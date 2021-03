Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fce70116-2031-4dcb-aa2a-7344f9a10a8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Maserati MC20 kereskedelmi forgalmazásának megkezdése előtti utolsó finomhangolását az egyik olasz versenypályán végzik el. ","shortLead":"A Maserati MC20 kereskedelmi forgalmazásának megkezdése előtti utolsó finomhangolását az egyik olasz versenypályán...","id":"20210308_versenypalyan_tokeletesitik_a_maserati_630_loeros_uj_kozuti_sportkocsijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fce70116-2031-4dcb-aa2a-7344f9a10a8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a9e304-00bb-4f3e-88a8-35c5fba93630","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_versenypalyan_tokeletesitik_a_maserati_630_loeros_uj_kozuti_sportkocsijat","timestamp":"2021. március. 08. 11:21","title":"Versenypályán tökéletesítik a Maserati 630 lóerős új közúti sportkocsiját – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Svájcban megszavazták a burkatilalmat, kettős magyar siker a gyorskorcsolya-vb-n, Fucsovicsnak nem sikerült a rotterdami döntő. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Svájcban megszavazták a burkatilalmat, kettős magyar siker a gyorskorcsolya-vb-n, Fucsovicsnak nem sikerült...","id":"20210308_Radar360_Elesek_a_szigoritasok_besegitene_a_maganegeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb8c153-41b1-4bba-b85d-953584114225","keywords":null,"link":"/360/20210308_Radar360_Elesek_a_szigoritasok_besegitene_a_maganegeszsegugy","timestamp":"2021. március. 08. 08:00","title":"Radar360: Élesek a szigorítások, besegítene a magánegészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f4189d-60e0-41a4-ba85-34c79fa00f21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mind több a koronavírusos beteg, ezért szerdától két héten át Szent Borbála Kórházban dolgoznak a szakorvosok.","shortLead":"Mind több a koronavírusos beteg, ezért szerdától két héten át Szent Borbála Kórházban dolgoznak a szakorvosok.","id":"20210309_tata_tatabanya_egeszsegugy_szakrendeles_korhaz_atiranyitas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7f4189d-60e0-41a4-ba85-34c79fa00f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c8f6d7-8011-4178-9c6d-899e73c0f61f","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_tata_tatabanya_egeszsegugy_szakrendeles_korhaz_atiranyitas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 09. 12:15","title":"Leállnak Tatán a szakrendelések, mert Tatabányára irányítják az orvosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05aa8d6-c32d-4951-aad8-432e51bcb691","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ilyen, újnak tűnő Mercedes GLE Coupé ára közel jár a 30 millió forinthoz.","shortLead":"Egy ilyen, újnak tűnő Mercedes GLE Coupé ára közel jár a 30 millió forinthoz.","id":"20210309_Jokora_lopott_Mercedes_akadt_fenn_Csengersimanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f05aa8d6-c32d-4951-aad8-432e51bcb691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0dc3ca-959f-4e38-962b-4b54978885e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210309_Jokora_lopott_Mercedes_akadt_fenn_Csengersimanal","timestamp":"2021. március. 09. 10:10","title":"Kapitális luxus Mercedes akadt horogra Csengersimánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mivel a világ egyre jobban áll átoltottság tekintetében, a szakemberek tudása is folyamatosan bővül. Ezúttal a lehetséges mellékhatásokról derült ki néhány újabb részlet.","shortLead":"Mivel a világ egyre jobban áll átoltottság tekintetében, a szakemberek tudása is folyamatosan bővül. Ezúttal...","id":"20210309_borpir_kiutes_oltas_mellekhatas_vakcina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bd4ff8-1a20-4486-a7aa-63d3f02650e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_borpir_kiutes_oltas_mellekhatas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. március. 09. 08:03","title":"Bővült a lista: 9 féle mellékhatást okozhatnak a koronavírus-vakcinák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem szokványos lezárása egy vitának.","shortLead":"Nem szokványos lezárása egy vitának.","id":"20210307_Kessel_akarta_lerendezni_kozlekedesi_vitajat_egy_teherauto_soforje_Veszpremnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99be80dc-83ac-4f5b-ac53-619cb4b07682","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_Kessel_akarta_lerendezni_kozlekedesi_vitajat_egy_teherauto_soforje_Veszpremnel","timestamp":"2021. március. 07. 13:10","title":"Késsel akarta lerendezni közlekedési vitáját egy teherautó sofőrje Veszprémnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"074078df-0562-4076-9d11-5d7baab2128c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ma lenne 100 éves a magyar irodalom legnagyobb zsonglőre, a rímhányó Romhányi József, aki nélkül elképzelhetetlen lenne a Frédi és Béni, a Dr. Bubó, vagy a Mézga család. Íme, ez öt kedvencünk a páratlan életműből.



","shortLead":"Ma lenne 100 éves a magyar irodalom legnagyobb zsonglőre, a rímhányó Romhányi József, aki nélkül elképzelhetetlen lenne...","id":"20210308_Beszel_majd_az_utokor_Kirol__Romhanyirol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=074078df-0562-4076-9d11-5d7baab2128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af22f28e-2751-4ef1-b6be-d0cc91f3132f","keywords":null,"link":"/kultura/20210308_Beszel_majd_az_utokor_Kirol__Romhanyirol","timestamp":"2021. március. 08. 17:22","title":"Beszél majd az utókor. Kiről? – Romhányiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2717c1-7646-46a4-857e-848250eec73a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Viharos a története annak az épületnek, amely most tűnik el a Bem tér sarkáról. A Radetzky-laktanya látott már háborúkat és forradalmat, felújítását utálta és szerette ugyanaz a kormány.","shortLead":"Viharos a története annak az épületnek, amely most tűnik el a Bem tér sarkáról. A Radetzky-laktanya látott már...","id":"20210307_radetzky_bem_ter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe2717c1-7646-46a4-857e-848250eec73a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5abaad-4b7a-41e7-83bc-217e12149471","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210307_radetzky_bem_ter","timestamp":"2021. március. 07. 14:00","title":"Eltűnt a Radetzky-laktanya, de sajnáljuk ezt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]