead":"El kell hagyniuk a Nyár utcai helyüket, de azt mondják, visszatérnek egy másik helyszínen. ","id":"20210225_Erzsebetvarosi_Beat_On_The_Brat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9104416f-aeb8-4f81-8ae6-9416ceb071a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72550e5a-5ada-449a-a001-d5d2c6d41ad3","keywords":null,"link":"/elet/20210225_Erzsebetvarosi_Beat_On_The_Brat","timestamp":"2021. február. 25. 12:20","title":"Bezár a Beat On The Brat, a bulinegyed kultikus helye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék szerint Alaptörvény-ellenes az egyetemi autonómia korlátozása. A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) ürügyén az egész új rendszer megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól, amelynek erről 90 napon belül kell döntenie.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék szerint Alaptörvény-ellenes az egyetemi autonómia korlátozása. A Színház- és Filmművészeti...","id":"20210226_alkotmanyellenes_a_felsooktatas_atalakitasa_fovarosi_torvenyszek_alkotmanybirosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018ee593-3d89-44e7-ab6c-6355a99ab465","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_alkotmanyellenes_a_felsooktatas_atalakitasa_fovarosi_torvenyszek_alkotmanybirosag","timestamp":"2021. február. 26. 17:21","title":"Bíróság támadta meg a felsőoktatási átalakítást – az Alkotmánybíróságnak 90 napon belül döntenie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef4b8d8-33f3-42cf-99dc-4ee346c37f36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Óriásit esett a foglalkoztatottság, a munkanélküliség pedig rég nem volt ennyire nagy. ","shortLead":"Óriásit esett a foglalkoztatottság, a munkanélküliség pedig rég nem volt ennyire nagy. ","id":"20210226_munka_munkanelkuli_foglalkoztatottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ef4b8d8-33f3-42cf-99dc-4ee346c37f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ea02f3-3e6f-4cc7-a158-9c04c1403c22","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_munka_munkanelkuli_foglalkoztatottsag","timestamp":"2021. február. 26. 09:10","title":"97 ezren vesztették el az állásukat januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9fa0830-57c1-4ddb-868d-b0767edd66ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A negyedik generáció premierjére készül a cseh márka.","shortLead":"A negyedik generáció premierjére készül a cseh márka.","id":"20210225_Skoda_Fabia_2022","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9fa0830-57c1-4ddb-868d-b0767edd66ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858944cc-4061-46fd-a0f5-a809586652e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210225_Skoda_Fabia_2022","timestamp":"2021. február. 25. 11:47","title":"Szinte minden kiderült a legújabb Skoda Fabiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]