[{"available":true,"c_guid":"18305de0-9bef-42c2-a32a-5ee6dd5c6a8d","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Szociális célú, az emberek jólétét érintő jogszabályokat mutatott be az Európai Bizottság, amelyek megszüntetnék a nemek közötti bérszakadékot és csökkentenék a szegénységet.","shortLead":"Szociális célú, az emberek jólétét érintő jogszabályokat mutatott be az Európai Bizottság, amelyek megszüntetnék...","id":"20210308_eu_berszakadek_fizetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18305de0-9bef-42c2-a32a-5ee6dd5c6a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53959fa1-2aea-4252-8dd7-63b01b31d0ac","keywords":null,"link":"/eurologus/20210308_eu_berszakadek_fizetes","timestamp":"2021. március. 08. 11:41","title":"Új szabályokat akar az EU a bérezésben: változhatnak az állásinterjúk is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A jövőben nem ígérkezik könnyűnek a mutatvány, hogy a magyar kormányfő továbbra is törleszkedjen Moszkvához és Pekinghez, miközben besöpri az uniós tagság minden várt előnyét – áll a Financial Timesban megjelent véleménycikkben.","shortLead":"A jövőben nem ígérkezik könnyűnek a mutatvány, hogy a magyar kormányfő továbbra is törleszkedjen Moszkvához és...","id":"20210309_FT_Europanak_kezd_elege_lenni_Orbanbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d5cde17-d1fb-4ba0-adc0-57bee5ba6050","keywords":null,"link":"/360/20210309_FT_Europanak_kezd_elege_lenni_Orbanbol","timestamp":"2021. március. 09. 07:30","title":"FT: Európának kezd elege lenni Orbánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Panaszbeadvány érkezett Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) a káoszba fulladt hétvégi tömeges oltás miatt – írja a Népszava. \r

","shortLead":"Panaszbeadvány érkezett Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) a káoszba fulladt hétvégi tömeges...","id":"20210309_naih_peterfalvi_attila_koronavirus_oltas_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e7c7c3-de9c-496f-8807-15c117eeae21","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_naih_peterfalvi_attila_koronavirus_oltas_vizsgalat","timestamp":"2021. március. 09. 08:23","title":"Vizsgálatot indít Péterfalvi az oltási rendszer hétvégi megroggyanása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0118b46c-be2a-48b0-9ff4-309859ce1c2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három legyet ütne egy csapásra legújabb, elsősorban zenekedvelőket célzó tanúsítványával a Qualcomm.","shortLead":"Három legyet ütne egy csapásra legújabb, elsősorban zenekedvelőket célzó tanúsítványával a Qualcomm.","id":"20210310_zenehallgatas_qualcomm_snapdragon_sound_vezetek_nelkuli_fulhallgato_fejhallgato_hi_fi_minoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0118b46c-be2a-48b0-9ff4-309859ce1c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42afd819-5e0b-4397-858e-05c4dca91b70","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_zenehallgatas_qualcomm_snapdragon_sound_vezetek_nelkuli_fulhallgato_fejhallgato_hi_fi_minoseg","timestamp":"2021. március. 10. 08:03","title":"Új jelzés kerül a telefonokra, fülhallgatókra – érdemes lesz odafigyelni rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"Március 8-tól a kormány újabb szigorításokat léptetett életbe a járvány megfékezése érdekében. Ez jelentősen befolyásolja az elkövetkező két hétben az emberek életét: kevesebb bolt van nyitva, a szolgáltatások egy részét nem lehet igénybe venni. A Bankmonitor.hu szakértői összeszedték, hogy a szolgáltatások korlátozása milyen hatással lehet a banki ügyintézésre: vajon mindent el tudunk intézni ebben a két hétben?","shortLead":"Március 8-tól a kormány újabb szigorításokat léptetett életbe a járvány megfékezése érdekében. Ez jelentősen...","id":"20210309_Hogyan_vehetunk_fel_hitelt_a_koronavirusjarvany_miatti_zaras_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1510f68-ab64-4cd3-ad0f-eb2115d1e3ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_Hogyan_vehetunk_fel_hitelt_a_koronavirusjarvany_miatti_zaras_alatt","timestamp":"2021. március. 09. 14:45","title":"Hogyan vehetünk fel hitelt a koronavírus-járvány miatti zárás alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az Egységes Közlekedési Szakszervezet szerint akár engedetlenségi akcióba is kezdhetnek a sofőrök.","shortLead":"Az Egységes Közlekedési Szakszervezet szerint akár engedetlenségi akcióba is kezdhetnek a sofőrök.","id":"20210309_Elsoajtos_felszallas_BKV_szakszervezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d50de5-7bbf-4eff-9e17-c19172fa7e90","keywords":null,"link":"/cegauto/20210309_Elsoajtos_felszallas_BKV_szakszervezet","timestamp":"2021. március. 09. 16:25","title":"Megszüntetné az elsőajtós felszállást egy BKV-s szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce3e68e-e48e-4b0d-b3d0-969b912f9827","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tashit apja arra szánja, hogy folytassa a családi hagyományt, ehhez azonban a modern világra nyitott fiúnak el kell merülnie a tradíciókban. Közben lánytestvére, Gyembó elutazik egy edzőtáborba, ahol a nemzeti fociválogatottba keresnek játékosokat. A monostor gyermekei, második rész.","shortLead":"Tashit apja arra szánja, hogy folytassa a családi hagyományt, ehhez azonban a modern világra nyitott fiúnak el kell...","id":"20210309_Doku360_A_monostor_gyermekei_masodik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ce3e68e-e48e-4b0d-b3d0-969b912f9827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a16bac-14c9-4e57-a5e1-5abbabd63c0b","keywords":null,"link":"/360/20210309_Doku360_A_monostor_gyermekei_masodik_resz","timestamp":"2021. március. 09. 19:00","title":"Doku360: Szerzetessé tudsz válni, ha elküldelek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WhatsApp a jövőben lehetőséget adna arra, hogy a csevegésüket lementő felhasználók jelszóval védjék le a csevegéseiket. Fontos viszont, hogy a jelszó visszaállításában nem fog tudni segíteni a cég.","shortLead":"A WhatsApp a jövőben lehetőséget adna arra, hogy a csevegésüket lementő felhasználók jelszóval védjék le...","id":"20210309_whatsapp_jelszo_titkositas_csevegesek_titkositasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe5a2c8-5c1a-437f-8e2a-a3def3c4fd45","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_whatsapp_jelszo_titkositas_csevegesek_titkositasa","timestamp":"2021. március. 09. 17:03","title":"Jelszavas védelmet fejleszt a WhatsApp, levédenék a lementett csevegéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]