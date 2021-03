Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Jól jöttek az OTP-nek is az államilag támogatott hitelkonstrukciók.","shortLead":"Jól jöttek az OTP-nek is az államilag támogatott hitelkonstrukciók.","id":"20210305_otp_csanyi_eves_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e2f449-2e13-4475-a3e9-64576621b385","keywords":null,"link":"/kkv/20210305_otp_csanyi_eves_jelentes","timestamp":"2021. március. 05. 12:42","title":"Harmadával esett vissza az OTP nyeresége 2020-ban, de Csányi Sándor elégedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf83559-28bb-4504-a2bc-6d49368155b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel százan kerültek egyszerre bíróság elé Olaszországban, mert a vádak szerint tízmillió eurónyi uniós támogatást nyúltak le válogatott módszerekkel. A helyi közvélemény bizakodó, hogy most talán sikerül fogást találni a maffián, ám mások szerint félő, hogy a bűnszervezetek igazi vezetői most is megússzák.","shortLead":"Közel százan kerültek egyszerre bíróság elé Olaszországban, mert a vádak szerint tízmillió eurónyi uniós támogatást...","id":"20210307_olaszorszag_maffia_unios_tamogatas_mezogazdasag_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bf83559-28bb-4504-a2bc-6d49368155b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bf4bb8-9b82-4079-84a6-cd3ef6338923","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210307_olaszorszag_maffia_unios_tamogatas_mezogazdasag_birosag","timestamp":"2021. március. 07. 11:00","title":"Az olasz maffia is megtalálta a legjobb pénzforrást: az uniós pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160eb618-1004-4393-8ba7-a69782936cd4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Monika Jankovská százezer euró óvadékért cserébe kerülhetett szabadlábra, de egy másik korrupciós botrány miatt nem sokáig örülhetett.","shortLead":"Monika Jankovská százezer euró óvadékért cserébe kerülhetett szabadlábra, de egy másik korrupciós botrány miatt nem...","id":"20210305_monika_jankovska_szlovakia_korrupcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=160eb618-1004-4393-8ba7-a69782936cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a349b3bd-6756-4526-a35d-0e8aa7cbe71c","keywords":null,"link":"/vilag/20210305_monika_jankovska_szlovakia_korrupcio","timestamp":"2021. március. 05. 14:56","title":"Korrupcióüldözés Szlovákiában: pár másodperccel a szabadulását követően vették őrizetbe a politikust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"706f0230-4c74-4ba6-80cf-63a08d9e24d9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az amerikai Marshall Alap német érdekeltségénél dolgozó kutató, Hegedűs Dániel szerint egyelőre nem sokat számít a Fidesz kilépés a Néppártból, de egy hosszú végjáték kezdődhet a lépéssel. ","shortLead":"Az amerikai Marshall Alap német érdekeltségénél dolgozó kutató, Hegedűs Dániel szerint egyelőre nem sokat számít...","id":"20210306_EUobserverelemzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=706f0230-4c74-4ba6-80cf-63a08d9e24d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6cc5ef-2cf2-4f1b-b148-dbed175b8487","keywords":null,"link":"/360/20210306_EUobserverelemzes","timestamp":"2021. március. 06. 08:30","title":"EUobserver-elemzés: Új szelek kezdenek fújni Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48f70c68-b447-4996-bfe8-9d2ddddf6697","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A villamoskocsik egyharmadán, a HÉV-szerelvényeken, a fogaskerekűn, a D 14-es hajón és a 77-es trolin lehet kerékpárt szállítani.","shortLead":"A villamoskocsik egyharmadán, a HÉV-szerelvényeken, a fogaskerekűn, a D 14-es hajón és a 77-es trolin lehet kerékpárt...","id":"20210305_BKK_HEV_kerekpar_szallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48f70c68-b447-4996-bfe8-9d2ddddf6697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e257df34-ce34-426a-8f37-c8fcbdce1a50","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_BKK_HEV_kerekpar_szallitas","timestamp":"2021. március. 05. 16:24","title":"A hétvégéken továbbra is ingyen szállítja a BKK a bicikliket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0e6958-4bf8-4b0c-8f6f-5ae8a8d3bdc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BBC meteorológusa szerint nem paranormális jelenségről van szó, a repülő hajó valójában csak egy optikai csalódás.","shortLead":"A BBC meteorológusa szerint nem paranormális jelenségről van szó, a repülő hajó valójában csak egy optikai csalódás.","id":"20210305_repulo_hajo_anglia_optikai_csalodas_illuzio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b0e6958-4bf8-4b0c-8f6f-5ae8a8d3bdc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea46ac36-e3e3-4983-bc72-f919557d215e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_repulo_hajo_anglia_optikai_csalodas_illuzio","timestamp":"2021. március. 05. 13:33","title":"\"Repülő\" hajót fényképeztek Anglia partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdc80104-b218-4bc5-93ae-51ba818c49ca","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Véget ért az új-zélandi Aucklandben vasárnap a koronavírus-járvány miatt elrendelt egyhetes zárlat, néhány járványügyi rendelkezés azonban továbbra is érvényben maradt.","shortLead":"Véget ért az új-zélandi Aucklandben vasárnap a koronavírus-járvány miatt elrendelt egyhetes zárlat, néhány járványügyi...","id":"20210307_Veget_ert_az_egyhetes_zarlat_Aucklandben_ahol_egy_fertozott_miatt_rendeltek_el_teljes_karantent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdc80104-b218-4bc5-93ae-51ba818c49ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a370ca0-e483-4dff-9ee4-9a12d2077f60","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Veget_ert_az_egyhetes_zarlat_Aucklandben_ahol_egy_fertozott_miatt_rendeltek_el_teljes_karantent","timestamp":"2021. március. 07. 08:59","title":"Véget ért az egyhetes zárlat Aucklandben, ahol egy fertőzött miatt rendeltek el teljes karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"360","description":"Sms-ben vertek át tízezreket, aztán még tapsot is vártak érte. Vélemény. ","shortLead":"Sms-ben vertek át tízezreket, aztán még tapsot is vártak érte. Vélemény. ","id":"20210305_Nagy_Ivan_Zsolt_A_pofatlansaghadmuvelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91e5380-d746-4ff5-b2e0-68b53eb4beb2","keywords":null,"link":"/360/20210305_Nagy_Ivan_Zsolt_A_pofatlansaghadmuvelet","timestamp":"2021. március. 05. 18:00","title":"Nagy Iván Zsolt: A pofátlanság-hadművelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]