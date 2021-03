Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hétközben még azt állította, hogy március végén, április elején lesz. ","shortLead":"Hétközben még azt állította, hogy március végén, április elején lesz. ","id":"20210313_szlavik_most_eppen_nem_tudja_mikor_tetozik_a_harmadik_hullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd63830-6a42-43ee-9183-5d9112014a14","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_szlavik_most_eppen_nem_tudja_mikor_tetozik_a_harmadik_hullam","timestamp":"2021. március. 13. 14:30","title":"Szlávik szerint most éppen nehezen becsülhető, mikor lesz a harmadik hullám csúcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez hátrányt is jelenthet a magyarok számára, hiszen a kínai Sinopharm még el sem kezdte bevizsgáltatni az oltóanyagát az Európai Gyógyszerügynökséggel.","shortLead":"Ez hátrányt is jelenthet a magyarok számára, hiszen a kínai Sinopharm még el sem kezdte bevizsgáltatni az oltóanyagát...","id":"20210312_Euronews_vakcinaigazolas_europai_unio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53dc3f4-3852-45e0-a90e-5e1be6b4573a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_Euronews_vakcinaigazolas_europai_unio","timestamp":"2021. március. 12. 14:22","title":"Euronews: Mégsem fogadja el az EU a kínai és az orosz oltást a közös igazoláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök nemrég arra figyelmeztetett, hogy a hasonló utakat most el kell halasztani. Valakik nem fogadták meg a kormányfő tanácsát.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök nemrég arra figyelmeztetett, hogy a hasonló utakat most el kell halasztani. Valakik nem...","id":"20210312_dubaj_oe_lem_maganrepulo_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59dc1c8-93f3-4e1b-8ceb-309dd8b67322","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_dubaj_oe_lem_maganrepulo_orban_viktor","timestamp":"2021. március. 12. 17:52","title":"Ezúttal Dubajba repült a NER magángépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7962ae7d-04a5-4edf-8f33-e6dafed0295f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Valamennyi szóba jöhető magyar és nemzetközi bírósági fórum előtt támadni fogják az NMHH Médiatanácsának határozatát a frekvencia pályázatról.","shortLead":"Valamennyi szóba jöhető magyar és nemzetközi bírósági fórum előtt támadni fogják az NMHH Médiatanácsának határozatát...","id":"20210312_klubradio_mediatanacs_palyazat_megtamadjak_a_dontest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7962ae7d-04a5-4edf-8f33-e6dafed0295f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbf8ec0-df0f-42b8-85a0-e59bc3550690","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_klubradio_mediatanacs_palyazat_megtamadjak_a_dontest","timestamp":"2021. március. 12. 17:18","title":"Hadat üzent a Klubrádió a Médiatanácsnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat életveszélyes sérüléseket szenvedett.\r

","shortLead":"Az áldozat életveszélyes sérüléseket szenvedett.\r

","id":"20210314_koronavirus_covid19_budapest_korhaz_ollo_szurkalas_eletveszelyes_serules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df6ec5a-b781-4818-b5ce-1ab622704a19","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_koronavirus_covid19_budapest_korhaz_ollo_szurkalas_eletveszelyes_serules","timestamp":"2021. március. 14. 06:55","title":"Többször megszúrta betegtársát egy férfi egy fővárosi kórház Covid-osztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-fertőzött Bányai Gábort családja közlése szerint továbbra is lélegeztetőgépen tartják, altatásban.","shortLead":"A koronavírus-fertőzött Bányai Gábort családja közlése szerint továbbra is lélegeztetőgépen tartják, altatásban.","id":"20210312_banyai_gabor_fidesz_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95638bf-7600-4c5b-ac10-f4967d45784e","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_banyai_gabor_fidesz_koronavirus","timestamp":"2021. március. 12. 18:45","title":"Kritikus az állapota Bányai Gábor fideszes képviselőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A védőoltás kifejlesztéséhez alkalmazott módszerek is szemügyre vehetők abban a filmben, amely az egyik legismertebb koronavírus-vakcina születését mutatja be.","shortLead":"A védőoltás kifejlesztéséhez alkalmazott módszerek is szemügyre vehetők abban a filmben, amely az egyik legismertebb...","id":"20210312_dokumentumfilm_pfizer_biontech_vakcina_kariko_katalin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d286ab5-4ee7-4376-b642-99d1d12bc836","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_dokumentumfilm_pfizer_biontech_vakcina_kariko_katalin","timestamp":"2021. március. 12. 18:03","title":"Dokumentumfilm készült a Pfizer–BioNTech-vakcina születéséről, itt megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 38 éves középiskolai tanárnő az oltás után két héttel hunyt el kórházban.","shortLead":"A 38 éves középiskolai tanárnő az oltás után két héttel hunyt el kórházban.","id":"20210313_koronavirus_astrazeneca_oltas_szlovakia_halaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a532e4df-e2e5-4421-b55b-b5d6062d0b15","keywords":null,"link":"/vilag/20210313_koronavirus_astrazeneca_oltas_szlovakia_halaleset","timestamp":"2021. március. 13. 12:27","title":"Elhunyt egy szlovákiai nő azután, hogy megkapta az AstraZeneca vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]