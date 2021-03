Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"583710f6-cdd9-4897-9bd2-bb9a3003a48e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem semmi fogás a rendőrségtől.","shortLead":"Nem semmi fogás a rendőrségtől.","id":"20210307_Torokbalintnal_mutattak_meg_mit_ne_csinaljunk_soha_a_lerobbant_autonkkal_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=583710f6-cdd9-4897-9bd2-bb9a3003a48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0566ad56-e6d7-4076-a881-fcc797eaff55","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_Torokbalintnal_mutattak_meg_mit_ne_csinaljunk_soha_a_lerobbant_autonkkal_video","timestamp":"2021. március. 07. 16:24","title":"Törökbálintnál mutatta meg egy merész sofőr, mit ne csináljunk soha a lerobbant autónkkal (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7edd4938-5df5-4f19-b9fb-97a742f00de0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak ki kell nyomtatni és kitölteni, hogy gyorsabb legyen az adminisztráció.","shortLead":"Csak ki kell nyomtatni és kitölteni, hogy gyorsabb legyen az adminisztráció.","id":"20210307_Ha_elore_kitolti_ezt_a_dokumentumot_meggyorsithatja_az_oltasi_folyamatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7edd4938-5df5-4f19-b9fb-97a742f00de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20199be3-d292-4e06-9c22-a0a8910f002c","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Ha_elore_kitolti_ezt_a_dokumentumot_meggyorsithatja_az_oltasi_folyamatot","timestamp":"2021. március. 07. 10:25","title":"Ha előre kitölti ezt a dokumentumot, meggyorsíthatja az oltási folyamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újra vizsgán az iskolai távoktatórendszer, Karácsony Gergely karanténban, 40 évet kaphat a George Floydot halálra fojtó amerikai rendőr, egy verseny, amelyben a Trabant jobb, mint a Tesla. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Újra vizsgán az iskolai távoktatórendszer, Karácsony Gergely karanténban, 40 évet kaphat a George Floydot halálra fojtó...","id":"20210309_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"531e2909-176f-4021-baf8-a5b113843002","keywords":null,"link":"/360/20210309_Radar360","timestamp":"2021. március. 09. 08:00","title":"Radar360: A beoltottaknak Amerika lassan a korlátlan lehetőségek hazája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c28a21-66f8-4b15-99b3-a358f9a65b39","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Globális figyelmet keltett az ausztrál kormány és a Facebook–Google-páros ütközése a médiatartalmakért járó fizetség ügyében. Az ellentételezés valamilyen módja általánossá válhat, de a nagy, illetve elterjedt nyelvű országok járhatnak jobban. Magyarországnak az EU közös fellépése segíthet.","shortLead":"Globális figyelmet keltett az ausztrál kormány és a Facebook–Google-páros ütközése a médiatartalmakért járó fizetség...","id":"202109__facebook_google_media__ausztralia_cselekszik__europa_figyel__delre_tekintve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0c28a21-66f8-4b15-99b3-a358f9a65b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4640baaf-5891-46f0-917e-f5c202c2ffa0","keywords":null,"link":"/360/202109__facebook_google_media__ausztralia_cselekszik__europa_figyel__delre_tekintve","timestamp":"2021. március. 07. 13:30","title":"Ausztrália csatát nyert a Facebook ellen, a világ országai követnék a receptet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy személyautóban is kár keletkezett.","shortLead":"Egy személyautóban is kár keletkezett.","id":"20210308_kigyulladt_busz_tuzoltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8297b589-1210-4232-b362-eaae8be5378b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_kigyulladt_busz_tuzoltok","timestamp":"2021. március. 08. 06:34","title":"Kigyulladt egy busz Ácson, házakat is elértek a lángjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24a7723-f7c7-49bf-bbcf-349146157c99","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több száz ember, döntően fiatalok tüntettek vasárnap délután Prágában a koronavírus-járvány fékezését célzó, a közéletet korlátozó kormányzati intézkedések ellen.","shortLead":"Több száz ember, döntően fiatalok tüntettek vasárnap délután Prágában a koronavírus-járvány fékezését célzó...","id":"20210307_Osszecsaptak_a_rendorokkel_a_lezarasok_ellen_tunteto_csehek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a24a7723-f7c7-49bf-bbcf-349146157c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5ed282-1f7f-425c-a4b6-e89e8fd39703","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Osszecsaptak_a_rendorokkel_a_lezarasok_ellen_tunteto_csehek","timestamp":"2021. március. 07. 18:25","title":"Összecsaptak a rendőrökkel a lezárások ellen tüntető csehek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban eddig több mint 22 millióan kapták meg az oltás első dózisát.","shortLead":"Az országban eddig több mint 22 millióan kapták meg az oltás első dózisát.","id":"20210308_Nagy_Britannia_koronavirus_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e2bd2f-cd9b-4446-822f-19acc0219965","keywords":null,"link":"/vilag/20210308_Nagy_Britannia_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. március. 08. 21:40","title":"Már második napja száz alatt a halálozások száma Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139dfeb9-efb2-4450-87f3-3898d3d184a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kérte a menetrend szerinti személyszállításhoz szükséges engedélyt a hódmezővásárhelyi Jovány Busz Kft., így buszainak biztonságossága nem volt garantált - közölte a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal.","shortLead":"Nem kérte a menetrend szerinti személyszállításhoz szükséges engedélyt a hódmezővásárhelyi Jovány Busz Kft...","id":"20210307_Megmagyarazta_a_kormanyhivatal_mi_a_baj_a_hodmezovasarhelyi_ingyenes_buszjaratokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=139dfeb9-efb2-4450-87f3-3898d3d184a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b621899d-4d42-4427-9cb3-c964912e79b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_Megmagyarazta_a_kormanyhivatal_mi_a_baj_a_hodmezovasarhelyi_ingyenes_buszjaratokkal","timestamp":"2021. március. 07. 17:06","title":"Megmagyarázta a kormányhivatal, mi a baj a hódmezővásárhelyi ingyenes buszjáratokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]